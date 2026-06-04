‘कोणीही त्याला टेस्ट फॉर्मटमध्ये…’; Vaibhav Sooryavanshi बाबत क्रिकेटच्या देवाचे मोठे विधान

वैभव सूर्यवंशीला टेस्ट क्रिकेटमध्ये एंट्री मिळणार
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरने केले विधान
आयपीएलमध्ये सूर्यवंशीची शानदार कामगिरी
Sachin Tendulkar On Vaibhav Sooryavanshi: आयपीएल 2026 मध्ये 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने शानदार कामगिरी केली आहे. क्रिकेटक्षेत्रातून त्याचे भरघोस कौतुक केले जात आहे. त्याने अनेक रेकॉर्डस आपल्या नावावर केले आहेत. वैभव सूर्यवंशीने सर्वात वेगवान शतक करण्याचा रेकॉर्ड केला आहे. दरम्यान लवकरच तो टीम इंडिया ए मधून खेळताना दिसणार आहे. मात्र आता त्या कसोटी संघात संधी मिळण्याची शक्यता आहे. सचिन तेंडुलकरने याबाबत भाष्य केले आहे.
वैभव सूर्यवंशी सध्या राजस्थान रॉयल्सकडून खेळत होता. आयपीएल 2026 मध्ये त्याने शानदार खेळी केली आहे. अनेक पुरस्कारांनी त्याला सन्मानित करण्यात आले आहे. दरम्यान लवकरच तो भारतीय संघात दिसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तो श्रीलंका ए विरुद्ध टी 20 सामने खेळणार आहे. दरम्यान क्रिकेटचा देव आणि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरने त्याच्याबाबत एक विधान केले आहे.
काय म्हणाला सचिन तेंडुलकर?
वैभवला या प्रक्रियेत कोणतीही घाई करण्याची आवश्यकता नाही. हळू हळू आपल्या खेळाला विकसित करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. तू जस आहे तसाच रहा. वेळ आणि वयासोबत टेस्ट क्रिकेटमध्ये तो शिकेल. तुझी विचारसरणी प्रत्येक वेळेस समस्येवर तोडगा काढणारी असली पाहिजे. केवळ मीच नव्हे तर कोणीही त्याला टेस्ट क्रिकेटमध्ये खेळताना पाहण्यासाठी उत्सुक असेल.
‘मी आता दूध पीत नाही तर…’; सिक्सर किंग Vaibhav Sooryavanshi चे ‘पॉवर हिटिंग’ वर भन्नाट उत्तर
सिक्सर किंग Vaibhav Sooryavanshi चे ‘पॉवर हिटिंग’ वर भन्नाट उत्तर
वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल 2026 मध्ये स्फोटक फलंदाजी केली आहे. एलिमिनेटर आणि क्वालिफायर 2 मध्ये संघाला आवश्यक अशी महत्वपूर्ण खेळी त्याने केली आहे. त्याच्या ‘पॉवर हिटिंग’मुळे चाहत्यांमध्ये एक चर्चा रंगली होती की, तो ताकदीसाठी रोज किती लिटर दूध पीत असेल?
अंतिम सामना झाल्यावर वैभव सूर्यवंशीला अनेक पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले. अंतिम सामन्यानंतर त्याला तू रोजी किती लीटर दूध पितोस असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर वैभव सूर्यवंशीने भन्नाट उत्तर दिले आहे. ‘मी आता दूध पीत नाही. तर मैदानात गोलंदाजांची धुलाई करतो. केवळ दूध पिऊन ताकद येत नाही, तर तासनतास केलेला सराव आणि मानसिक खंबीरता यामुळेच मोठे फटके खेळू शकतो’, असे उत्तर वैभव सूर्यवंशीने दिले आहे.
नशीब असावे तर असे! Vaibhav Suryavanshi टीम इंडियाकडून खेळणार? BCCI ने दिले ‘हे’ संकेत
आयपीएल 2026 चा हंगाम नुकताच पार पडला. आयपीएल 2026 चे विजेतेपद रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने पटकावले आहे. आरसीबीने सलग दुसऱ्यांदा आयपीएल ट्रॉफी जिंकली आहे. तर ऑरेंज कॅपचा मानकरी वैभव सूर्यवंशी ठरला आहे. सध्या सर्वत्र त्याच्या कामगिरीची चर्चा सुरू आहे. लवकरच तो भारतीय संघात खेळण्याची शक्यता आहे. बीसीसीआयने तसे संकेत दिले आहेत.