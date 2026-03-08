Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Will Lakshya Sen End His 25 Year Drought How Much Money Will The Player Get If He Wins The Final

लक्ष्य सेन 25 वर्षांचा दुष्काळ संपवेल का? फायनल जिंकल्यास किती पैसे मिळणार खेळाडूला? कुठे पाहता येणार सामना…

लक्ष्यने इंग्लंडमध्ये सुरू असलेल्या ऑल इंग्लंड ओपन २०२६ च्या पुरुष एकेरीच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. या सामन्याची सविस्तर माहिती या लेखामध्ये देण्यात आली आहे, सविस्तर वाचा.

Updated On: Mar 08, 2026 | 01:22 PM
फोटो सौजन्य - BWF सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - BWF सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

Lakshya Sen v Lin Chun-Yi, All England Championship Final : भारतीय बॅडमिंटन स्टार लक्ष्य सेनने पुन्हा एकदा आपल्या प्रतिभेने जगाला प्रभावित केले आहे. लक्ष्यने इंग्लंडमध्ये सुरू असलेल्या ऑल इंग्लंड ओपन २०२६ (2026 All England Open) च्या पुरुष एकेरीच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. या स्पर्धेतील हा त्याचा दुसरा अंतिम सामना आहे, जिथे तो २०२२ मध्ये उपविजेता राहिला. अंतिम फेरीत लक्ष्यचा सामना चिनी तैपेईच्या लिन चुन-यीशी होईल. हा सामना ८ मार्च २०२६ रोजी भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ५:२० वाजता खेळला जाईल. हा सामना बर्मिंगहॅममधील युटिलिटा अरेना येथे होणार आहे.

लक्ष्य सेनसाठी हा सामना खूप खास असेल. अंतिम सामन्यातील विजय त्याला दिग्गजांच्या यादीत जोडेल. आतापर्यंत फक्त दोन भारतीयांनी ऑल इंग्लंड ओपन पुरुष एकेरी विजेतेपद जिंकले आहे. १९८० मध्ये प्रकाश पदुकोण आणि २००१ मध्ये पुलेला गोपीचंद यांनी ही स्पर्धा जिंकली. जर लक्ष्य सेन अंतिम फेरी जिंकला तर तो असे करणारा तिसरा भारतीय असेल. यामुळे भारताचा २५ वर्षांचा दुष्काळही संपेल. २००१ पासून कोणत्याही भारतीयाने ऑल इंग्लंड ओपन पुरुष एकेरी विजेतेपद जिंकलेले नाही.

Quinton de Kock चा राग अनावर! विश्वचषक फायनलपूर्वी आयसीसीवर केली टीका, नक्की झाले काय? वाचा सविस्तर प्रकरण

हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की लक्ष्य सेन हा ऑल इंग्लंड ओपनच्या अंतिम फेरीत दुसऱ्यांदा खेळणारा दुसरा भारतीय आहे. प्रकाश पदुकोणने यापूर्वी ही कामगिरी केली होती. पुरुष एकेरीच्या उपांत्य फेरीत लक्ष्य सेनने कॅनडाच्या व्हिक्टर लाईचा तीन गेमच्या चुरशीच्या सामन्यात पराभव केला. उपांत्य फेरीत लक्ष्यने पहिला गेम २१-१६ असा जिंकून आघाडी घेतली. तथापि, दुसऱ्या गेममध्ये व्हिक्टरने २१-१८ असा विजय मिळवला. त्यानंतर, लक्ष्य सेनने तिसऱ्या गेममध्ये उल्लेखनीय कामगिरी दाखवत २१-१५ असा विजय मिळवत अंतिम फेरीत प्रवेश केला.

लक्ष्य सेनला अंतिम सामना जिंकून इतिहास घडवण्याची संधी आहेच, पण त्याचबरोबर मोठी बक्षीस रक्कमही पणाला लागली आहे. ऑल इंग्लंड ओपन एकेरी विजेत्याला १०१,५०० अमेरिकन डॉलर्स किंवा अंदाजे ९.३ दशलक्ष भारतीय रुपये मिळतील. तर पराभूत झालेल्या अंतिम फेरीतील खेळाडूलाही अंदाजे ४.५ दशलक्ष रुपये मिळतील.

कुठे पाहता येणार सामन्यांची लाईव्ह स्ट्रिमिंग

लक्ष्य सेनचा सामना हा आज संध्याकाळी अंदाजे 5.20 मिनिटांनी सुरू होणार आहे. हा सामना भारतीय चाहत्यांना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येणार आहे, तर या सामन्यांची लाईव्ह स्ट्रिमिंग जिओहाॅटस्टारवर पाहता येणार आहे.

Web Title: Will lakshya sen end his 25 year drought how much money will the player get if he wins the final

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 08, 2026 | 01:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

न्यूझीलंडच्या स्टार खेळाडूने अचानक केली निवृत्तीची घोषणा! 15 वर्षांच्या कारकिर्दीला दिला पूर्णविराम, वाचा सविस्तर
1

न्यूझीलंडच्या स्टार खेळाडूने अचानक केली निवृत्तीची घोषणा! 15 वर्षांच्या कारकिर्दीला दिला पूर्णविराम, वाचा सविस्तर

IND vs NZ : ‘सभी एक ही लाइन चिपका रहे’ अंतिम सामन्यापूर्वी शाब्दिक युद्ध सुरू, सूर्यकुमार यादवने सँटनरवर केली टीका
2

IND vs NZ : ‘सभी एक ही लाइन चिपका रहे’ अंतिम सामन्यापूर्वी शाब्दिक युद्ध सुरू, सूर्यकुमार यादवने सँटनरवर केली टीका

Ahmedabad Weather report: आज नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर T20 विश्वचषकाचा अंतिम सामना, कसे असेल हवामान? वाचा सविस्तर
3

Ahmedabad Weather report: आज नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर T20 विश्वचषकाचा अंतिम सामना, कसे असेल हवामान? वाचा सविस्तर

97 मिनिटे परफेक्ट सिनेमा… All England Open 2026 च्या अंतिम फेरीत Lakshya Sen ने केला प्रवेश! कॅनेडियन खेळाडूला केले पराभूत
4

97 मिनिटे परफेक्ट सिनेमा… All England Open 2026 च्या अंतिम फेरीत Lakshya Sen ने केला प्रवेश! कॅनेडियन खेळाडूला केले पराभूत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लक्ष्य सेन 25 वर्षांचा दुष्काळ संपवेल का? फायनल जिंकल्यास किती पैसे मिळणार खेळाडूला? कुठे पाहता येणार सामना…

लक्ष्य सेन 25 वर्षांचा दुष्काळ संपवेल का? फायनल जिंकल्यास किती पैसे मिळणार खेळाडूला? कुठे पाहता येणार सामना…

Mar 08, 2026 | 01:22 PM
Middle East War : UAE मध्ये राहणाऱ्या भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा! दूतावासाकडून कडक नियमावली जाहीर

Middle East War : UAE मध्ये राहणाऱ्या भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा! दूतावासाकडून कडक नियमावली जाहीर

Mar 08, 2026 | 01:21 PM
‘तू माझ्याशी लग्न करशील का?’ एल्विश यादवने गुडघ्यावर बसून जिया शंकरला केलं प्रपोज, अभिनेत्री म्हणाली…

‘तू माझ्याशी लग्न करशील का?’ एल्विश यादवने गुडघ्यावर बसून जिया शंकरला केलं प्रपोज, अभिनेत्री म्हणाली…

Mar 08, 2026 | 01:10 PM
US Iran War : अमेरिका- इराणमध्ये युद्धाचा भडका, हल्ले सुरुच; 52000 भारतीय मायदेशी परतले

US Iran War : अमेरिका- इराणमध्ये युद्धाचा भडका, हल्ले सुरुच; 52000 भारतीय मायदेशी परतले

Mar 08, 2026 | 01:10 PM
आठ गावांची ‘जीवनरेषा’ धूसर! कोट्यवधी रुपये पाण्यात; मेळघाटातील बारातांडा-धूळघाट रस्ता खड्यात गडप

आठ गावांची ‘जीवनरेषा’ धूसर! कोट्यवधी रुपये पाण्यात; मेळघाटातील बारातांडा-धूळघाट रस्ता खड्यात गडप

Mar 08, 2026 | 01:08 PM
Kolhapur Crime: खळबळजनक! नामांकित इंजिनीअरिंग कॉलेजच्या प्राध्यापकावर विद्यार्थिनीचा विनयभंग केल्याचा आरोप; प्राध्यापक अटकेत

Kolhapur Crime: खळबळजनक! नामांकित इंजिनीअरिंग कॉलेजच्या प्राध्यापकावर विद्यार्थिनीचा विनयभंग केल्याचा आरोप; प्राध्यापक अटकेत

Mar 08, 2026 | 01:05 PM
Deshmukh Murder Case : संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील मोठी अपडेट; एक आरोपी येणार जेलबाहेर, कारण काय?

Deshmukh Murder Case : संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील मोठी अपडेट; एक आरोपी येणार जेलबाहेर, कारण काय?

Mar 08, 2026 | 01:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM
Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Mar 07, 2026 | 05:45 PM
Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Mar 07, 2026 | 05:31 PM