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Priyanka Gandhi: विद्यार्थी काय दहशतवादी होते का? लोकसभेत प्रियंका गांधींचा थेट पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाहांवर हल्लाबोल!

Updated On: Jul 28, 2026 | 06:16 PM IST
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सारांश

Priyanka Gandhi News: लोकसभेत प्रियंका गांधी यांनी अँटी पेपर लीक विधेयकावर बोलताना केंद्र सरकारवर जोरदार प्रहार केला. "विद्यार्थी काय दहशतवादी होते का?" असा सवाल करत पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाहांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

Priyanka Gandhi: विद्यार्थी काय दहशतवादी होते का? (Photo Credit- X)

Priyanka Gandhi: विद्यार्थी काय दहशतवादी होते का? (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • विद्यार्थी काय दहशतवादी होते का?
  • लोकसभेत प्रियंका गांधींचा थेट पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाहांवर हल्लाबोल!
  • वाचा संपूर्ण बातमी!
Lok Sabha: लोकसभेत परीक्षा सुधारणा विधेयकावरील चर्चेदरम्यान काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) वद्रा यांनी केंद्र सरकारवर (Central Goverment) जोरदार हल्ला चढवला. त्यांनी आरोप केला की, सरकार तरुण आणि विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबत आहे आणि विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या बळाच्या वापराबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे उत्तरांची मागणी केली.

विद्यार्थी काय दहशतवादी होते का?

प्रियांका गांधी म्हणाल्या, “मला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना विचारायचे आहे की, विद्यार्थ्यांवर अश्रुधूर, लाठीचार्ज, पेलेट गन आणि एके-४७ वापरण्याची काय गरज होती? ते विद्यार्थी दहशतवादी होते का? देशातील तरुणांवर पेलेट गन वापरण्याचा आदेश कोणी दिला? पंतप्रधानांनी किंवा गृहमंत्र्यांनी हा आदेश दिला का? त्यांना याचे उत्तर द्यावेच लागेल. केवळ काँग्रेसच नाही, तर संपूर्ण देश उत्तरांची मागणी करत आहे.” त्या म्हणाल्या की, काही दिवसांपूर्वी, पोलीस लाठीचार्जमध्ये जखमी झालेल्या आणि आयसीयूमध्ये मृत्यूशी झुंज देत असलेल्या एका विद्यार्थिनीच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी त्यांनी दिल्लीच्या राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) रुग्णालयाला भेट दिली होती.

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प्रियांका गांधी यांनी स्पष्ट केले की, त्या रुग्णालयात पोहोचण्याच्या काही वेळापूर्वीच केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी. नड्डा आणि इतर नेत्यांनीही त्या विद्यार्थिनीची भेट घेतली होती. त्या म्हणाल्या की, जेव्हा त्या तिथे पोहोचल्या, तेव्हा विद्यार्थिनीची आई अत्यंत व्यथित होती आणि हात जोडून म्हणाली, “तुम्ही आलात त्याबद्दल धन्यवाद, पण मला कोणालाही भेटायचे नाही. मला कोणाशीही बोलायचे नाही. सकाळपासून मोठे नेते एकामागून एक येत आहेत, व्हिडिओ बनवत आहेत. माझ्या मुलीच्या अवस्थेला जबाबदार असलेले लोकही इथे आले आहेत का?” काँग्रेस खासदार म्हणाल्या की, आईच्या चेहऱ्यावरची वेदना स्पष्टपणे दिसत होती आणि तिचे संपूर्ण शरीर थरथरत होते.

देशाची परीक्षा प्रणाली पूर्णपणे अयशस्वी

सरकारवर आपला हल्ला सुरू ठेवत प्रियांका गांधी म्हणाल्या की, केंद्र सरकारने रोजगार निर्माण करणाऱ्या सर्व क्षेत्रांना सातत्याने कमकुवत केले आहे. त्यांनी आरोप केला की देशाची परीक्षा प्रणाली पूर्णपणे अयशस्वी ठरली आहे. त्या म्हणाल्या, “गेल्या १० वर्षांत १५२ पेपरफुटी झाल्या आहेत. याचा परिणाम लाखो विद्यार्थ्यांवर झाला आहे, पण पेपरफुटी करणाऱ्या माफियाच्या एकाही सदस्याला शिक्षा झालेली नाही.”

विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्याचा अधिकार त्यांना कोणी दिला

प्रियांका गांधी यांनी सरकारला प्रश्न विचारला की, ते देशातील तरुणांना का घाबरतात आणि विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्याचा अधिकार त्यांना कोणी दिला. त्या म्हणाल्या की, विद्यार्थी आंदोलनांविरुद्ध बळाचा वापर आणि परीक्षा प्रणालीचे अपयश यांसारख्या गंभीर मुद्द्यांवर सरकारने संसदेला आणि देशाला उत्तर दिले पाहिजे.

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Web Title: Priyanka gandhi launches a scathing attack on prime minister modi and amit shah

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Published On: Jul 28, 2026 | 06:16 PM

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