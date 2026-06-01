Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Social Media Ban : आता ‘या’ देशात सोशल मीडियावर बंदी! वापरल्यास तब्बल 21 कोटींचा दंड, कारण काय?

Updated On: Jun 01, 2026 | 12:37 PM IST
जाहिरात
सारांश

एका देशाने सोशल मीडिया वापरावर कठोर बंदी घालत नियम मोडणाऱ्यांसाठी तब्बल 21 कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद केली आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांमध्ये आणि जागतिक स्तरावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

आता 'या' देशात सोशल मीडियावर बंदी! वापरल्यास तब्बल 21 कोटींचा दंड, कारण काय?

आता 'या' देशात सोशल मीडियावर बंदी! वापरल्यास तब्बल 21 कोटींचा दंड, कारण काय?

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • आता ‘या’ देशात सोशल मीडियावर बंदी!
  • वापरल्यास तब्बल 21 कोटींचा दंड, कारण काय?
  • नियम मोडल्यास १८ दशलक्ष रुपयांपेक्षा जास्त दंड
Social Media Ban news Marathi : सोशल मीडियाचा पुरेपुर वापर करणारी ही पिढी नावीन्याचा शोध घेत असते, स्वत: ला सिद्ध करणे यासाठी धडपड करणारी आहे. वेगवेगळे छंद, आवडीनिवडी , औत्युक्याचे विषय यामुळे नेटवर्किंग वाढत जात आहे. याचदरम्यान, जगभरातील अनेक देशांनी सोशल मीडियाच्या वाढत्या दुष्परिणामांपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील आणि इंडोनेशियासारख्या देशांनी १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर आधीच बंदी घातली आहे. आता, आणखी एका देशाने त्यांचेच अनुकरण केले आहे. मलेशियाने १ जून २०२६ पासून १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया खाती तयार करण्यावर आणि वापरण्यावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. मलेशियाच्या नवीन नियमांनुसार, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक आणि यूट्यूबसारख्या प्लॅटफॉर्मना वयाची पडताळणी करणे बंधनकारक असेल आणि याचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांना मोठा दंड होऊ शकतो.

Meta ला टक्कर देण्यासाठी बाजारात येतोय Apple Smart Glasses, लाँचपूर्वीच लीक झाली माहिती

नियम मोडल्यास १८ दशलक्ष रुपयांपेक्षा जास्त दंड

मलेशियाचा हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा जगभरात मुलांची ऑनलाइन सुरक्षितता, सायबरबुलिंग, मानसिक आरोग्य आणि सोशल मीडियाच्या व्यसनाबद्दल चिंता वाढत आहे. मलेशियामध्ये लागू केलेल्या नवीन नियमांनुसार, जर एखादी सोशल मीडिया कंपनी नियमांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरली, तर तिला १० दशलक्ष रिंगिट (भारतीय रुपयांमध्ये अंदाजे २१ कोटी रुपये) पर्यंत दंड होऊ शकतो. मात्र, दिलासादायक बाब ही आहे की, जरी एखाद्या मुलाने कसेतरी हे नियम टाळून खाते उघडले, तरी त्यांच्या पालकांना कोणतीही शिक्षा किंवा दंड होणार नाही. सरकारने म्हटले आहे की, मुलांना सायबरबुलिंग, अश्लील सामग्री आणि सोशल मीडियाच्या व्यसनापासून वाचवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

सरकारने हा निर्णय का घेतला?

मलेशियन कम्युनिकेशन्स कमिशनच्या मते, मुलांना इंटरनेटपासून दूर ठेवणे हा त्यांचा उद्देश नाही, परंतु लहान मुलांना धोकादायक आणि अयोग्य सामग्रीपासून दूर ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

इंटरनेटवरील सायबरबुलिंगला आळा घातला पाहिजे.

मुलांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवणाऱ्या सोशल मीडिया ॲप्सवर बंदी घातली पाहिजे.

टेक कंपन्या काय म्हणाल्या?

मलेशियाच्या निर्णयाबाबत, सोशल मीडिया कंपन्यांनी अद्याप हे उघड केलेले नाही की ते ही नवीन वय पडताळणी प्रणाली कशी लागू करतील. मात्र, सरकारने त्यांना प्रणाली अद्ययावत करण्यासाठी काही अतिरिक्त वेळ दिला आहे.

Tech Tips: 24 तास सुरु असतो Wi-Fi Router? तुमची एक चूक अन् होऊ शकतो मोठा ब्लास्ट… असं राहा सुरक्षित

Web Title: Social media open heavy fine 21 crore country ban news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 01, 2026 | 12:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Meta ला टक्कर देण्यासाठी बाजारात येतोय Apple Smart Glasses, लाँचपूर्वीच लीक झाली माहिती
1

Meta ला टक्कर देण्यासाठी बाजारात येतोय Apple Smart Glasses, लाँचपूर्वीच लीक झाली माहिती

Tech Tips: 24 तास सुरु असतो Wi-Fi Router? तुमची एक चूक अन् होऊ शकतो मोठा ब्लास्ट… असं राहा सुरक्षित
2

Tech Tips: 24 तास सुरु असतो Wi-Fi Router? तुमची एक चूक अन् होऊ शकतो मोठा ब्लास्ट… असं राहा सुरक्षित

Bluetooth च्या नावामागचं रहस्य उलगडलं! टेक्नॉलॉजी नाही, एका राजाने दिली ओळख? इतिहास वाचून तुम्हीही थक्क व्हाल
3

Bluetooth च्या नावामागचं रहस्य उलगडलं! टेक्नॉलॉजी नाही, एका राजाने दिली ओळख? इतिहास वाचून तुम्हीही थक्क व्हाल

Jio Recharge Plan: अवघ्या 200 रुपयांत मनोरंजनाचा खजिना! नव्या जिओ प्लॅनमध्ये मिळणार युट्यूब प्रिमियम अन् बरंच काही
4

Jio Recharge Plan: अवघ्या 200 रुपयांत मनोरंजनाचा खजिना! नव्या जिओ प्लॅनमध्ये मिळणार युट्यूब प्रिमियम अन् बरंच काही

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Social Media Ban : आता ‘या’ देशात सोशल मीडियावर बंदी! वापरल्यास तब्बल 21 कोटींचा दंड, कारण काय?

Social Media Ban : आता ‘या’ देशात सोशल मीडियावर बंदी! वापरल्यास तब्बल 21 कोटींचा दंड, कारण काय?

Jun 01, 2026 | 12:37 PM
१२ वर्षांनी गुरुचे होत आहे महागोचर, या राशींच्या लोकांना होणार सर्वात मोठा फायदा

१२ वर्षांनी गुरुचे होत आहे महागोचर, या राशींच्या लोकांना होणार सर्वात मोठा फायदा

Jun 01, 2026 | 12:34 PM
आशेचा श्वास! सहा महिने व्हेंटिलेटरवर असलेल्या लकवाग्रस्त रुग्णाला पुन्हा स्वतंत्रपणे श्वास घेण्यास डॉक्टरांनी केली मदत

आशेचा श्वास! सहा महिने व्हेंटिलेटरवर असलेल्या लकवाग्रस्त रुग्णाला पुन्हा स्वतंत्रपणे श्वास घेण्यास डॉक्टरांनी केली मदत

Jun 01, 2026 | 12:25 PM
IPL 2026: Vaibhav Sooryavanshi वर पैशांचा पाऊस, Orange Cap सह ‘या’ पुरस्कारांवरही मिळवला कब्जा

IPL 2026: Vaibhav Sooryavanshi वर पैशांचा पाऊस, Orange Cap सह ‘या’ पुरस्कारांवरही मिळवला कब्जा

Jun 01, 2026 | 12:23 PM
Nashik: मध्यरात्री आलिशान गाड्यांतून आले अन् स्मशानभूमीत केली अघोरी विधी; अर्धनग्न मांत्रिक, अंडी, लिंबू,आणि…

Nashik: मध्यरात्री आलिशान गाड्यांतून आले अन् स्मशानभूमीत केली अघोरी विधी; अर्धनग्न मांत्रिक, अंडी, लिंबू,आणि…

Jun 01, 2026 | 12:20 PM
West Bengal Cabinet Expansion : पश्चिम बंगालच्या राजकारणात मोठी घडामोड;  शुभेंदू कॅबिनेटमध्ये 35 मंत्र्यांचा समावेश

West Bengal Cabinet Expansion : पश्चिम बंगालच्या राजकारणात मोठी घडामोड;  शुभेंदू कॅबिनेटमध्ये 35 मंत्र्यांचा समावेश

Jun 01, 2026 | 12:12 PM
JoSAA Counselling 2026:जेईई ॲडव्हांस्डच्या निकालानंतर IIT, NIT मध्ये प्रवेशाची सुवर्णसंधी!; ‘या’ स्टेप्सद्वारे करा अर्ज

JoSAA Counselling 2026:जेईई ॲडव्हांस्डच्या निकालानंतर IIT, NIT मध्ये प्रवेशाची सुवर्णसंधी!; ‘या’ स्टेप्सद्वारे करा अर्ज

Jun 01, 2026 | 12:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM