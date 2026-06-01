RCB Record: रजत पाटीदार IPL च्या इतिहासत ‘ही’ कमाल करणारा पहिला कॅप्टन, रोहित – धोनीही करू शकले नाहीत रेकॉर्ड

IPL 2026: Vaibhav Sooryavanshi वर पैशांचा पाऊस, Orange Cap सह ‘या’ पुरस्कारांवरही मिळवला कब्जा
रजत पाटीदारचा विक्रम
View this post on Instagram
कर्णधार म्हणून आपल्या पहिल्याच हंगामात ट्रॉफी जिंकणारा रजत पाटीदार पहिला खेळाडू ठरला. २०२५ च्या आयपीएल हंगामापूर्वी जेव्हा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरने रजत पाटीदारला आपला कर्णधार म्हणून नियुक्त केले, तेव्हा तो संघाला पहिल्याच हंगामात विजय मिळवून देईल अशी कोणालाही अपेक्षा नव्हती. रजत पाटीदारने सर्व टीकाकारांना खोटे ठरवत, संघाला उत्कृष्ट आणि यशस्वीपणे विजयाकडे नेले. आयपीएल २०२६ च्या हंगामात, आरसीबीने गतविजेत्या संघाप्रमाणे मैदानावर कामगिरी केली आणि सलग दुसऱ्यांदा ट्रॉफी उंचावली. आयपीएलच्या इतिहासात सलग दोन विजेतेपदे मिळवून देणारा रजत पाटीदार हा पहिला कर्णधार ठरला आहे. आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी कर्णधारांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या एम.एस. धोनी आणि रोहित शर्मा यांनीही हा पराक्रम मोडला आहे.
रजत पाटीदारने रोहित शर्माचा विक्रमही मोडला
आपल्या कर्णधारपदाखाली आरसीबीला दुसऱ्यांदा विजय मिळवून देत, रजत पाटीदारने सर्वात कमी सामन्यांमध्ये दोनदा विजेतेपद पटकावणारा कर्णधार बनून आणखी एक महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली आहे. यापूर्वी हा विक्रम रोहित शर्माच्या नावावर होता, ज्याच्या संघाने ४४ सामन्यांमध्ये दुसरे विजेतेपद पटकावले होते. रजत पाटीदारने केवळ २८ सामन्यांमध्ये हा पराक्रम केला. या यादीत तिसऱ्या स्थानी एम.एस. धोनीचे नाव आहे, ज्याने कर्णधार म्हणून आपली दुसरी ट्रॉफी जिंकण्यासाठी ५९ सामने घेतले, तर गौतम गंभीर तिसऱ्या स्थानी आहे, ज्याने कर्णधार म्हणून आपली दुसरी ट्रॉफी ७९ सामन्यांमध्ये जिंकली.
IPL Final: एकीकडे हार तर दुसरीकडे आग! GT च्या बसचा आगीचा व्हिडिओ व्हायरल, रस्त्यावर 1 तास बसले खेळाडू; चाहत्यांचा घेराव