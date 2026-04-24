Water Issue News: शाहूपुरीतील पाणीपुरवठा पिवळसर! दूषित पाण्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात? जाणून घ्या उपाययोजना

Updated On: Apr 24, 2026 | 10:44 AM
Satara News, Water Contamination, Shahupuri Water issue, Public Health,

Water Issue News: शाहूपुरीतील पाणीपुरवठा पिवळसर! कण्हेर योजनेचे दूषित पाणी पिल्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात? जाणून घ्या उपाययोजना

  • शाहूपुरी भागात गेल्या काही दिवसांपासून पिवळसर रंगाचा पाणीपुरवठा
  • गेल्या दोन वर्षांपासून प्रत्येक उन्हाळ्यात अशा प्रकारचा पाणीपुरवठा
  • आरोग्यावर परिणाम होण्याची भीती
Satara News: शहरातील शाहूपुरी भागात गेल्या काही दिवसांपासून पिवळसर रंगाचा पाणीपुरवठा होत असल्याने नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कण्हेर पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत येणारे पाणी दूषित असल्याचा संशय नागरिकांकडून व्यक्त केला जात आहे.

शाहूपुरीतील रहिवासी भारत विजयसिंह भोसले यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या शाखा अभियंत्याकडे याबाबत लेखी तक्रार केली आहे. त्यांनी नमूद केले की, गेल्या दोन वर्षांपासून प्रत्येक उन्हाळ्यात अशा प्रकारचा पाणीपुरवठा होत असून याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही अद्याप ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही.

पाण्याचा रंग पिवळसर असल्यामुळे ते पिण्यास योग्य आहे की नाही, याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आरोग्यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यासंदर्भात संबंधित विभागाने तातडीने लक्ष घालून फिल्टर टाकी व जलसाठा टाक्यांची स्वच्छता करावी, तसेच पाण्याचे नमुने शासकीय प्रयोगशाळेत तपासून घ्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पाणी पिण्यायोग्य असल्यास त्याबाबत अधिकृत माहिती वर्तमानपत्रांद्वारे जाहीर करावी, जेणेकरून नागरिकांची भीती दूर होईल, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.

पिवळसर पाणीपुरवठा: कारणे आणि उपाय

नळाला पिवळसर पाणी येणे ही एक सामान्य समस्या असली तरी ती आरोग्याच्या दृष्टीने दुर्लक्षित करून चालणार नाही. या समस्येची मुख्य कारणे आणि त्यावरील उपाय खालीलप्रमाणे आहेत:

पिवळसर पाणी येण्याची प्रमुख कारणे

गंजलेल्या जलवाहिन्या आणि लोखंडी पाईप्स : घराच्या अंतर्गत जलवाहिन्या किंवा मुख्य जलवाहिनी लोखंडी असल्यास, कालांतराने त्या गंजतात. गंज पाण्याचे रंग बदलतो.

जलसाठ्यातील गाळ: पावसाळ्यात किंवा धरणातील पाणीसाठा कमी झाल्यावर पाण्यात माती व गाळाचे प्रमाण वाढल्याने पाण्याला पिवळसर किंवा तांबूस रंग येतो.

खनिजांचे प्रमाण: पाण्यात लोह (Iron) किंवा मँगनीजचे प्रमाण वाढल्यास ऑक्सिडेशनमुळे पाणी पिवळे दिसू लागते.

रिपेअरिंग कामे: जलवाहिनी फुटल्यास किंवा दुरुस्तीचे काम सुरू असल्यास आसपासची माती त्या पाण्यात मिसळ्याने दूषित पुरवठा होऊ शकतो.

 

प्रभावी उपाययोजना

पाणी वाहू देणे: जर पाणी पिवळे येत असेल, तर काही मिनिटे नळ सुरू ठेवावा. अनेकदा साचलेला गंज निघून गेल्यावर स्वच्छ पाणी येऊ लागते.

गाळणे आणि उकळणे: पिण्यासाठी पाणी वापरण्यापूर्वी ते सुती कापडाने गाळून घ्यावे आणि किमान २० मिनिटे उकळावे, ज्यामुळे जंतू नष्ट होतात.

टँकची स्वच्छता: घरावरील किंवा जमिनीखालील पाण्याची टाकी दर सहा महिन्यांनी व्यावसायिक यंत्रणेद्वारे साफ करून घ्यावी.

फिल्टरचा वापर: पाण्यात खनिजांचे प्रमाण जास्त असल्यास ‘वॉटर प्युरिफायर’ किंवा ‘आयरन रिमूव्हर’ बसवणे फायदेशीर ठरते.

पाईपलाईन बदलणे: जर अंतर्गत गंज लागला असेल, तर जुन्या लोखंडी पाईप्सऐवजी पीव्हीसी (PVC) किंवा सीपीव्हीसी (CPVC) पाईप्स बसवावेत.

 

Published On: Apr 24, 2026 | 10:43 AM

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM