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IND vs AFG: 1 नव्या खेळाडूचे पदार्पण, ऋषभ पंत-ध्रुव जुरेल दोघांनाही संघात जागा; अफगाणिस्तानविरूद्ध भारताची Playing 11

Updated On: Jun 06, 2026 | 10:25 AM IST
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सारांश

भारतीय क्रिकेट संघ आज अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी सामना खेळत आहे. भारतीय संघाने या सामन्यासाठी एक मजबूत संघ मैदानात उतरवला आहे. खेळाला सुरूवात झाली असून अफगाणिस्तानही चांगले खेळत आहे

अफगाणिस्तानविरूद्ध भारतीय संघ (फोटो सौजन्य - X.com)

अफगाणिस्तानविरूद्ध भारतीय संघ (फोटो सौजन्य - X.com)

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विस्तार
  • भारत विरूद्ध अफगाणिस्तान एकमेव कसोटी सामन्याची सुरूवात 
  • कसा आहे भारतीय ११ संघ 
  • ध्रुव जुरेल आणि ऋषभ पंत दोघांनाही संधी 
भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील एकमेव कसोटी सामना आज मुल्लानपूर येथील महाराजा यादवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियमवर सुरू झाला आहे. टीम इंडियाचा कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. गिलच्या नेतृत्वाखाली संघ खूप संतुलित आणि आक्रमक दिसत आहे. या सामन्यासाठी मानव सुथारने टीम इंडियाच्या अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये पदार्पण केले आहे. दरम्यान टीममध्ये कोणाचा समावेश करण्यात आला आहे ते जाणून घ्या 

जयस्वाल आणि राहुलने केली डावाची सुरूवात 

संघाच्या सलामीची जबाबदारी फॉर्मात असलेल्या यशस्वी जयस्वाल आणि अनुभवी केएल राहुल यांच्यावर असेल. तिसऱ्या क्रमांकासाठी बऱ्याच काळापासून चर्चेत असलेल्या साई सुदर्शनला संधी देण्यात आली असून, मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी त्याच्यावर आधीच विश्वास व्यक्त केला आहे. कर्णधार शुभमन गिल चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल.

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ऋषभ पंत आणि ध्रुव जुरेल यांना संधी

भारतीय संघाची मधली आणि खालची फळी या सामन्यात खूप मजबूत दिसत आहे. यष्टीरक्षक-फलंदाज ऋषभ पंतसोबतच, युवा यष्टीरक्षक-फलंदाज ध्रुव जुरेलचाही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे संघाची फलंदाजी अधिक मजबूत झाली आहे. मोहम्मद सिराज आणि प्रसिद्ध कृष्णा वेगवान गोलंदाजीची धुरा सांभाळतील, तर अष्टपैलू वॉशिंग्टन सुंदर आणि चायनामन गोलंदाज कुलदीप यादव यांना फिरकी गोलंदाजी आणि खालच्या फळीतील फलंदाजीला बळकटी देण्यासाठी संघात स्थान देण्यात आले आहे.

मानव सुथारचे संस्मरणीय कसोटी पदार्पण

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या सामन्यातील सर्वात भावनिक आणि महत्त्वपूर्ण क्षण नाणेफेकीच्या अगदी आधी आला, जेव्हा युवा फिरकी अष्टपैलू मानव सुथारला भारताची पदार्पणाची कसोटी कॅप प्रदान करण्यात आली. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्याने चांगली कामगिरी करणाऱ्या मानव सुथारचे, अनुभवी फिरकी गोलंदाज कुलदीप यादवने त्याची कसोटी कॅप देऊन संघात स्वागत केले. रवींद्र जडेजाच्या अनुपस्थितीत, हा पदार्पणाचा सामना त्याच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो, जिथे तो आपल्या आक्रमक गोलंदाजी आणि उपयुक्त फलंदाजीने प्रभाव पाडण्यासाठी जबाबदार असेल.

अफगाणिस्तानविरुद्ध भारताची टीम अशी आहे:

केएल राहुल, यशस्वी जैस्वाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), ध्रुव जुरेल, वॉशिंग्टन सुंदर, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

Web Title: India vs afghanistan playing 11 team manav suthar debut rishab pant and dhruv jurel both included

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Published On: Jun 06, 2026 | 10:25 AM

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