IND vs AFG: 1 नव्या खेळाडूचे पदार्पण, ऋषभ पंत-ध्रुव जुरेल दोघांनाही संघात जागा; अफगाणिस्तानविरूद्ध भारताची Playing 11

जयस्वाल आणि राहुलने केली डावाची सुरूवात
संघाच्या सलामीची जबाबदारी फॉर्मात असलेल्या यशस्वी जयस्वाल आणि अनुभवी केएल राहुल यांच्यावर असेल. तिसऱ्या क्रमांकासाठी बऱ्याच काळापासून चर्चेत असलेल्या साई सुदर्शनला संधी देण्यात आली असून, मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी त्याच्यावर आधीच विश्वास व्यक्त केला आहे. कर्णधार शुभमन गिल चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल.
Cricket News: सचिन तेंडुलकरचा रेकॉर्ड मोडणार अवघ्या 15 व्या वर्षी Vaibhav Sooryavanshi, सर्वात लहान वयात पदार्पण करणारा खेळाडू
ऋषभ पंत आणि ध्रुव जुरेल यांना संधी
भारतीय संघाची मधली आणि खालची फळी या सामन्यात खूप मजबूत दिसत आहे. यष्टीरक्षक-फलंदाज ऋषभ पंतसोबतच, युवा यष्टीरक्षक-फलंदाज ध्रुव जुरेलचाही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे संघाची फलंदाजी अधिक मजबूत झाली आहे. मोहम्मद सिराज आणि प्रसिद्ध कृष्णा वेगवान गोलंदाजीची धुरा सांभाळतील, तर अष्टपैलू वॉशिंग्टन सुंदर आणि चायनामन गोलंदाज कुलदीप यादव यांना फिरकी गोलंदाजी आणि खालच्या फळीतील फलंदाजीला बळकटी देण्यासाठी संघात स्थान देण्यात आले आहे.
मानव सुथारचे संस्मरणीय कसोटी पदार्पण
The smile says it all ☺️🧢 Congratulations to debutant Manav Suthar as he receives his #TeamIndia Test cap from Kuldeep Yadav 🙌 Updates ▶️ https://t.co/Au50EfVM30#INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/YRa3nUnYIY — BCCI (@BCCI) June 6, 2026
IND Vs AFG: एक मॅच खेळायची अन् ६ महिने बसायचं?; ICC च्या अजब वेळापत्रकावर अफगाणिस्तानचा प्रशिक्षक भडकला…
या सामन्यातील सर्वात भावनिक आणि महत्त्वपूर्ण क्षण नाणेफेकीच्या अगदी आधी आला, जेव्हा युवा फिरकी अष्टपैलू मानव सुथारला भारताची पदार्पणाची कसोटी कॅप प्रदान करण्यात आली. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्याने चांगली कामगिरी करणाऱ्या मानव सुथारचे, अनुभवी फिरकी गोलंदाज कुलदीप यादवने त्याची कसोटी कॅप देऊन संघात स्वागत केले. रवींद्र जडेजाच्या अनुपस्थितीत, हा पदार्पणाचा सामना त्याच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो, जिथे तो आपल्या आक्रमक गोलंदाजी आणि उपयुक्त फलंदाजीने प्रभाव पाडण्यासाठी जबाबदार असेल.
अफगाणिस्तानविरुद्ध भारताची टीम अशी आहे:
केएल राहुल, यशस्वी जैस्वाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), ध्रुव जुरेल, वॉशिंग्टन सुंदर, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.