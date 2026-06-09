‘गेल्या 12 वर्षांत भारताने अनेक बदल पाहिले’; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विधान

नवी दिल्ली : 2014 च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (NDA) चांगले यश मिळाले. तेव्हापासून ते आजपर्यंत या 12 वर्षांत भारताने अनेक बदल पाहिले आहेत. यावरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. गेल्या 12 वर्षांत त्यांच्या सरकारने हाती घेतलेल्या विविध कल्याणकारी उपक्रमांवर प्रकाश टाकला. भारताने अनेक बदल पाहिले असून, या बदलांच्या केंद्रस्थानी गरिबांचे कल्याण आहे’, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाचे दुसरे वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने, मोदींनी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर, स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना आणि आयुष्मान भारत यांसारख्या उपक्रमांचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, हे सर्व उपक्रम लोकांना सन्मान आणि संधी देण्याच्या साध्या उद्देशाने प्रेरित आहेत. गेल्या १२ वर्षांत भारताने अनेक बदल पाहिले असून, या बदलांच्या केंद्रस्थानी गरीब आणि वंचितांचे कल्याण आहे, असे त्यांनी एका पोस्टमध्ये म्हटले.
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पंतप्रधान म्हणाले की, त्यांचे सरकार नेहमीच ‘अंत्योदय’ पासून प्रेरित राहिले आहे आणि अनेक दशकांपासून मागे राहिलेल्या लोकांपर्यंत विकासाचे लाभ पोहोचावेत, हे सुनिश्चित करण्याचा त्यांचा नेहमीच प्रयत्न राहिला आहे. तंत्रज्ञानाने गरिबांचे राहणीमान सुधारण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे, ही दिलासादायक बाब आहे, असे त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. आम्ही नेहमीच ‘अंत्योदय’ (अंत्योदयाचा आदर्श) पासून प्रेरित झालो आहोत आणि अनेक दशकांपासून मागे राहिलेल्यांपर्यंत विकासाचे फायदे पोहोचावेत, हे सुनिश्चित करण्याचा आमचा प्रयत्न राहिला आहे.
विकसित भारताच्या स्वप्नासाठी सामूहिक चळवळ
पंतप्रधान म्हणाले, थेट लाभ हस्तांतरण आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून मदत थेट आणि पारदर्शकपणे लोकांपर्यंत पोहोचत आहे. त्यामुळे गळती कमी झाली आहे, कार्यक्षमता सुधारली आहे. प्रशासनावरील विश्वास दृढ झाला आहे. त्याचप्रमाणे, ‘गरिबांच्या कल्याणा’ला पुढे नेण्याचा हा प्रवास आता मानवी सक्षमीकरण आणि विकसित भारताचे आपले स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने एक सामूहिक चळवळ बनला आहे. मोदींनी ९ जून २०२४ रोजी सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्यांनी २६ मे २०१४ रोजी पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली होती. त्यांचा दुसरा कार्यकाळ ३० मे २०१९ रोजी सुरू झाला.