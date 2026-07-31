महाबळेश्वरमध्ये गेल्या २४ तासांत तब्बल २०२.२० मिमी पावसाची नोंद, जनजीवन विस्कळीत

महाबळेश्वर : तालुक्यात गेल्या २४ तासांत मुसळधार पावसाने अक्षरशः धुमाकूळ घातला असून, २०२.२० मिमी (७.९६ इंच) पावसाची नोंद झाली आहे. यंदाच्या हंगामातील एकूण पर्जन्यमान ४१२७.६० मिमी (१६२.५० इंच) इतके झाले असून, शहरासह संपूर्ण तालुक्यात जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेक ठिकाणी वीजपुरवठा वारंवार खंडित होत आहे , बाजारपेठेत पर्यटक भिजून पावसाचा आनंद घेत आहेत
मुसळधार पावसामुळे महाबळेश्वर-तापोळा मार्गावरील फळणे वस्ती परिसरात रस्ता खचल्याने गेल्या तीन दिवसांपासून वाहतूक बंद होती. नगरपालिका प्रशासन, स्थानिक नगरसेवक आणि यंत्रणांनी युद्धपातळीवर काम करून हा मार्ग पुन्हा वाहतुकीसाठी खुला केला. त्यामुळे तापोळा खोऱ्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान, अतिवृष्टीमुळे केळघर घाट वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे, तर अंबेनळी घाटात जड वाहनांच्या वाहतुकीवर बंदी घालण्यात आली आहे. घाट परिसरात दरडी कोसळण्याचा धोका लक्षात घेता प्रशासनाने नागरिक व पर्यटकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.
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मुसळधार पावसामुळे तालुक्यातील नदी, नाले आणि ओढे दुथडी भरून वाहत असून, अनेक ठिकाणी पाण्याचा वेग वाढला आहे. सखल भागात पाणी साचल्याने नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
दुसरीकडे, पावसाचा आनंद लुटण्यासाठी आलेले हौशी पर्यटक मात्र मुसळधार सरींमध्ये मनसोक्त भिजताना दिसत आहेत. बाजारपेठेत गरमागरम मका, कणीस, वाफाळलेला चहा यांचा आस्वाद घेण्यासाठी गर्दी होत असून, छत्री, रेनकोट आणि गरम कपड्यांच्या खरेदीकडे पर्यटकांचा कल वाढला आहे.
वेण्णा लेक धरण ओसंडून वाहत असल्याचे मनोहारी दृश्य पाहण्यासाठी आणि ते कॅमेऱ्यात टिपण्यासाठी पर्यटकांनी मोठी गर्दी केली आहे. मुसळधार पावसात वेण्णा लेक परिसरात घोडेस्वारीचाही पर्यटक आनंद घेताना दिसून येत आहेत.
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दरम्यान, महाबळेश्वर-पाचगणी मार्गावर पावसामुळे मोठमोठे खड्डे पडल्याने वाहनचालक, पर्यटक आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
हवामान खात्याने पुढील काही दिवसही मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा दिल्याने प्रशासनाने आपत्कालीन यंत्रणा सतर्क ठेवली असून, नागरिकांनी अनावश्यक प्रवास टाळावा तसेच घाटमाथा व नदीकाठच्या भागात विशेष खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.