न्यूझीलंडच्या स्टार खेळाडूने अचानक केली निवृत्तीची घोषणा! 15 वर्षांच्या कारकिर्दीला दिला पूर्णविराम, वाचा सविस्तर

आजच्या सामन्याची चर्चा जगभरामध्ये सुरू आहे. त्याआधी न्यूझीलंडच्या पहिल्या क्रिकेट खेळाडूबद्दल मोठी अपडेट समोर आली आहे. न्यूझीलंडची स्टार वेगवान गोलंदाज ली ताहुहूने एकदिवसीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. 

Updated On: Mar 08, 2026 | 12:09 PM
Lea Tahuhu retires : भारतामध्ये आज टी20 विश्वचषक 2026 चा फायनलचा सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानावर खेळवला जाणार आहे. हा सामना भारत आणि न्यूझीलंड या दोन संघामध्ये खेळवला जाणार आहे. आजच्या सामन्याची चर्चा जगभरामध्ये सुरू आहे. त्याआधी न्यूझीलंडच्या पहिल्या क्रिकेट खेळाडूबद्दल मोठी अपडेट समोर आली आहे. न्यूझीलंडची स्टार वेगवान गोलंदाज ली ताहुहूने एकदिवसीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. 

ती किवी संघासाठी एक यशस्वी वेगवान गोलंदाज राहिली आहे. २०२६ मध्ये इंग्लंडमध्ये होणाऱ्या महिला टी-२० विश्वचषकासह, तिला केवळ टी-२० स्वरूपावर लक्ष केंद्रित करायचे आहे, म्हणूनच तिने हा निर्णय घेतला आहे. ली ताहुहूने २०११ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध किवी संघासाठी पदार्पण केले. तिच्या १५ वर्षांच्या एकदिवसीय कारकिर्दीत, तिने एकूण १०३ एकदिवसीय सामने खेळले आहेत आणि चार एकदिवसीय विश्वचषकांमध्येही ती सहभागी झाली आहे.

Quinton de Kock चा राग अनावर! विश्वचषक फायनलपूर्वी आयसीसीवर केली टीका, नक्की झाले काय? वाचा सविस्तर प्रकरण

महिला क्रिकेटमध्ये न्यूझीलंडसाठी सर्वाधिक विकेट्स

ली ताहुहूने न्यूझीलंडच्या महिला क्रिकेट इतिहासात आपले नाव कोरले आहे. ती आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये संघाची सर्वाधिक विकेट घेणारी गोलंदाज आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी पदार्पण केल्यापासून, तिने संघासाठी सातत्याने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे, १२५ एकदिवसीय विकेट्स घेतल्या आहेत. ताहुहूने संघासाठी चार एकदिवसीय विश्वचषकांमध्येही खेळले आहे. ताहुहूने २०१३, २०१७, २०२२ आणि २०२५ विश्वचषकांमध्ये न्यूझीलंडचे प्रतिनिधित्व केले आहे. २०२५ मध्ये, तिने इंग्लंडविरुद्ध तिचा शेवटचा एकदिवसीय सामना खेळला.

ली ताहुहूने फक्त एकदिवसीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. या वर्षी जूनमध्ये इंग्लंडमध्ये टी-२० विश्वचषक होणार आहे. तिचे लक्ष आता या विश्वचषकावर असेल. तिने स्पष्ट केले आहे की ती टी-२० स्वरूपात संघासाठी खेळत राहील आणि पुढे अनेक रोमांचक सामने आहेत. ती म्हणाली, “२०२४ मध्ये टी-२० विश्वचषक जिंकणे आमच्यासाठी एक उत्तम गोष्ट होती आणि मी या वर्षी जेतेपदाचे रक्षण करण्यासाठी माझे सर्वोत्तम प्रयत्न करेन.”

Published On: Mar 08, 2026 | 12:09 PM

