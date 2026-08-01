भारताच्या गोल्डन गर्लचा बॉक्सिंगमध्ये तुफान पंच! प्रीती पवारने CWG 2026 मध्ये जिंकले ऐतिहासिक सुवर्णपदक

Commonwealth Games 2026: जॅस्मिन लांबोरियाचा बॉक्सिंगमध्ये धुमाकूळ! भारताला दिवसातून दुसरे गोल्ड पदक, 5-0 ने वॉल्शला हरवलं
महिलांच्या ५४ किलो वजनी गटाच्या अंतिम सामन्यात प्रीती पवारचा सामना कॅनडाच्या स्कारलेट सवाना डेलगाडोशी झाला. भारतीय बॉक्सरने सुरुवातीपासूनच लढतीवर आपली पकड कायम ठेवली. पहिल्या फेरीत दोन्ही खेळाडूंमध्ये चुरशीची लढत झाली, पण प्रीतीने आपल्या अचूक ठोक्यांनी पंचांना प्रभावित केले. पाचही पंचांनी पहिली फेरी १०-९ अशी प्रीतीच्या बाजूने दिली.
दुसऱ्या फेरीत डेलगाडोने आक्रमक सुरुवात केली, पण प्रीतीने उत्कृष्ट फूटवर्क आणि अचूक पंचने तिला सातत्याने मागे ढकलले. भारतीय बॉक्सरचे सरळ आणि शक्तिशाली पंचमुळे डेलगाडो दबावाखाली आली. लढतीदरम्यान त्या कॅनेडियन खेळाडूला स्टँडिंग काउंटही देण्यात आला. पाचही पंचांनी एकमताने दुसऱ्या फेरीतही प्रीतीला विजेती घोषित केले.
अंतिम फेरीत डेलगाडोने अथकपणे आक्रमण करत पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला, पण प्रीती शांत राहिली. तिने शांतपणे सामना खेळला आणि आपली आघाडी कायम राखली. सामन्यानंतर, पंचांनी एकमताने प्रीती पवारला विजेती घोषित केले. यासह, तिने २०२६ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत बॉक्सिंगमधील भारताचे पहिले सुवर्णपदक मिळवले.
प्रीतीच्या विजयानंतर लगेचच, भारताच्या जस्मिन लंबोरियाने महिलांच्या ५७ किलो वजनी गटाच्या अंतिम सामन्यात नॉर्दर्न आयर्लंडच्या मायकेला वॉल्शला पराभूत करून सुवर्णपदक पटकावले. जस्मिनने पहिला राऊंड ३-२ अशा विभाजित निर्णयाने जिंकला. दुसऱ्या राऊंडमध्ये तिने आणखी चांगली कामगिरी केली आणि एकमताने आघाडी घेतली. निर्णायक राऊंडमध्ये मायकेला वॉल्शने जोरदार पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु जस्मिनने संयमाने सामन्यावर नियंत्रण ठेवले. जस्मिन लंबोरियाच्या विजयामुळे भारताने बॉक्सिंगमधील आपले दुसरे सुवर्णपदक निश्चित केले.
मैदानावर वैर, बाहेर मैत्री? भारतीय क्रिकेटरने पाक क्रिकेटपटूला मारली मिठी; Viral Video मुळे सोशल मीडियावर मोठा वाद