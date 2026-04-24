भिवंडीत आरोग्यव्यवस्थेच्या निष्काळजीपणाचा बळी! रुग्णवाहिका न मिळाल्याने घरात प्रसूती; नवजात बाळाचा मृत्यू

भिवंडी तालुक्यातील एका आदिवासी पाड्यात घडलेल्या घटनेने आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी पुन्हा एकदा समोर आणल्या असून यामुळे संतापाची लाट उसळली आहे.

Updated On: Apr 24, 2026 | 11:30 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • वेळेवर वैद्यकीय मदत आणि रुग्णवाहिका न मिळाल्याने गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली.
  • उपचारासाठी आवश्यक कागदपत्रांच्या कारणावरून दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप करण्यात आला.
  • या घटनेनंतर संबंधितांवर कारवाईची मागणी करण्यात येत आहे.
वेळेवर वैद्यकीय उपचार व रुग्णवाहिका न मिळाल्याने आदिवासी महिलेची घरातच प्रसूती होऊन आपले बाळ दगावल्याची घटना भिवंडी तालुक्यातील मैंदे बीजपाडा या आदीवासी पाड्यात मंगळवारी रात्री घडली. या प्रकरणी भूमिपुत्र एल्गार संघटना आक्रमक झाली असून संघटनेने बुधवारी दाभाड प्राथमिक आरोग्य केंद्रात भेट घेत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत, या प्रकरणात दोषी असलेल्या वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर संदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली आहे.

दाभाड प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या हद्दीतील मैंदे बीजपाडा या आदिवासी पाड्यातील महिला सविता विनोद रावते (३२) या आदिवासी महिलेला मंगळवारी रात्री प्रसूती कळा येऊ लागल्याने तिच्या कुटुंबाने वारंवार संपर्क करूनही आरोग्य विभागाने गाडीची व्यवस्था केली नाही. खराब रस्ता आणि वाहनाची अनुपलब्धता असल्यामुळे महिलेला प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पोहोचता आले नाही. त्यामुळे घरातच बाळाला जन्म दिला. वेळेवर वैद्यकीय उपचार न मिळाल्याने मृत्यू झाला.

आधार कार्ड नसल्यामुळे तपासणीपासून वंचित

मैदे बीजपाडा या आदिवासी पाड्यातील महिला सविता विनोद रावते (३२) या आदिवासी महिलेला मंगळवारी रात्री प्रसूती कळा येऊ लागल्याने तिच्या कुटुंबाने वारंवार संपर्क करूनही आरोग्य विभागाने गाडीची व्यवस्था केली नाही. सविता रावते या वीटभट्टी मजूर असून, मागील नऊ महिन्यांच्या काळात त्यांची एकदाही सोनोग्राफी झाली नाही. सविता यांच्याकडे स्वतःचे आधार कार्ड असूनही, त्यांच्या पतीचे आधार कार्ड नसल्याचे तांत्रिक कारण देत आरोग्य विभागाने त्यांना तपासणीपासून वंचित ठेवले असल्याचा आरोप भूमीपुत्र एल्गार संघटनेचे अध्यक्ष प्रमोद पवार यांनी केला आहे.

भूमीपूत्र एल्गार संघटनेचे अध्यक्ष प्रमोद पवार म्हणाले की, “हा केवळ बालमृत्यू नाही, तर व्यवस्थेने घेतलेला बळी आहे. आधार कार्ड नाही म्हणून उपचार नाकारणे ही विकृत मानसिकता आहे. इथल्या प्रशासनासाठी गरीब आदिवासी हे माणसे नसून जनावरं आहेत का? या महिलेच्या प्रसूतीबाबत निष्काळजीपणा दाखवणाऱ्या सर्व संबंधित दोषीवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत संघटना शांत बसणार नाही”.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Published On: Apr 24, 2026 | 11:00 AM

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

