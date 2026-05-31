महायुतीचा जागावाटपाचा तिढा सुटला ! भाजपला सर्वाधिक ११ जागा तर शिवसेना, राष्ट्रवादीच्या नशिबात फक्त 'इतक्याच' जागा…

Updated On: May 31, 2026 | 02:56 PM IST
सारांश

जागावाटपावरून महायुतीतील तिन्ही पक्षाच्या राज्यातील मुख्य नेत्यांनी दिल्लीवारी देखील केली होती. आता मात्र महायुती मध्ये मात्र जागावाटप फायनल झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. केंद्र आणि राज्यातील नेत्यांच्या चर्चेनंतर जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरला असल्याचे समजते आहे.

  • महायुती मध्ये मात्र जागावाटप फायनल झाल्याचे पाहायला मिळत आहे
  • केंद्र आणि राज्यातील नेत्यांच्या चर्चेनंतर जागावाटपाचा ठरला फॉर्म्युला
  • विधानपरिषदेच्या एकूण सतरा जागांवर महायुतीचे एकमत
राज्यात आता विधान परिषद निवडणुकांचं बिगुल वाजायला सुरुवात झाली आहे. विधान परिषदेच्या जागावाटपावरून महायुतीमध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून तिढा दिसत असल्याचे चित्र होते. जागावाटपावरून महायुतीतील तिन्ही पक्षाच्या राज्यातील मुख्य नेत्यांनी दिल्लीवारी देखील केली होती. आता मात्र महायुती मध्ये मात्र जागावाटप फायनल झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. केंद्र आणि राज्यातील नेत्यांच्या चर्चेनंतर जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरला असल्याचे समजते आहे. विधानपरिषदेच्या एकूण सतरा जागांवर महायुतीचे एकमत झाले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या जागावाटपात भाजपला सर्वाधिक अकरा जागा, शिवसेना शिंदे गटाला चार जागा तर राष्ट्र्वादी काँग्रेसला दोन जागा मिळणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सात जागांवर असून बसलेल्या शिवसेनेला चार जागांवर समाधान मानावे लागले आहे तर राष्ट्रवादिला मात्र अतिरिक्त एक जागा पफ़रात पडून घेण्यास यश मिळाले आहे.

कोणत्या पक्षाला कुठे मिळणार जागा? पहा महायुतीचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला

भाजप – ११ जागा

  • सोलापूर
  • जळगाव
  • भंडारा – गोंदिया
  • वर्धा – चंद्रपूर – गडचिरोली
  • अमरावती
  • धाराशिव – लातूर – बीड
  • नागपूर
  • छत्रपती संभाजीनगर – जालना
  • अहिल्यानगर
  • सांगली- सातारा
  • नांदेड
शिवसेना – ४ जागा
  • ठाणे
  • नाशिक
  • परभणी
  • यवतमाळ
राष्ट्रवादी काँग्रेस – २ जागा
  • कोकण
  • पुणे
असा असेल विधान परिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम

विधान परिषद निवडणुकीसंदर्भात अधिसूचना २५ मे रोजी जाहीर करण्यात आली असून अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख १ जून असेल. अर्जाची छाननी २ जून रोजी करण्यात येणार आहे. तर, अर्ज माघारी घेण्याची शेवटची तारीख ४ जून असेल. विधान परिषद निवडणुकीचे मतदान १८ जून रोजी सकाळी ८ ते दुपारी ४ पर्यंत होणार असून मतमोजणी २२ जून रोजी पार पडणार आहे.

महाविकास आघाडीमध्ये देखील जागावाटपात एकमत

महाविकास आघाडीमध्ये देखील जागावाटप फायनल झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांमध्ये एक बैठक पार सापडली असून त्यात जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरला असल्याचे समजते आहे. विधानपरिषदेच्या एकूण सतरा जागांवर महाविकास आघाडीचे एकमत झाले असून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ यांनी हि माहिती दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या जागावाटपात काँग्रेसला आठ जागा, शिवसेना ठाकरे गटाला सहा जागा तर राष्ट्र्वादी काँग्रेस शरद पवार गटाला तीन जागा मिळणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

