Social Media Ban : आता ‘या’ देशात सोशल मीडियावर बंदी! वापरल्यास तब्बल 21 कोटींचा दंड, कारण काय?

मलेशियाचा हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा जगभरात मुलांची ऑनलाइन सुरक्षितता, सायबरबुलिंग, मानसिक आरोग्य आणि सोशल मीडियाच्या व्यसनाबद्दल चिंता वाढत आहे. मलेशियामध्ये लागू केलेल्या नवीन नियमांनुसार, जर एखादी सोशल मीडिया कंपनी नियमांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरली, तर तिला १० दशलक्ष रिंगिट (भारतीय रुपयांमध्ये अंदाजे २१ कोटी रुपये) पर्यंत दंड होऊ शकतो. मात्र, दिलासादायक बाब ही आहे की, जरी एखाद्या मुलाने कसेतरी हे नियम टाळून खाते उघडले, तरी त्यांच्या पालकांना कोणतीही शिक्षा किंवा दंड होणार नाही. सरकारने म्हटले आहे की, मुलांना सायबरबुलिंग, अश्लील सामग्री आणि सोशल मीडियाच्या व्यसनापासून वाचवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
मलेशियन कम्युनिकेशन्स कमिशनच्या मते, मुलांना इंटरनेटपासून दूर ठेवणे हा त्यांचा उद्देश नाही, परंतु लहान मुलांना धोकादायक आणि अयोग्य सामग्रीपासून दूर ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
इंटरनेटवरील सायबरबुलिंगला आळा घातला पाहिजे.
मुलांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवणाऱ्या सोशल मीडिया ॲप्सवर बंदी घातली पाहिजे.
टेक कंपन्या काय म्हणाल्या?
मलेशियाच्या निर्णयाबाबत, सोशल मीडिया कंपन्यांनी अद्याप हे उघड केलेले नाही की ते ही नवीन वय पडताळणी प्रणाली कशी लागू करतील. मात्र, सरकारने त्यांना प्रणाली अद्ययावत करण्यासाठी काही अतिरिक्त वेळ दिला आहे.
