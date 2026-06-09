Yavatmal News: महिनाभरापूर्वी केला प्रेमविवाह, पोटाला दगड बांधून विहिरीत मारली उडाली, काय घडलं नेमकं?

काय घडलं नेमकं?
आत्महत्या करणाऱ्या नवविवाहित दाम्पत्याचे नाव आशिष धानोरकर आणि करिश्मा धानोरकर असे नाव आहे. अवघ्या महिन्याभरापूर्वी म्हणजे ४ मे रोजी या दोघांचा विवाह मोठ्या उत्साहात पार पडला होता. सोमवारी रात्री दोघेही दुचाकीने घराबाहेर पडले. गावालगतच्या शेतातील विहित उडी घेत जीवन संपवले. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांनी पोटाला दगड बांधले. त्यांनतर रात्री उशिरापर्यंत घरी न परतल्याने कुटुंबीयांनी शोध केला असता विहिरीजवळ त्यांची दुचाकी आढळून आली. त्यानंतर विहिरीत शोध घेतला असता दोघांचेही मृतदेह आढळले.
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तपास सुरु
या घटनेची माहिती मिळताच मारेगाव पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत मृतदेह बाहेर काढले. शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहे. मात्र नवविवाहितांनी आत्महत्या का केली? याचा कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही आहे. मारेगाव पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असून संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे.
महामंडळावर पद देण्याचे आमिष; 20.25 कोटींची डील ठरवणारी ठगबाज टोळी जेरबंद
महामंडळांवर अध्यक्ष किंवा सदस्यपन मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत तब्बल २०.२५ कोटींची मागणी करणाऱ्या ठगबाज टोळीचा यवतमाळमध्ये पर्दाफाश झाला दिल्लीमधील बड्या नेत्यांशी थेट संबंध आहेत, असा दावा करत केंद्रीय महामंडळांवर नियुक्त्यांचे स्वप्न दाखविणाऱ्या या टोळीचा भाजपचे जिल्हा समन्वयक नितीन भुतडा यांच्या सतर्कतेमुळे डाव फसला. त्यांच्या तक्रारीवरून अवधूतवाडी पोलिस ठाण्यात आरोपींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. प्रकरणी ३ जणांना पोलिसांनी अटक केली. भुतडा यांनी पोलिसांच्या मदतीने स्पाय कॅमेराद्वारे ठगबाजांना ट्रैप केल्याने तो व्हिडीओ आणि पुरावेही पोलिस तपासासाठी देण्यात आल्याची माहिती आहे.
केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील ४२ महामंडळांची अधिकृत भासणारी यादी पाठवून या टोळीने यवतमाळ जिल्ह्यात काही राजकीय लोकांचा विश्वास संपादन करण्याचा प्रयत्न केला. सोबतच इच्छित महामंडळ निवडा आणि नियुक्ती निश्चित समजा, असा दावा करत आरोपींनी २०.२५ कोटी रुपयांचा डील करण्याचा प्रस्ताव भुतडा यांच्यासमोर ठेवला होता, अशी माहिती समोर आली आहे.
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Ans: यवतमाळ जिल्ह्यातील मारेगाव तालुक्यातील सग्नापूर येथे ही घटना घडली.
Ans: आशिष धानोरकर आणि करिश्मा धानोरकर अशी मृतांची नावे आहेत.
Ans: मृत्यू निश्चित व्हावा म्हणून दोघांनीही पोटाला दगड बांधल्याची माहिती समोर आली आहे.