  • Ipl 2026 Rajat Patidar Becomes 1st Captain Winning Back To Back Season As Leader Made History

RCB Record: रजत पाटीदार IPL च्या इतिहासत ‘ही’ कमाल करणारा पहिला कॅप्टन, रोहित – धोनीही करू शकले नाहीत रेकॉर्ड

Updated On: Jun 01, 2026 | 12:45 PM IST
सारांश

RCB ने IPL च्या १९व्या हंगामाचे विजेतेपद पटकावण्यात यश मिळवले, ज्यामध्ये कर्णधार म्हणून रजत पाटीदारने अशी कामगिरी केली जी आयपीएलच्या इतिहासात कोणत्याही कर्णधाराला करता आली नाही

रजत पाटीदारने घडवला इतिहास (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

विस्तार
  • आयपीएलच्या इतिहासात रजत पाटीदारचे सुवर्णाक्षरात नाव 
  • रोहित – धोनीलाही न जमलेला रेकॉर्ड केला 
  • बॅक टू बॅक मिळवली आयपीएलची ट्रॉफी 
इंडियन प्रीमियर लीगच्या १९ व्या हंगामात, गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरने उत्कृष्ट कामगिरी करत ट्रॉफी आपल्याकडेच ठेवली आहे आणि सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावले. २०२५ मध्ये पहिल्यांदा आयपीएल ट्रॉफी जिंकणाऱ्या आरसीबीला आपले दुसरे विजेतेपद पटकावण्यासाठी जास्त वाट पाहावी लागली नाही, त्यांनी एका वर्षाच्या आतच दुसऱ्यांदा हे विजेतेपद मिळवले. यासह, आरसीबीचा कर्णधार रजत पाटीदारने एक असा पराक्रम केला, जो आयपीएलच्या इतिहासात यापूर्वी कोणत्याही कर्णधाराने केला नव्हता. १८ वर्षात पहिल्यांंदाच रजत पाटीदारने मागच्या वर्षी बंगळुरूला हा आनंद मिळवून दिला होता आणि सलग दुसऱ्या वर्षीही या कर्णधाराने आपला मान राखला. 

रजत पाटीदारचा विक्रम 

 

कर्णधार म्हणून आपल्या पहिल्याच हंगामात ट्रॉफी जिंकणारा रजत पाटीदार पहिला खेळाडू ठरला. २०२५ च्या आयपीएल हंगामापूर्वी जेव्हा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरने रजत पाटीदारला आपला कर्णधार म्हणून नियुक्त केले, तेव्हा तो संघाला पहिल्याच हंगामात विजय मिळवून देईल अशी कोणालाही अपेक्षा नव्हती. रजत पाटीदारने सर्व टीकाकारांना खोटे ठरवत, संघाला उत्कृष्ट आणि यशस्वीपणे विजयाकडे नेले. आयपीएल २०२६ च्या हंगामात, आरसीबीने गतविजेत्या संघाप्रमाणे मैदानावर कामगिरी केली आणि सलग दुसऱ्यांदा ट्रॉफी उंचावली. आयपीएलच्या इतिहासात सलग दोन विजेतेपदे मिळवून देणारा रजत पाटीदार हा पहिला कर्णधार ठरला आहे. आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी कर्णधारांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या एम.एस. धोनी आणि रोहित शर्मा यांनीही हा पराक्रम मोडला आहे.

रजत पाटीदारने रोहित शर्माचा विक्रमही मोडला

आपल्या कर्णधारपदाखाली आरसीबीला दुसऱ्यांदा विजय मिळवून देत, रजत पाटीदारने सर्वात कमी सामन्यांमध्ये दोनदा विजेतेपद पटकावणारा कर्णधार बनून आणखी एक महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली आहे. यापूर्वी हा विक्रम रोहित शर्माच्या नावावर होता, ज्याच्या संघाने ४४ सामन्यांमध्ये दुसरे विजेतेपद पटकावले होते. रजत पाटीदारने केवळ २८ सामन्यांमध्ये हा पराक्रम केला. या यादीत तिसऱ्या स्थानी एम.एस. धोनीचे नाव आहे, ज्याने कर्णधार म्हणून आपली दुसरी ट्रॉफी जिंकण्यासाठी ५९ सामने घेतले, तर गौतम गंभीर तिसऱ्या स्थानी आहे, ज्याने कर्णधार म्हणून आपली दुसरी ट्रॉफी ७९ सामन्यांमध्ये जिंकली.

Published On: Jun 01, 2026 | 12:45 PM

