Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Indian Cricket Team Shubhman Gill And Kl Rahul Century 368 Runs In First Day Against Afghanistan New Chandigarh

IND Vs AFG: पहिला दिवस, भारताचाच बोलबाला! Shubhman Gill अन् KL Rahul समोर अफगाण हतबल

Updated On: Jun 06, 2026 | 05:42 PM IST
जाहिरात
सारांश

पहिल्या दिवशीचा खेळ संपला आहे. पहिल्या दिवशी भारतीय संघाने 3 विकेट्स गमावत 368 रन्स केल्या आहेत. यामध्ये कर्णधार शुभमन गिल आणि केएल राहुल यांनी शतकी खेळी केली.

IND Vs AFG: पहिला दिवस, भारताचाच बोलबाला! Shubhman Gill अन् KL Rahul समोर अफगाण हतबल

भारत – अफगणिस्तान कसोटी (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

भारत – अफगणिस्तान कसोटीचा पाहिला दिवस समाप्त
कर्णधार शुभमन गिल अन् केएल राहुलचे शतक
पहिल्या दिवशी भारताचा स्कोअर – 368/3

IND Vs AFG Day 1 Stump Off: आज न्यू चंदीगडच्या मुल्लानपूर  येथील क्रिकेट स्टेडियमवर  भारत – अफगणिस्तान यांच्यातील एकमेव कसोटी सामन्याला सुरुवात झाली आहे. पहिल्या दिवशीचा खेळ संपला आहे. पहिल्या दिवशी भारतीय संघाने 3 विकेट्स गमावत 368 रन्स केल्या आहेत. यामध्ये कर्णधार शुभमन गिल आणि केएल राहुल यांनी शतकी खेळी केली.

भारतीय संघाची फलंदाजी

भारतीय संघाची सुरुवात केएल राहुल आणि यशस्वी जयस्वालने केली. दोघांनी दवाची चांगली सुरुवात केली. मात्र यशस्वी जयस्वाल 24 रन्स करून आउट झाला. त्यानंतर केएल राहुल आणि साई सुदर्शनने भारतासाठी मोठी भागीदारी रचली. साई सुदर्शन मोठा फटका मारण्याच्या नादात आउट झाला. त्याने शानदार 81 रन्सची खेळी केली. त्यानंतर राहुलने खणखणीत शकत लगावले. मात्र तोही मोठा फटका मारण्याच्या नादात 100 रन्सवर आउट झाला. त्यानंतर कर्णधार शुभमन गिल आणि ऋषभ पंतने डाव सावरला. कर्णधार शुभमनने आपल्या होम ग्राऊंडवर शानदार शतक झळकवले. तर नुकतेच उपकर्णधारपद काढून घेतलेल्या ऋषभ पंतने अर्धशतकी खेळी केली आहे. भारताने पहिल्या दिवहसी 3 विकेट्स गमावून 368 रन्स केल्या आहेत.

IND vs AFG: IPL चा फ्लॉप शो टेस्ट क्रिकेटमध्येही चालू, Yashasvi Jaiswal पुन्हा अपयशी

अफगणिस्तान संघाची गोलंदाजी 

आजच्या सामन्याच्या पहिल्या दिवशी अफगणिस्तानच्या गोलंदाजांना अपेक्षित यश मिळवता आले नाही. भारतीय फलंदाजांनी त्यांची चांगलीच धुलाई केली. अफगणिस्तानकडून सलीम साफीने यशस्वीला आउट केले. तर झियाउर रहमान शरीफीने केएल राहुलला 100 रन्सवर आउट केले. तर सलीम साफीने साई सुदर्शनची विकेट घेतली.

केएल राहुलसोबत नेमके घडले काय?

भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील कसोटी सामन्याच्या पहिल्याच दिवशी मैदानावर एक मोठा हाय-व्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळाला. 11 व्या ओव्हर्समधील गोष्ट आहे. अफगाणिस्तानचा गोलंदाज जियाउर रहमान शारीफी हा ओव्हर टाकण्यासाठी आला. त्याच्या एका बॉलवर केएल राहुलने बॅकफुटला जाऊन कट शॉट मरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र बॉल बारीकसा बॅटला लागून विकेट किपरकडे गेला.

IND vs AFG: IPL चा फ्लॉप शो टेस्ट क्रिकेटमध्येही चालू, Yashasvi Jaiswal पुन्हा अपयशी

त्यानंतर जियाउर रहमान शारीफी आणि अन्य खेळाडूंनी जोरदार अपील केले. मात्र  ऑन-फील्ड अंपायरने राहुलला ‘नॉट-आऊट’ घोषित केले. स्लिपमध्ये उभा असलेला रहमानुल्लाह गुरबाज पूर्णपणे ठाम होता की चेंडू बॅटला लागला आहे. त्याने कर्णधार हशमतुल्लाह शाहिदीला डीआरएस घेण्यासाठी सांगितले. मात्र विकेट किपरने आवाज न आल्याचे सांगितल्यामुळे डीआरएस घेतला नाही आणि इथेच मोठी चूक झाली. खरे तर नन्यत्र जेव्हा त्याचा रिप्ले पाहण्यात आला तेव्हा केएल राहुल आउट असल्याचे दिसून येत होते.

Web Title: Indian cricket team shubhman gill and kl rahul century 368 runs in first day against afghanistan new chandigarh

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 06, 2026 | 05:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs AFG: रणजी ते टीम इंडिया! कोण आहे मानव सुथार? अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी कॅप मिळताच ‘मिस्ट्री स्पिनर’ चर्चेत
1

IND vs AFG: रणजी ते टीम इंडिया! कोण आहे मानव सुथार? अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी कॅप मिळताच ‘मिस्ट्री स्पिनर’ चर्चेत

IND Vs AFG Live: अफगाणिस्तानला रिव्ह्यू न घेण्याची शिक्षा; KL Rahul ने ठोकले खणखणीत शतक
2

IND Vs AFG Live: अफगाणिस्तानला रिव्ह्यू न घेण्याची शिक्षा; KL Rahul ने ठोकले खणखणीत शतक

Virat Kohli: टीम इंडियाला मोठा झटका; अफगाणिस्ताननंतर इंग्लंड मालिकेलाही किंग कोहली मुकणार? रिपोर्टमुळे खळबळ
3

Virat Kohli: टीम इंडियाला मोठा झटका; अफगाणिस्ताननंतर इंग्लंड मालिकेलाही किंग कोहली मुकणार? रिपोर्टमुळे खळबळ

IND vs AFG: IPL चा फ्लॉप शो टेस्ट क्रिकेटमध्येही चालू, Yashasvi Jaiswal पुन्हा अपयशी
4

IND vs AFG: IPL चा फ्लॉप शो टेस्ट क्रिकेटमध्येही चालू, Yashasvi Jaiswal पुन्हा अपयशी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
महाराष्ट्रातील 15000 सोयाबीन शेतकऱ्यांसाठी ADM 5 लाख डॉलर्सची गुंतवणूक करणार; पुनरुत्पादक शेतीला मिळणार बळ

महाराष्ट्रातील 15000 सोयाबीन शेतकऱ्यांसाठी ADM 5 लाख डॉलर्सची गुंतवणूक करणार; पुनरुत्पादक शेतीला मिळणार बळ

Jun 06, 2026 | 05:37 PM
Dangerous Place on Earth : इथे पाऊल टाकणं धोक्याचं; हजारो विषारी सापांनी व्यापलं ‘हे’ रहस्यमय बेट, सामान्य नागरिकांना नो-एंट्री

Dangerous Place on Earth : इथे पाऊल टाकणं धोक्याचं; हजारो विषारी सापांनी व्यापलं ‘हे’ रहस्यमय बेट, सामान्य नागरिकांना नो-एंट्री

Jun 06, 2026 | 05:34 PM
Peddi Box Office Collection : हा सिनेमा नाही, वादळ! 2 दिवसांत 200 कोटींच्या जवळ; सिनेमाघरात एकच आवाज ‘पेड्डी’

Peddi Box Office Collection : हा सिनेमा नाही, वादळ! 2 दिवसांत 200 कोटींच्या जवळ; सिनेमाघरात एकच आवाज ‘पेड्डी’

Jun 06, 2026 | 05:23 PM
मुंबईचे वर्चस्व संपणार? ‘या’ शहरात उभारली जाणारी देशातील सर्वात उंच इमारत, काय आहे सरकारचा मास्टरप्लॅन?

मुंबईचे वर्चस्व संपणार? ‘या’ शहरात उभारली जाणारी देशातील सर्वात उंच इमारत, काय आहे सरकारचा मास्टरप्लॅन?

Jun 06, 2026 | 05:20 PM
IND Vs AFG: पहिला दिवस, भारताचाच बोलबाला! Shubhman Gill अन् KL Rahul समोर अफगाण हतबल

IND Vs AFG: पहिला दिवस, भारताचाच बोलबाला! Shubhman Gill अन् KL Rahul समोर अफगाण हतबल

Jun 06, 2026 | 05:19 PM
एक वेळचे जेवण, अनेक आयुष्यांचे परिवर्तन! मलाबार ग्रुपच्या ‘हंगर फ्री वर्ल्ड’चा बदल घडवणारा उपक्रम

एक वेळचे जेवण, अनेक आयुष्यांचे परिवर्तन! मलाबार ग्रुपच्या ‘हंगर फ्री वर्ल्ड’चा बदल घडवणारा उपक्रम

Jun 06, 2026 | 05:18 PM
विधान परिषद निवडणुकीवरून मविआ मध्येच वादंग! बाळासाहेब थोरात सुप्रिया सुळेंच्या ‘त्या’ वक्तव्यावरून भडकले…

विधान परिषद निवडणुकीवरून मविआ मध्येच वादंग! बाळासाहेब थोरात सुप्रिया सुळेंच्या ‘त्या’ वक्तव्यावरून भडकले…

Jun 06, 2026 | 05:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
ऐप में पढ़ें