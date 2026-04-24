भिवंडीत आरोग्यव्यवस्थेच्या निष्काळजीपणाचा बळी! रुग्णवाहिका न मिळाल्याने घरात प्रसूती; नवजात बाळाचा मृत्यू

दाभाड प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या हद्दीतील मैंदे बीजपाडा या आदिवासी पाड्यातील महिला सविता विनोद रावते (३२) या आदिवासी महिलेला मंगळवारी रात्री प्रसूती कळा येऊ लागल्याने तिच्या कुटुंबाने वारंवार संपर्क करूनही आरोग्य विभागाने गाडीची व्यवस्था केली नाही. खराब रस्ता आणि वाहनाची अनुपलब्धता असल्यामुळे महिलेला प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पोहोचता आले नाही. त्यामुळे घरातच बाळाला जन्म दिला. वेळेवर वैद्यकीय उपचार न मिळाल्याने मृत्यू झाला.
आधार कार्ड नसल्यामुळे तपासणीपासून वंचित
मैदे बीजपाडा या आदिवासी पाड्यातील महिला सविता विनोद रावते (३२) या आदिवासी महिलेला मंगळवारी रात्री प्रसूती कळा येऊ लागल्याने तिच्या कुटुंबाने वारंवार संपर्क करूनही आरोग्य विभागाने गाडीची व्यवस्था केली नाही. सविता रावते या वीटभट्टी मजूर असून, मागील नऊ महिन्यांच्या काळात त्यांची एकदाही सोनोग्राफी झाली नाही. सविता यांच्याकडे स्वतःचे आधार कार्ड असूनही, त्यांच्या पतीचे आधार कार्ड नसल्याचे तांत्रिक कारण देत आरोग्य विभागाने त्यांना तपासणीपासून वंचित ठेवले असल्याचा आरोप भूमीपुत्र एल्गार संघटनेचे अध्यक्ष प्रमोद पवार यांनी केला आहे.
भूमीपूत्र एल्गार संघटनेचे अध्यक्ष प्रमोद पवार म्हणाले की, “हा केवळ बालमृत्यू नाही, तर व्यवस्थेने घेतलेला बळी आहे. आधार कार्ड नाही म्हणून उपचार नाकारणे ही विकृत मानसिकता आहे. इथल्या प्रशासनासाठी गरीब आदिवासी हे माणसे नसून जनावरं आहेत का? या महिलेच्या प्रसूतीबाबत निष्काळजीपणा दाखवणाऱ्या सर्व संबंधित दोषीवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत संघटना शांत बसणार नाही”.
(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)