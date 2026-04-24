  Terrorist Infiltration In Bangladesh Air Force 10 Soldiers Arrested Ttp Connection 2026

Terror Alert: बांगलादेश हवाई दलात ‘TTP’ची एन्ट्री? ढाका हवाई तळावर मध्यरात्री मोठे छापे; 10 जवान ताब्यात, 4 जण परदेशात फरार

Bangladesh Air Force High Alert: बांगलादेश हवाई दलात टीटीपी या दहशतवादी संघटनेच्या घुसखोरीमुळे खळबळ उडाली आहे. ढाका येथे टाकलेल्या छाप्यांदरम्यान अनेक अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली.

Updated On: Apr 24, 2026 | 02:53 PM
Terror Alert: बांगलादेश हवाई दलात 'TTP'ची एन्ट्री? ढाका हवाई तळावर मध्यरात्री मोठे छापे; १० जवान ताब्यात, ४ जण परदेशात फरार

  • हवाई दलात दहशतवाद्यांची घुसखोरी
  • ढाका हवाई तळावर मोठे छापे
  • मोठ्या कटाचा पर्दाफाश

Bangladesh Air Force high alert 2026 : दक्षिण आशियाई राजकारणात आणि सुरक्षेच्या संदर्भात एक अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. बांगलादेश हवाई दलाच्या (BAF) अत्यंत सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या तळांवर चक्क दहशतवादी संघटना तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने आपली पाळेमुळे रुजवल्याचे उघड झाले आहे. या माहितीनंतर बांगलादेशातील संरक्षण वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली असून, हवाई दलाच्या गुप्तचर विभागाने आपल्याच कर्मचाऱ्यांविरुद्ध एक मोठी शोधमोहीम राबवली आहे.

ढाका ते चितगाव: हवाई तळांवर मध्यरात्री छापेमारी

२० एप्रिलच्या पहाटे जेव्हा संपूर्ण ढाका झोपले होते, तेव्हा हवाई दलाच्या गुप्तचर विभागाने ढाका येथील किमान दोन प्रमुख हवाई तळांवर छापे टाकले. या कारवाईत २ वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली असून १० कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना चौकशीसाठी अज्ञात स्थळी नेण्यात आले आहे. या छाप्यांदरम्यान अनेक धक्कादायक कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे हाती लागले आहेत, जे थेट दहशतवादी संघटनांशी संबंधित असल्याचे समजते. विशेष म्हणजे, ज्या वेळी ही कारवाई झाली, तेव्हा बांगलादेशचे लष्करप्रमुख जनरल वकार-उझ-जमान हे मलेशियाच्या अधिकृत दौऱ्यावर होते, त्यामुळे या कारवाईचे गांभीर्य अधिकच वाढले आहे.

टीटीपीचे स्लीपर सेल्स आणि फरार हवाई सैनिक

गुप्तचर विभागाला संशय आहे की, हवाई दलातील काही कर्मचारी टीटीपी (TTP) च्या विचारांनी प्रेरित झाले असून ते स्लीपर सेल्स म्हणून काम करत होते. या कारवाईची कुणकुण लागताच हवाई दलातील ९ ते १० कर्मचारी बेपत्ता झाले आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, यातील ४ हवाई सैनिक आधीच पाकिस्तान, पोर्तुगाल, तुर्की आणि न्यूझीलंड सारख्या देशांत पळून जाण्यात यशस्वी झाले आहेत. हे जवान कॉक्स बाजार, चिटगाव आणि जेस्सोर सारख्या संवेदनशील तळांवर तैनात होते. या जवानांनी हवाई दलाची गुप्त माहिती दहशतवाद्यांना पुरवली असण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

मोबाईल जप्ती आणि हाय अलर्ट

हवाई दलातील या ‘घरभेदी’ प्रकरणामुळे सर्वच अधिकाऱ्यांची रजा तूर्तास रद्द करण्यात आली आहे. कनिष्ठ कमिशन्ड अधिकाऱ्यांना कडक निर्देश देण्यात आले आहेत की, सर्व एअरक्राफ्टमन आणि कनिष्ठ पदांवरील अधिकाऱ्यांचे मोबाईल फोन जप्त करून ते तातडीने संरक्षण मुख्यालयात जमा करावेत. या जवानांच्या सोशल मीडिया अकाउंट्स आणि कॉल रेकॉर्ड्सची कसून चौकशी केली जात आहे. टीटीपी, जी संघटना पाकिस्तानच्या लष्करावर हल्ले करण्यासाठी कुख्यात आहे, तिचा बांगलादेश हवाई दलात शिरकाव होणे ही केवळ बांगलादेशासाठीच नव्हे, तर भारतासारख्या शेजारील देशासाठीही चिंतेची बाब आहे.

Published On: Apr 24, 2026 | 02:53 PM

"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

