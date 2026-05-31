RCB vs GT Final: बंगळुरु-गुजरातमध्ये रंगणार अंतिम युद्ध, कोणाचं पारडं जड? कशी असेल संभाव्य प्लेइंग 11? जाणून घ्या

आरसाबी आणि गुजरात यांच्यात अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवरील खेळपट्टी क्रमांक ६ वर अंतिम सामना खेळला जाईल. ही खेळपट्टी फलंदाजांसाठी अनुकूल मानली जात आहे. येथे हाय स्कोअरिंग सामना पाहायला मिळू शकतो. या मैदानावर पहिल्या डावाची सरासरी धावसंख्या १८५ ते १९८ दरम्यान राहिली आहे. मात्र जसजसा सामना पुढे जाईल तसतसे फिरकी गोलंदाजांनाही मदत मिळण्याची शक्यता आहे. नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरातचा होम ग्राउंड असला तरी हा स्टेडियम आरसीबीसाठीही तितकाच खास आहे, कारण त्यांनी २०२५ मध्ये याच मैदानावर आपले पहिले आयपीएल विजेतेपद पटकावले होते.
अहमदाबादमध्ये सामन्यादरम्यान तापमान ३२ ते ३९ अंश सेल्सिअसदरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. पावसाची शक्यता अत्यंत कमी असल्याने पूर्ण ४० ओव्हरचा सामना होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. दुसऱ्या डावात दव पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नाणेफेक जिंकणारा कर्णधार प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.
आरसीबी आणि गुजरात यांच्यात आतापर्यंत ९ सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी आरसीबीने ५ तर गुजरातने ४ सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे दोन्ही संघांमध्ये काट्याची टक्कर अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे या हंगामात दोन्ही संघांनी उत्कृष्ट क्रिकेट खेळले असून अंतिम सामन्यात दबाव कोण चांगल्या प्रकारे हाताळतो यावर निकाल ठरणार आहे.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू: व्यंकटेश अय्यर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टीम डेव्हिड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेझलवूड, रसिक सलाम दार, जेकब डफी
गुजरात टायटन्स : साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधू, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, राशीद खान, राहुल तेवतिया, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा
