Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Afghanistan Coach Richard Pybus Questioned Icc Matches Timetable For Afghanistan Ahead Of Ind Vs Afg Test 2026

IND Vs AFG: एक मॅच खेळायची अन् ६ महिने बसायचं?; ICC च्या अजब वेळापत्रकावर अफगाणिस्तानचा प्रशिक्षक भडकला…

Updated On: Jun 05, 2026 | 08:40 PM IST
जाहिरात
सारांश

Richard Pybus Questioned ICC Matches Timetable for Afghanistan: अफगाणिस्तान क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रशिक्षक रिचर्ड पायबस यांनी आयसीसीच्या वेळापत्रकावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अफगाणिस्तानसारख्या संघांना संधी मिळत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

IND Vs AFG: एक मॅच खेळायची अन् ६ महिने बसायचं?; ICC च्या अजब वेळापत्रकावर अफगाणिस्तानचा प्रशिक्षक भडकला…
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • एक मॅच खेळायची अन् ६ महिने बसायचं?
  • कसोटी वेळापत्रकाबाबत रिचर्ड पायबस नाराज
  • अफगाणिस्तानने पुढील कसोटी वेळापत्रक
अफगाणिस्तान संघ २०२६ मधील आपला पहिला कसोटी सामना भारताविरुद्ध खेळण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. परंतु, एकमेव कसोटी सामन्यापूर्वी अफगाणिस्तान क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रशिक्षक रिचर्ड पायबस (Richard Pybus) यांनी संघाच्या कसोटी वेळापत्रकाबाबत आयसीसीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या मते, एकदा एखादा देश पूर्ण सदस्य झाल्यावर, त्याच्या कसोटी सामन्यांचे वेळापत्रक नियमित असले पाहिजे. जर एखाद्या कसोटी सामन्याला पुढील सामन्यासाठी सहा महिने थांबावे लागत असेल, तर आयसीसीने याचे उत्तर दिले पाहिजे.

PAK vs AUS: कांगारू ढेपाळले! पाकिस्तानने ऑस्ट्रेलियाला चारली धूळ; 2-1 ने मालिका घातली खिशात

कसोटी वेळापत्रकाबाबत रिचर्ड पायबस नाराज

अफगाणिस्तानच्या अनियमित कसोटी वेळापत्रकाबाबत, भारताविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी झालेल्या पत्रकार परिषदेत रिचर्ड पायबस म्हणाले की,’ जेव्हा एखाद्या देशाला पूर्ण सदस्यत्व मिळते, तेव्हा त्याला नियमित सामन्यांचीही गरज असते. एक कसोटी सामना खेळून पुढच्या सामन्यासाठी सहा महिने वाट पाहणे योग्य नाही. असे होऊ शकत नाही की, केवळ विश्वचषकात संधी मिळाली म्हणून संघाचा विकास फक्त त्यावरच अवलंबून राहील. संघाचे प्रगती कायम ठेवण्यासाठी सातत्यपूर्ण क्रिकेट आवश्यक आहे. हा प्रश्न आयसीसीला विचारला पाहिजे, अफगाणिस्तानला नाही.’

ते पुढे म्हणाले की, ‘मला नाही वाटत की २० वर्षांपूर्वी कोणी कल्पना केली असेल की अफगाणिस्तान इतक्या वेगाने विकसित होईल. जेव्हा या मालिका दोन सामन्यांच्या होणार होत्या, तेव्हा मला ते अजिबात समजत नव्हते. कोणत्याही संघाला अनिर्णित मालिका खेळायला आवडत नाही. कसोटी मालिका फक्त तीन किंवा पाच सामन्यांचीच असावी. तरच मालिकेचा काही निकाल लागू शकतो.’

अफगाणिस्तानने पहिला कसोटी सामना कधी खेळला?

अफगाणिस्तानला २०१७ मध्ये आयसीसीचे पूर्ण सदस्यत्व मिळाले. त्यानंतर या संघाने २०१८ मध्ये बंगळूरु येथे भारताविरुद्ध आपला पहिला कसोटी सामना खेळला. मात्र, तेव्हापासून अफगाणिस्तानने केवळ १२ कसोटी सामने खेळले आहेत. यापैकी त्यांनी पाच सामने जिंकले असून सात गमावले आहेत. २०२६ मध्ये देखील अफगाणिस्तान त्यांचा पहिला कसोटी सामना देखील भारताविरुद्धच खेळणार आहे.

अफगाणिस्तानने पुढील कसोटी वेळापत्रक

जून २०२६ मध्ये भारताविरुद्ध एकच कसोटी सामना खेळल्यानंतर , अफगाणिस्तान ऑगस्टमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्धही एकच कसोटी सामना खेळेल. संघाचा पुढचा कसोटी सामना मार्च २०२७ मध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध होईल. याच कारणामुळे अफगाणिस्तानच्या मुख्य प्रशिक्षकाने संघाच्या कसोटी वेळापत्रकावरून आयसीसीवर टीका केली आहे. अफगाणिस्तानने आपला शेवटचा कसोटी सामना ऑक्टोबर २०२५ मध्ये खेळला होता. याचा अर्थ, भारताविरुद्धच्या सध्याच्या सामन्यापूर्वी संघ अंदाजे आठ महिने कसोटी क्रिकेटपासून दूर राहिला आहे.

सेकंदांचा उशीर अन् थेट बाद! महिला क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ‘टाईम आऊट’चा थरार, ‘ही’ खेळाडू ठरली बळी

Web Title: Afghanistan coach richard pybus questioned icc matches timetable for afghanistan ahead of ind vs afg test 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 05, 2026 | 08:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs AFG: टीम इंडियातून Rishabh Pant ची हकालपट्टी का झाली? गौतम गंभीर यांचा मोठा खुलासा
1

IND vs AFG: टीम इंडियातून Rishabh Pant ची हकालपट्टी का झाली? गौतम गंभीर यांचा मोठा खुलासा

IND vs AFG Test: भारत-अफगाणिस्तान कसोटी सामना ‘वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप’चा भाग का नाही? काय आहे मुख्य कारण?
2

IND vs AFG Test: भारत-अफगाणिस्तान कसोटी सामना ‘वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप’चा भाग का नाही? काय आहे मुख्य कारण?

IND vs AFG कसोटीपूर्वी कोचचा ‘गंभीर’ निर्णय; साई सुदर्शन ओपन नव्हे तर थेट…; टीम इंडियात मोठा बदल
3

IND vs AFG कसोटीपूर्वी कोचचा ‘गंभीर’ निर्णय; साई सुदर्शन ओपन नव्हे तर थेट…; टीम इंडियात मोठा बदल

IND vs AFG Pitch Report: मुल्लानपूरमध्ये रणरणतं ऊन की पावसाचा धुमाकूळ; पहा खास पीच रिपोर्ट
4

IND vs AFG Pitch Report: मुल्लानपूरमध्ये रणरणतं ऊन की पावसाचा धुमाकूळ; पहा खास पीच रिपोर्ट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND Vs AFG: एक मॅच खेळायची अन् ६ महिने बसायचं?; ICC च्या अजब वेळापत्रकावर अफगाणिस्तानचा प्रशिक्षक भडकला…

IND Vs AFG: एक मॅच खेळायची अन् ६ महिने बसायचं?; ICC च्या अजब वेळापत्रकावर अफगाणिस्तानचा प्रशिक्षक भडकला…

Jun 05, 2026 | 08:40 PM
ऑटोमोबाईल क्षेत्राचा देशसुरक्षेसाठी वापर! भारतीय सैन्यदलात वापरली जाणारी ही वाहने तुम्हाला माहित आहेत का?

ऑटोमोबाईल क्षेत्राचा देशसुरक्षेसाठी वापर! भारतीय सैन्यदलात वापरली जाणारी ही वाहने तुम्हाला माहित आहेत का?

Jun 05, 2026 | 08:31 PM
Maharashtra Rain Alert: पुणेकर सावधान! पुढील तीन दिवसांत मेघगर्जना अन्…; IMD कडून ‘यलो’ अलर्ट जारी

Maharashtra Rain Alert: पुणेकर सावधान! पुढील तीन दिवसांत मेघगर्जना अन्…; IMD कडून ‘यलो’ अलर्ट जारी

Jun 05, 2026 | 08:30 PM
सकाळी पोट नीट साफ होतं नाही? मग स्वयंपाकघरातील या सोप्या उपायांची मदत घ्या, आतड्यांमध्ये अडकलेली सर्व घाण निघेल बाहेर

सकाळी पोट नीट साफ होतं नाही? मग स्वयंपाकघरातील या सोप्या उपायांची मदत घ्या, आतड्यांमध्ये अडकलेली सर्व घाण निघेल बाहेर

Jun 05, 2026 | 08:15 PM
आषाढीपूर्वी विठुरायाच्या मूर्तीचे संवर्धन! ‘स्टोन पावडर’ तंत्रज्ञानाचा होणार वापर; जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांची माहिती

आषाढीपूर्वी विठुरायाच्या मूर्तीचे संवर्धन! ‘स्टोन पावडर’ तंत्रज्ञानाचा होणार वापर; जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांची माहिती

Jun 05, 2026 | 08:06 PM
विमानतळावर वापरली जाणारी ही पाच महत्त्वाची वाहने तुम्हाला माहित आहेत का? आत्ताच जाणून घ्या

विमानतळावर वापरली जाणारी ही पाच महत्त्वाची वाहने तुम्हाला माहित आहेत का? आत्ताच जाणून घ्या

Jun 05, 2026 | 07:58 PM
राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! मराठा समाजासाठी आठ नव्या योजना, ओबीसींप्रमाणे शैक्षणिक सवलती मिळणार

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! मराठा समाजासाठी आठ नव्या योजना, ओबीसींप्रमाणे शैक्षणिक सवलती मिळणार

Jun 05, 2026 | 07:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
ऐप में पढ़ें