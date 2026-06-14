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IND W vs PAK W Live: हाय-व्होल्टेज सामन्यात नाणेफेक भारताच्या बाजूने! पाकिस्तानविरुद्ध धावांचा डोंगर रचण्यासाठी टीम इंडिया सज्ज

Updated On: Jun 14, 2026 | 06:48 PM IST
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सारांश

पाकिस्तानविरुद्धच्या लढतीत ऐतिहासिकदृष्ट्या भारतीय संघाचे पारडे जड राहिले आहे. याच पार्श्वभूमीवर, हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ या सामन्यात पाकिस्तानचा पराभव करून विजयाने आपल्या मोहिमेची सुरुवात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवेल.

IND W vs PAK W (Photo Credit - X)

IND W vs PAK W (Photo Credit - X)

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विस्तार
  • हाय-व्होल्टेज सामन्याची नाणेफेक भारताच्या बाजूने!
  • पाकिस्ताविरुद्ध धावांचा डोंगर रचण्यासाठी टीम इंडिया सज्ज
  • पाहा Playing 11
IND W vs PAK W: आयसीसी महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ मधील सहावा सामना भारत आणि पाकिस्तान (IND W vs PAK W) यांच्यात बर्मिंगहॅममधील एजबॅस्टन स्टेडियमवर खेळवला जाईल. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होणार आहे. दोन्ही संघांसाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा सामना आहे; विश्वचषकातील हा त्यांचा पहिलाच सामना असल्याने, स्पर्धेची सुरुवात विजयाने करण्यासाठी दोन्ही संघ उत्सुक असतील. ‘गट अ’ (Group A) मधील हा दुसरा सामना असेल. दरम्यान, भारताने नाणेफेक जिंकली आणि पाकिस्तानविरुद्ध प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. कर्णधार हरमनप्रीत कौरने भारती फुलमाली आज खेळत असल्याचे जाहीर केले. या सामन्यात भारतीय संघ तीन फिरकी गोलंदाज आणि दोन वेगवान गोलंदाजांसह मैदानात उतरला आहे. पाकिस्तानविरुद्धच्या लढतीत ऐतिहासिकदृष्ट्या भारतीय संघाचे पारडे जड राहिले आहे. याच पार्श्वभूमीवर, हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ या सामन्यात पाकिस्तानचा पराभव करून विजयाने आपल्या मोहिमेची सुरुवात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवेल.

दोन्ही संघाची प्लेइंग ११

भारतीय महिला (प्लेइंग इलेव्हन): स्मृती मानधना, शफाली वर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), भारती फुलमाली, रिचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ती शर्मा, अरुंधती रेड्डी, श्रेयंका पाटील, श्री चरणी, क्रांती गौड

पाकिस्तान महिला (प्लेइंग इलेव्हन): गुल फिरोजा, मुनीबा अली (विकेटकीपर), आयशा जफर, सायरा जबीन, आलिया रियाझ, नतालिया परवेझ, फातिमा सना (कर्णधार), रमीन शमीम, नशरा संधू, तस्मिया रुबाब, सादिया इक्बाल

IND W vs PAK W Weather Report: भारत-पाकिस्तान सामन्यात पाऊस खोडा घालणार? हवामान खात्याने दिलं स्पष्ट उत्तर

हवामान कसे असेल?

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील हा हाय-प्रोफाईल सामना इंग्लंडमधील बर्मिंगहॅम येथे होणार आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, बर्मिंगहॅममध्ये आकाश ढगाळ असले तरी पावसाची शक्यता नाही. तापमानाची श्रेणी १३°C ते १९°C दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे सामन्यादरम्यान क्रिकेटसाठी उत्तम वातावरण असेल.

खेळपट्टीची स्थिती कशी असेल?

बर्मिंगहॅमच्या एजबॅस्टन स्टेडियमवरील खेळपट्टी पाहता असे दिसून येते की, ती गोलंदाज आणि फलंदाज अशा दोघांनाही मदत करते. ढगाळ वातावरणामुळे सुरुवातीच्या षटकांमध्ये वेगवान गोलंदाजांना मदत मिळू शकते, त्यामुळे फलंदाजांना ‘स्विंग’ आणि ‘सीम’ हालचालींविरुद्ध सावध राहावे लागेल. जसजसा खेळ पुढे सरकेल आणि खेळपट्टीचा वेग थोडा कमी होईल, तसतशी फिरकी गोलंदाजांनाही काही प्रमाणात मदत मिळण्याची शक्यता आहे. या मैदानावर प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने १९ वेळा विजय मिळवला आहे, तर पाठलाग करणाऱ्या संघाने ९ वेळा विजय मिळवला आहे.

IND W vs PAK W: ‘कोणाकडूनही हरू, पण पाकिस्तानकडून नाही’ IND vs PAK सामन्यापूर्वी जेमिमा रॉड्रिग्जचे मोठं वक्तव्य

Web Title: India vs pakistan toss update india won the toss and elected to bat check playing 11

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Published On: Jun 14, 2026 | 06:38 PM

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