Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Ipl 2026 Qualifier 1 Lost By Gujarat Titans Glenn Phillips Got Angry After Hearing Question From Reporter

RCB vs GT: ‘हा अत्यंत बकवास आणि मूर्खपणाचा प्रश्न आहे…’ का भडकला ग्लेन फिलिप्स, पत्रकार परिषदेत नक्की काय विचारलं

Updated On: May 27, 2026 | 07:29 PM IST
जाहिरात
सारांश

आयपीएल २०२६ च्या पहिल्या क्वालिफायरमध्ये गुजरात टायटन्सचा आरसीबीकडून पराभव झाला. सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या एका प्रश्नामुळे गुजरातचा अष्टपैलू खेळाडू ग्लेन फिलिप्स संतापला.

ग्लेन फिलिप्स पत्रकारांवर का भडकला (फोटो सौजन्य - X.com)

ग्लेन फिलिप्स पत्रकारांवर का भडकला (फोटो सौजन्य - X.com)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • पत्रकार परिषदेत भडकला ग्लेन फिलिप्स 
  • नक्की काय विचारण्यात आला प्रश्न 
  • गुजरात टायटन्सने गमावला सामना 
आयपीएल २०२६ च्या पहिल्या क्वालिफायरमध्ये गुजरात टायटन्सचा आरसीबीकडून पराभव झाला. प्रथम फलंदाजी करताना आरसीबीने २५४ धावा केल्या. आरसीबीचा डाव १६२ धावांवर संपुष्टात आला. गुजरात टायटन्सच्या खेळाडूंनी अनेक चुका केल्या. फिल्डिंग करतानाही अनेक कॅच सोडले गेले. तर फलंदाजही चांगली कामगिरी करू शकले नाहीत. 

सामन्यानंतर, गुजरात टायटन्सचे प्रतिनिधित्व करणारा ग्लेन फिलिप्स पत्रकार परिषदेला उपस्थित राहिला. ग्लेन फिलिप्स तर अंतिम ११ खेळाडूंमध्येही नव्हता. मात्र तरीही तो पत्रकार परिषदेला उपस्थित राहिला. दरम्यान पत्रकार परिषदेदरम्यान, ग्लेन फिलिप्सला एक असा प्रश्न विचारण्यात आला ज्यामुळे त्याचा राग अनावर झाला. भर पत्रकार परिषदेत ग्लेन फिलिप्स पत्रकारावरच भडकला. 

SRH vs RR Eliminator: पॅट कमिन्स वैभव सूर्यवंशीला घाबरला, म्हणाला, ‘त्यासाठी प्लॅन A, B, C तयार आहे…’

गुजरात टायटन्सने हार मानली का?

फलकावर मोठी धावसंख्या पाहून त्यांच्या संघाने मानसिकरित्या हार मानली होती का, असा प्रश्न ग्लेन फिलिप्स यांना विचारण्यात आला. फिलिप्स यांना हा प्रश्न आवडला नाही. त्यांनी लगेच उत्तर दिले, “हा एक मूर्खपणाचा प्रश्न आहे. खरंच खूप मूर्खपणाचा प्रश्न आहे. व्यावसायिक क्रिकेटपटू म्हणून आम्ही असे का करू? हा खूपच वाईट प्रश्न आहे. आम्ही मैदानात उतरलो आणि आमचे सर्वस्व पणाला लावले. दुर्दैवाने, जेव्हा तुम्ही २५० धावांचा पाठलाग करत असता, तेव्हा सर्व काही तुमच्या मनाप्रमाणे घडायला हवे. सर्व काही जुळून येईल या आशेने आम्ही मैदानात उतरलो होतो, पण तसे झाले नाही.” 

ग्लेन काय म्हणाला 

पहिल्या क्वालिफायरमध्ये पराभूत होऊनही गुजरात टायटन्स संघ लीगच्या शर्यतीतून बाहेर पडलेला नाही. ते दुसऱ्या क्वालिफायरमध्ये खेळतील. फिलिप्सच्या मते, मोठा पराभव संघासाठी चांगला असतो.

न्यूझीलंडचा हा अष्टपैलू खेळाडू म्हणाला, “अशा पराभवातून सावरणे कदाचित सोपे असते. जर तुम्ही एक-दोन धावांनी हरलात, तर तुम्ही त्या क्षणाचा विचार करत राहता, ‘असे किंवा तसे झाले असते तर बरे झाले असते’ असे वाटत राहते, पण जेव्हा तुम्ही विजयाच्या जवळपासही नसता, तेव्हा तुम्ही फक्त एवढेच म्हणू शकता की, ‘आज आमचा दिवस नव्हता.’ याचा अर्थ असा नाही की पुढच्या सामन्यात आमचा दिवस चांगला नसेल. अजूनही वेळ गेलेली नाही आणि त्यासाठी नक्कीच संघ पुन्हा नव्याने काम करेल आणि तो दिवस आमचा असेल”

Kagiso Rabada चा ‘रॉकस्टार’ परफॉर्मन्स! ‘हा’ रेकॉर्ड करत क्रिकेटविश्वाला केले थक्क

Web Title: Ipl 2026 qualifier 1 lost by gujarat titans glenn phillips got angry after hearing question from reporter

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 27, 2026 | 07:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

SRH Vs RR Live Scorecard: पॅट कमिन्सने जिंकली नाणेफेक; राजस्थानविरुद्ध प्रथम गोलंदाजी करणार
1

SRH Vs RR Live Scorecard: पॅट कमिन्सने जिंकली नाणेफेक; राजस्थानविरुद्ध प्रथम गोलंदाजी करणार

SRH vs RR Eliminator: पॅट कमिन्स वैभव सूर्यवंशीला घाबरला, म्हणाला, ‘त्यासाठी प्लॅन A, B, C तयार आहे…’
2

SRH vs RR Eliminator: पॅट कमिन्स वैभव सूर्यवंशीला घाबरला, म्हणाला, ‘त्यासाठी प्लॅन A, B, C तयार आहे…’

Kagiso Rabada चा ‘रॉकस्टार’ परफॉर्मन्स! ‘हा’ रेकॉर्ड करत क्रिकेटविश्वाला केले थक्क
3

Kagiso Rabada चा ‘रॉकस्टार’ परफॉर्मन्स! ‘हा’ रेकॉर्ड करत क्रिकेटविश्वाला केले थक्क

RR Vs SRH Pitch Report: टॉस जिंकला तो संघ थेट…; काय आहे खेळपट्टीचा अहवाल, कोणाचा होणार गेम?
4

RR Vs SRH Pitch Report: टॉस जिंकला तो संघ थेट…; काय आहे खेळपट्टीचा अहवाल, कोणाचा होणार गेम?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
RCB vs GT: ‘हा अत्यंत बकवास आणि मूर्खपणाचा प्रश्न आहे…’ का भडकला ग्लेन फिलिप्स, पत्रकार परिषदेत नक्की काय विचारलं

RCB vs GT: ‘हा अत्यंत बकवास आणि मूर्खपणाचा प्रश्न आहे…’ का भडकला ग्लेन फिलिप्स, पत्रकार परिषदेत नक्की काय विचारलं

May 27, 2026 | 07:29 PM
Amazon-Flipkart ला विसरा! आता केंद्र सरकार लाँच करणार स्वतःचे ‘शॉपिंग पोर्टल’; स्वस्त दरात खरेदी करता येणार वस्तू

Amazon-Flipkart ला विसरा! आता केंद्र सरकार लाँच करणार स्वतःचे ‘शॉपिंग पोर्टल’; स्वस्त दरात खरेदी करता येणार वस्तू

May 27, 2026 | 07:15 PM
मुख्यमंत्री झाल्यानंतर जोसेफ विजय यांचा पहिला दिल्ली दौरा; पीएम मोदींसोबतच्या २५ मिनिटांच्या बैठकीने राजकीय वर्तुळाचे वेधले लक्ष

मुख्यमंत्री झाल्यानंतर जोसेफ विजय यांचा पहिला दिल्ली दौरा; पीएम मोदींसोबतच्या २५ मिनिटांच्या बैठकीने राजकीय वर्तुळाचे वेधले लक्ष

May 27, 2026 | 07:12 PM
Anik Dutta Death : सिनेसृष्टीचे मोठे नुकसान; सहाव्या मजल्यावरून कोसळून प्रसिद्ध फिल्ममेकरचे निधन! कोलकात्यात घडली दुर्घटना

Anik Dutta Death : सिनेसृष्टीचे मोठे नुकसान; सहाव्या मजल्यावरून कोसळून प्रसिद्ध फिल्ममेकरचे निधन! कोलकात्यात घडली दुर्घटना

May 27, 2026 | 07:10 PM
Rafale Deal: ‘राफेल आमचे, अस्त्र-ब्रह्मोसही आमचेच!’ युक्रेनच्या खोट्या प्रचारावर भारताचा जोरदार प्रहार; पाहा काय आहे वाद?

Rafale Deal: ‘राफेल आमचे, अस्त्र-ब्रह्मोसही आमचेच!’ युक्रेनच्या खोट्या प्रचारावर भारताचा जोरदार प्रहार; पाहा काय आहे वाद?

May 27, 2026 | 06:37 PM
जगभरात विकली जाणारी प्रत्येक चौथी कार इलेक्ट्रिक! या देशांमध्ये सर्वात जास्त डिमांड

जगभरात विकली जाणारी प्रत्येक चौथी कार इलेक्ट्रिक! या देशांमध्ये सर्वात जास्त डिमांड

May 27, 2026 | 06:25 PM
Vaibhav Mangle : मराठी कलाकरांना हिंदी सिनेमात घृणास्पद वागणूक? वैभव मांगलेंनी केला खुलासा; “आपल्याला घाटी म्हणून…”

Vaibhav Mangle : मराठी कलाकरांना हिंदी सिनेमात घृणास्पद वागणूक? वैभव मांगलेंनी केला खुलासा; “आपल्याला घाटी म्हणून…”

May 27, 2026 | 06:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM