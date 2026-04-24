Water Issue News: शाहूपुरीतील पाणीपुरवठा पिवळसर! दूषित पाण्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात? जाणून घ्या उपाययोजना

शाहूपुरीतील रहिवासी भारत विजयसिंह भोसले यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या शाखा अभियंत्याकडे याबाबत लेखी तक्रार केली आहे. त्यांनी नमूद केले की, गेल्या दोन वर्षांपासून प्रत्येक उन्हाळ्यात अशा प्रकारचा पाणीपुरवठा होत असून याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही अद्याप ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही.
पाण्याचा रंग पिवळसर असल्यामुळे ते पिण्यास योग्य आहे की नाही, याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आरोग्यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यासंदर्भात संबंधित विभागाने तातडीने लक्ष घालून फिल्टर टाकी व जलसाठा टाक्यांची स्वच्छता करावी, तसेच पाण्याचे नमुने शासकीय प्रयोगशाळेत तपासून घ्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पाणी पिण्यायोग्य असल्यास त्याबाबत अधिकृत माहिती वर्तमानपत्रांद्वारे जाहीर करावी, जेणेकरून नागरिकांची भीती दूर होईल, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.
नळाला पिवळसर पाणी येणे ही एक सामान्य समस्या असली तरी ती आरोग्याच्या दृष्टीने दुर्लक्षित करून चालणार नाही. या समस्येची मुख्य कारणे आणि त्यावरील उपाय खालीलप्रमाणे आहेत:
गंजलेल्या जलवाहिन्या आणि लोखंडी पाईप्स : घराच्या अंतर्गत जलवाहिन्या किंवा मुख्य जलवाहिनी लोखंडी असल्यास, कालांतराने त्या गंजतात. गंज पाण्याचे रंग बदलतो.
जलसाठ्यातील गाळ: पावसाळ्यात किंवा धरणातील पाणीसाठा कमी झाल्यावर पाण्यात माती व गाळाचे प्रमाण वाढल्याने पाण्याला पिवळसर किंवा तांबूस रंग येतो.
खनिजांचे प्रमाण: पाण्यात लोह (Iron) किंवा मँगनीजचे प्रमाण वाढल्यास ऑक्सिडेशनमुळे पाणी पिवळे दिसू लागते.
रिपेअरिंग कामे: जलवाहिनी फुटल्यास किंवा दुरुस्तीचे काम सुरू असल्यास आसपासची माती त्या पाण्यात मिसळ्याने दूषित पुरवठा होऊ शकतो.
पाणी वाहू देणे: जर पाणी पिवळे येत असेल, तर काही मिनिटे नळ सुरू ठेवावा. अनेकदा साचलेला गंज निघून गेल्यावर स्वच्छ पाणी येऊ लागते.
गाळणे आणि उकळणे: पिण्यासाठी पाणी वापरण्यापूर्वी ते सुती कापडाने गाळून घ्यावे आणि किमान २० मिनिटे उकळावे, ज्यामुळे जंतू नष्ट होतात.
टँकची स्वच्छता: घरावरील किंवा जमिनीखालील पाण्याची टाकी दर सहा महिन्यांनी व्यावसायिक यंत्रणेद्वारे साफ करून घ्यावी.
फिल्टरचा वापर: पाण्यात खनिजांचे प्रमाण जास्त असल्यास ‘वॉटर प्युरिफायर’ किंवा ‘आयरन रिमूव्हर’ बसवणे फायदेशीर ठरते.
पाईपलाईन बदलणे: जर अंतर्गत गंज लागला असेल, तर जुन्या लोखंडी पाईप्सऐवजी पीव्हीसी (PVC) किंवा सीपीव्हीसी (CPVC) पाईप्स बसवावेत.