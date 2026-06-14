IND W vs PAK W Weather Report: भारत-पाकिस्तान सामन्यात पाऊस खोडा घालणार? हवामान खात्याने दिलं स्पष्ट उत्तर

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील हा हाय-प्रोफाईल सामना इंग्लंडमधील बर्मिंगहॅम येथे होणार आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, बर्मिंगहॅममध्ये आकाश ढगाळ असले तरी पावसाची शक्यता नाही. तापमानाची श्रेणी १३°C ते १९°C दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे सामन्यादरम्यान क्रिकेटसाठी उत्तम वातावरण असेल.
बर्मिंगहॅमच्या एजबॅस्टन स्टेडियमवरील खेळपट्टी पाहता असे दिसून येते की, ती गोलंदाज आणि फलंदाज अशा दोघांनाही मदत करते. ढगाळ वातावरणामुळे सुरुवातीच्या षटकांमध्ये वेगवान गोलंदाजांना मदत मिळू शकते, त्यामुळे फलंदाजांना ‘स्विंग’ आणि ‘सीम’ हालचालींविरुद्ध सावध राहावे लागेल. जसजसा खेळ पुढे सरकेल आणि खेळपट्टीचा वेग थोडा कमी होईल, तसतशी फिरकी गोलंदाजांनाही काही प्रमाणात मदत मिळण्याची शक्यता आहे. या मैदानावर प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने १९ वेळा विजय मिळवला आहे, तर पाठलाग करणाऱ्या संघाने ९ वेळा विजय मिळवला आहे; यावरून असे सूचित होते की ‘टॉस’ (नाणेफेक) निर्णायक भूमिका बजावणार नाही.
IND W vs PAK W: ‘कोणाकडूनही हरू, पण पाकिस्तानकडून नाही’ IND vs PAK सामन्यापूर्वी जेमिमा रॉड्रिग्जचे मोठं वक्तव्य
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील महिला क्रिकेटमधील ‘हेड-टू-हेड’ (परस्पर लढतींचा) रेकॉर्ड पाहता, भारतीय संघाचे पारडे स्पष्टपणे जड आहे. दोन्ही संघांमध्ये आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या १६ T20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांपैकी भारताने १३ सामने जिंकले आहेत, तर पाकिस्तानला केवळ ३ विजय मिळवता आले आहेत.
हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना, दीप्ती शर्मा, रिचा घोष, श्री चरणी, यस्तिका भाटिया, नंदिनी शर्मा, श्रेयंका पाटील, राधा यादव, अरुंधती रेड्डी, रेणुका सिंग, क्रांती गौड, शफाली वर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, भारती फुलमाळी.
फातिमा सना (कर्णधार), अयमान फातिमा, आलिया रियाझ, नतालिया परवेझ, सायरा जबीन, मुनीबा अली, तुबा हसन, रमीन शमीम, डायना बेग, गुल फिरोजा, आयेशा जफर, इरम जावेद, तस्मिया रुबाब, सादिया इक्बाल, नशरा संधू.
IND W vs PAK W: पाकिस्तानी खेळाडूंशी हँडशेक करणार? कर्णधार हरमनप्रीत कौरचे मोठे वक्तव्य