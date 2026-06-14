IND W vs PAK W Live: हाय-व्होल्टेज सामन्यात नाणेफेक भारताच्या बाजूने! पाकिस्तानविरुद्ध धावांचा डोंगर रचण्यासाठी टीम इंडिया सज्ज

India will bat first in Birmingham‼️#INDvPAK — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) June 14, 2026
भारतीय महिला (प्लेइंग इलेव्हन): स्मृती मानधना, शफाली वर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), भारती फुलमाली, रिचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ती शर्मा, अरुंधती रेड्डी, श्रेयंका पाटील, श्री चरणी, क्रांती गौड
पाकिस्तान महिला (प्लेइंग इलेव्हन): गुल फिरोजा, मुनीबा अली (विकेटकीपर), आयशा जफर, सायरा जबीन, आलिया रियाझ, नतालिया परवेझ, फातिमा सना (कर्णधार), रमीन शमीम, नशरा संधू, तस्मिया रुबाब, सादिया इक्बाल
IND W vs PAK W Weather Report: भारत-पाकिस्तान सामन्यात पाऊस खोडा घालणार? हवामान खात्याने दिलं स्पष्ट उत्तर
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील हा हाय-प्रोफाईल सामना इंग्लंडमधील बर्मिंगहॅम येथे होणार आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, बर्मिंगहॅममध्ये आकाश ढगाळ असले तरी पावसाची शक्यता नाही. तापमानाची श्रेणी १३°C ते १९°C दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे सामन्यादरम्यान क्रिकेटसाठी उत्तम वातावरण असेल.
बर्मिंगहॅमच्या एजबॅस्टन स्टेडियमवरील खेळपट्टी पाहता असे दिसून येते की, ती गोलंदाज आणि फलंदाज अशा दोघांनाही मदत करते. ढगाळ वातावरणामुळे सुरुवातीच्या षटकांमध्ये वेगवान गोलंदाजांना मदत मिळू शकते, त्यामुळे फलंदाजांना ‘स्विंग’ आणि ‘सीम’ हालचालींविरुद्ध सावध राहावे लागेल. जसजसा खेळ पुढे सरकेल आणि खेळपट्टीचा वेग थोडा कमी होईल, तसतशी फिरकी गोलंदाजांनाही काही प्रमाणात मदत मिळण्याची शक्यता आहे. या मैदानावर प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने १९ वेळा विजय मिळवला आहे, तर पाठलाग करणाऱ्या संघाने ९ वेळा विजय मिळवला आहे.
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