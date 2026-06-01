  • Ipl 2026 Vaibhav Sooryavanshi List Of Award Won With Orange Cap Most Valuable Player Of The Season

IPL 2026: Vaibhav Sooryavanshi वर पैशांचा पाऊस, Orange Cap सह ‘या’ पुरस्कारांवरही मिळवला कब्जा

Updated On: Jun 01, 2026 | 12:23 PM IST
सारांश

वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल २०२६ मध्ये अनेक पुरस्कार जिंकले. या हंगामात त्याला मिळालेल्या पुरस्कारांची संपूर्ण यादी तुम्ही एका क्लिकवर पाहू शकता. ऑरेंज कॅपसह अनेक पुरस्कार त्याला मिळाले

वैभव सूर्यवंशीने केली कमाल (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

विस्तार
  • १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने भल्याभल्यांची झोप उडवली
  • ऑरेंज कॅपसह अनेक पुरस्कार घातले खिशात 
  • आयपीएल २०२६ वैभवने गाजवली 
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर (RCB) ने सलग दुसऱ्यांदा आयपीएलचे विजेतेपद पटकावून इतिहास रचला. आयपीएल २०२६ च्या अंतिम सामन्यात बंगळूरने गुजरात टायटन्सला ५ गडी राखून पराभूत केले. या विजयासह, चेन्नई सुपर किंग्स आणि मुंबई इंडियन्सनंतर, आरसीबी स्पर्धेत आपले विजेतेपद राखणारा तिसरा संघ ठरला. सामन्यानंतर झालेल्या पुरस्कार सोहळ्यात राजस्थान रॉयल्सचा १५ वर्षीय फलंदाज वैभव सूर्यवंशी उपस्थित होता, ज्याने आपल्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे ऑरेंज कॅप आणि एकूण चार प्रमुख पुरस्कार जिंकले. इतकंच नाही तर वैभवने ही संपूर्ण आयपीएल स्पर्धा आपल्या कामगिरीने गाजवली आणि अगदी भल्याभल्या खेळाडूंच्या नजरा स्वतःकडे वळवून घेतल्या. 

वाचा वैभवच्या पुरस्कारांची यादी 

 

ऑरेंज कॅप (सर्वाधिक धावा): वैभवने या हंगामात १६ सामन्यांमध्ये एकूण ७७६ धावा केल्या. त्याला सर्वाधिक धावा केल्याबद्दल ‘ऑरेंज कॅप’ मिळाली आणि १० लाख रुपयांचे बक्षीस देण्यात आले.

सर्वाधिक मौल्यवान खेळाडू (MVP): संपूर्ण हंगामात सर्वोत्तम खेळाडू ठरल्याबद्दल त्याला ‘हंगामातील सर्वाधिक मौल्यवान खेळाडू’ म्हणून गौरविण्यात आले. त्याने १६ सामन्यांमध्ये एकूण ४३६.५ गुण मिळवले. या पुरस्कारासाठी त्याला १५ लाख रुपयांचे बक्षीस मिळाले.

सीझनचा सुपर स्ट्रायकर: वैभवने या सीझनमध्ये २३७.३० च्या धडाकेबाज स्ट्राइक रेटने धावा केल्या, जो सर्व फलंदाजांमध्ये सर्वाधिक होता. यासाठी त्याला टाटा सिएरा पुरस्कार मिळाला.

सीझनचा उदयोन्मुख खेळाडू: आयपीएल २०२६ सीझनमधील उत्कृष्ट फलंदाजीच्या कामगिरीबद्दल वैभव सूर्यवंशीला उदयोन्मुख खेळाडू पुरस्कार मिळाला, ज्यासाठी त्याला एक ट्रॉफी आणि १० लाख रुपये मिळाले.

सीझनचे सुपर सिक्स: वैभव सूर्यवंशीने या सीझनमध्ये एकूण ७२ षटकार मारून, एकाच सीझनमध्ये सर्वाधिक षटकार मारण्याचा महान फलंदाज ख्रिस गेलचा विश्वविक्रम मोडला. या पुरस्कारासाठी त्याला १० लाख रुपयांचा चेकही मिळाला.

वैभवची स्फोटक कामगिरी 

राजस्थान रॉयल्सचा (आरआर) १५ वर्षीय सनसनाटी खेळाडू वैभव सूर्यवंशीची आयपीएल २०२६ मधील कामगिरी ऐतिहासिक आणि स्फोटक होती. या हंगामात, त्याने आपल्या आक्रमक फलंदाजीने अनेक मोठ्या नावांना मागे टाकले आणि ऑरेंज कॅप जिंकून स्पर्धेच्या इतिहासात ही कॅप जिंकणारा सर्वात तरुण खेळाडू ठरला. वैभवने १६ सामन्यांमध्ये ४८.५० च्या प्रभावी सरासरीने आणि २३७.३१ च्या स्ट्राइक रेटने एकूण ७७६ धावा केल्या, ज्यात १ शतक आणि ५ अर्धशतकांचा समावेश होता. यादरम्यान, त्याने संपूर्ण स्पर्धेत विक्रमी ७२ षटकार मारले. जरी त्याचा संघ अंतिम फेरीत पोहोचू शकला नाही, तरी प्लेऑफ एलिमिनेटरमध्ये ९७ आणि क्वालिफायर-२ मध्ये ९६ धावांची शानदार खेळी करून वैभव या संपूर्ण हंगामातील सर्वात मौल्यवान आणि चर्चेत असलेला खेळाडू म्हणून उदयास आला.

Published On: Jun 01, 2026 | 12:23 PM

IPL 2026: Vaibhav Sooryavanshi वर पैशांचा पाऊस, Orange Cap सह 'या' पुरस्कारांवरही मिळवला कब्जा

