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IND W vs PAK W Weather Report: भारत-पाकिस्तान सामन्यात पाऊस खोडा घालणार? हवामान खात्याने दिलं स्पष्ट उत्तर

Updated On: Jun 14, 2026 | 04:55 PM IST
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सारांश

आपल्या पहिल्या सामन्यात त्यांचा सामना इंग्लंडच्या भूमीवर शेजारील देश पाकिस्तानशी होणार आहे. जेव्हा जेव्हा ICC स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान (IND vs PAK) आमनेसामने येतात, तेव्हा सर्वांचे लक्ष त्या सामन्याकडे असते.

IND W vs PAK W Weater Report (Photo Credit- X)

IND W vs PAK W Weater Report (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • भारत-पाकिस्तान सामन्यात पाऊस खोडा घालणार?
  • हवामान खात्याने दिलं स्पष्ट उत्तर
  • जाणून घ्या काय म्हणाले..
IND W vs PAK W: हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय महिला संघ ICC T20 विश्वचषक 2026 साठी मैदानात उतरण्यास सज्ज आहे. आपल्या पहिल्या सामन्यात त्यांचा सामना इंग्लंडच्या भूमीवर शेजारील देश पाकिस्तानशी होणार आहे. जेव्हा जेव्हा ICC स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान (IND vs PAK) आमनेसामने येतात, तेव्हा सर्वांचे लक्ष त्या सामन्याकडे असते. या सामन्यात पावसाचा व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे का आणि खेळपट्टीची स्थिती कशी असेल, हे आपण जाणून घेऊया.

हवामान कसे असेल?

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील हा हाय-प्रोफाईल सामना इंग्लंडमधील बर्मिंगहॅम येथे होणार आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, बर्मिंगहॅममध्ये आकाश ढगाळ असले तरी पावसाची शक्यता नाही. तापमानाची श्रेणी १३°C ते १९°C दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे सामन्यादरम्यान क्रिकेटसाठी उत्तम वातावरण असेल.

खेळपट्टीची स्थिती कशी असेल?

बर्मिंगहॅमच्या एजबॅस्टन स्टेडियमवरील खेळपट्टी पाहता असे दिसून येते की, ती गोलंदाज आणि फलंदाज अशा दोघांनाही मदत करते. ढगाळ वातावरणामुळे सुरुवातीच्या षटकांमध्ये वेगवान गोलंदाजांना मदत मिळू शकते, त्यामुळे फलंदाजांना ‘स्विंग’ आणि ‘सीम’ हालचालींविरुद्ध सावध राहावे लागेल. जसजसा खेळ पुढे सरकेल आणि खेळपट्टीचा वेग थोडा कमी होईल, तसतशी फिरकी गोलंदाजांनाही काही प्रमाणात मदत मिळण्याची शक्यता आहे. या मैदानावर प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने १९ वेळा विजय मिळवला आहे, तर पाठलाग करणाऱ्या संघाने ९ वेळा विजय मिळवला आहे; यावरून असे सूचित होते की ‘टॉस’ (नाणेफेक) निर्णायक भूमिका बजावणार नाही.

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भारताचे पारडे जड

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील महिला क्रिकेटमधील ‘हेड-टू-हेड’ (परस्पर लढतींचा) रेकॉर्ड पाहता, भारतीय संघाचे पारडे स्पष्टपणे जड आहे. दोन्ही संघांमध्ये आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या १६ T20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांपैकी भारताने १३ सामने जिंकले आहेत, तर पाकिस्तानला केवळ ३ विजय मिळवता आले आहेत.

भारतीय महिला संघ

हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना, दीप्ती शर्मा, रिचा घोष, श्री चरणी, यस्तिका भाटिया, नंदिनी शर्मा, श्रेयंका पाटील, राधा यादव, अरुंधती रेड्डी, रेणुका सिंग, क्रांती गौड, शफाली वर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, भारती फुलमाळी.

पाकिस्तान महिला संघ

फातिमा सना (कर्णधार), अयमान फातिमा, आलिया रियाझ, नतालिया परवेझ, सायरा जबीन, मुनीबा अली, तुबा हसन, रमीन शमीम, डायना बेग, गुल फिरोजा, आयेशा जफर, इरम जावेद, तस्मिया रुबाब, सादिया इक्बाल, नशरा संधू.

IND W vs PAK W: पाकिस्तानी खेळाडूंशी हँडशेक करणार? कर्णधार हरमनप्रीत कौरचे मोठे वक्तव्य

Web Title: Will rain play spoilsport in the india pakistan match the meteorological department gives a clear answer

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Published On: Jun 14, 2026 | 04:51 PM

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