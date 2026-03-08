लक्ष्य सेन 25 वर्षांचा दुष्काळ संपवेल का? फायनल जिंकल्यास किती पैसे मिळणार खेळाडूला? कुठे पाहता येणार सामना…

Lakshya Sen v Lin Chun-Yi, All England Championship Final : भारतीय बॅडमिंटन स्टार लक्ष्य सेनने पुन्हा एकदा आपल्या प्रतिभेने जगाला प्रभावित केले आहे. लक्ष्यने इंग्लंडमध्ये सुरू असलेल्या ऑल इंग्लंड ओपन २०२६ (2026 All England Open) च्या पुरुष एकेरीच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. या स्पर्धेतील हा त्याचा दुसरा अंतिम सामना आहे, जिथे तो २०२२ मध्ये उपविजेता राहिला. अंतिम फेरीत लक्ष्यचा सामना चिनी तैपेईच्या लिन चुन-यीशी होईल. हा सामना ८ मार्च २०२६ रोजी भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ५:२० वाजता खेळला जाईल. हा सामना बर्मिंगहॅममधील युटिलिटा अरेना येथे होणार आहे.
लक्ष्य सेनसाठी हा सामना खूप खास असेल. अंतिम सामन्यातील विजय त्याला दिग्गजांच्या यादीत जोडेल. आतापर्यंत फक्त दोन भारतीयांनी ऑल इंग्लंड ओपन पुरुष एकेरी विजेतेपद जिंकले आहे. १९८० मध्ये प्रकाश पदुकोण आणि २००१ मध्ये पुलेला गोपीचंद यांनी ही स्पर्धा जिंकली. जर लक्ष्य सेन अंतिम फेरी जिंकला तर तो असे करणारा तिसरा भारतीय असेल. यामुळे भारताचा २५ वर्षांचा दुष्काळही संपेल. २००१ पासून कोणत्याही भारतीयाने ऑल इंग्लंड ओपन पुरुष एकेरी विजेतेपद जिंकलेले नाही.
हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की लक्ष्य सेन हा ऑल इंग्लंड ओपनच्या अंतिम फेरीत दुसऱ्यांदा खेळणारा दुसरा भारतीय आहे. प्रकाश पदुकोणने यापूर्वी ही कामगिरी केली होती. पुरुष एकेरीच्या उपांत्य फेरीत लक्ष्य सेनने कॅनडाच्या व्हिक्टर लाईचा तीन गेमच्या चुरशीच्या सामन्यात पराभव केला. उपांत्य फेरीत लक्ष्यने पहिला गेम २१-१६ असा जिंकून आघाडी घेतली. तथापि, दुसऱ्या गेममध्ये व्हिक्टरने २१-१८ असा विजय मिळवला. त्यानंतर, लक्ष्य सेनने तिसऱ्या गेममध्ये उल्लेखनीय कामगिरी दाखवत २१-१५ असा विजय मिळवत अंतिम फेरीत प्रवेश केला.
Yonex All England Open S1000
Schedule For Today [Finals] pic.twitter.com/wD9q9DldKj — Just Badminton (@BadmintonJust) March 8, 2026
लक्ष्य सेनला अंतिम सामना जिंकून इतिहास घडवण्याची संधी आहेच, पण त्याचबरोबर मोठी बक्षीस रक्कमही पणाला लागली आहे. ऑल इंग्लंड ओपन एकेरी विजेत्याला १०१,५०० अमेरिकन डॉलर्स किंवा अंदाजे ९.३ दशलक्ष भारतीय रुपये मिळतील. तर पराभूत झालेल्या अंतिम फेरीतील खेळाडूलाही अंदाजे ४.५ दशलक्ष रुपये मिळतील.
लक्ष्य सेनचा सामना हा आज संध्याकाळी अंदाजे 5.20 मिनिटांनी सुरू होणार आहे. हा सामना भारतीय चाहत्यांना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येणार आहे, तर या सामन्यांची लाईव्ह स्ट्रिमिंग जिओहाॅटस्टारवर पाहता येणार आहे.