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IPL संपताच टीम इंडियाच्या ‘या’ स्टार खेळाडूचा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून संन्यास; WTC फायनलमध्ये मिळाली होती संधी

Updated On: Jun 04, 2026 | 08:11 PM IST
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सारांश

KS Bharat Announces Retirement: भारताचा यष्टीरक्षक-फलंदाज के.एस. भरत याने ४ जूनच्या संध्याकाळी आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत (डोमेस्टिक) अशा दोन्ही प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर करून सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले.

आयपीएल संपताच टीम इंडियाच्या 'या' स्टार खेळाडूचा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून संन्यास (Photo Credit- X)

आयपीएल संपताच टीम इंडियाच्या 'या' स्टार खेळाडूचा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून संन्यास (Photo Credit- X)

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विस्तार

 

  • आयपीएल संपताच टीम इंडियाच्या ‘या’ स्टार खेळाडूचा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून संन्यास
  • WTC फायनलमध्ये मिळाली होती संधी
  • रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली मिळाली होती पदार्पणाची संधी
KS Bharat Announces Retirement: २०२३ मध्ये भारतीय संघासाठी कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारा यष्टीरक्षक-फलंदाज के.एस. भरत याने ४ जूनच्या संध्याकाळी आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत (डोमेस्टिक) अशा दोन्ही प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर करून सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले. भारतीय क्रिकेटमधील सर्वोत्तम यष्टीरक्षक-फलंदाजांमध्ये के.एस. भरतची गणना केली जाते; दीर्घकाळापर्यंत, जेव्हा ऋषभ पंत हाच संघाची पहिली पसंती होता, तेव्हा के.एस. भरतने टीम इंडियाच्या कसोटी संघात राखीव यष्टीरक्षक म्हणून भूमिका बजावली होती. एका कार अपघातामुळे जेव्हा पंत संघाबाहेर झाला, तेव्हा के.एस. भरतला कसोटी पदार्पणाची संधी मिळाली आणि त्याने आपला पहिला सामना मायदेशात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळला. भरतने आपला शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना २०२४ मध्ये इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत खेळला; त्यानंतर त्याला पुन्हा कोणतीही संधी मिळाली नाही.

सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करुन दिली माहिती

के.एस. भरतने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत आपल्या निवृत्तीची घोषणा केली. निवृत्त होताना, के.एस. भरतने भारतीय क्रिकेटच्या दोन महान कर्णधारांचे विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांचे विशेष आभार मानले. त्याने नमूद केले की, या दोन दिग्गजांच्या कर्णधारपदाखाली खेळणे आणि त्यांच्याकडून शिकणे हा त्याच्या कारकिर्दीतील सर्वात उत्कृष्ट अनुभव होता. भरतच्या मते, ड्रेसिंग रूममध्ये या वरिष्ठ खेळाडूंकडून त्याला मिळालेला पाठिंबा आणि मार्गदर्शन ही त्याच्यासाठी कायमच एक अमूल्य आठवण राहील.

 

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A post shared by K S Bharat (@konasbharat)

के.एस. भरतने लिहिले: “अत्यंत अभिमानाने, मी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून माझ्या निवृत्तीची घोषणा करत आहे. माझ्या देशासाठी खेळणे हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठा सन्मान ठरला आहे. या प्रवासात प्रचंड संयम आणि मानसिक खंबीरतेची गरज होती; परंतु कसोटी सामन्यांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करणे हा अनुभव त्यागाच्या प्रत्येक क्षणास सार्थ ठरवणारा होता. मी बीसीसीआयचे (BCCI), तसेच माझ्या संपूर्ण कारकिर्दीत मला भेटलेल्या आणि ज्यांनी मला निःशर्त पाठिंबा दिला, अशा सर्व प्रशिक्षकांचे व व्यवस्थापन कर्मचाऱ्यांचे आभार मानतो. माझ्या सर्व सहकारी खेळाडूंना: आम्ही एकत्र अनुभवलेले सर्व क्षण आणि साध्य केलेल्या यशाबद्दल मी माझे मनःपूर्वक आभार मानतो हे असे क्षण होते ज्यांनी माझी कारकीर्द घडवण्यात मोलाची भूमिका बजावली. तुमच्या सर्वांच्या सहकार्याशिवाय, माझे स्वप्न साकार करणे आणि इतकी वर्षे हा खेळ खेळणे माझ्यासाठी कदापि शक्य झाले नसते.”

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रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली पदार्पणाची संधी

कार अपघातात ऋषभ पंत जखमी झाल्यानंतर, त्याच्या जागी के.एस. भरतला कसोटी पदार्पणाची संधी देण्यात आली आणि त्याने रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली हा सामना खेळला. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये संधी मिळूनही, के.एस. भरत आपल्या फलंदाजीने फारशी छाप पाडू शकला नाही. त्याला ‘वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप’च्या दुसऱ्या पर्वाच्या अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळण्याची संधीही मिळाली होती, परंतु तो त्या संधीचे सोने करण्यात अपयशी ठरला. एकूणच, के.एस. भरतने ७ कसोटी सामने खेळले आणि १२ डावांमध्ये २०.०९ च्या सरासरीने २२१ धावा केल्या. या काळात, त्याने एकही शतक किंवा अर्धशतक झळकावले नाही.

देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये भरतची कामगिरी उत्कृष्ट

के.एस. भरतने आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत अशा दोन्ही प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे; देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये त्याने आंध्र संघाचे प्रतिनिधित्व केले. प्रथम-श्रेणी (First-Class) क्रिकेटमध्ये, भरतने एकूण ११३ सामने खेळले आणि १८० डावांमध्ये फलंदाजी करताना ३६.५३ च्या सरासरीने ६,१०२ धावा केल्या. याव्यतिरिक्त, त्याने ११ शतके आणि ३४ अर्धशतके यशस्वीरित्या नोंदवली. ‘लिस्ट ए’ क्रिकेटमध्ये, के.एस. भरतने एकूण ८३ सामने खेळले आणि ३६.३७ च्या सरासरीने २,६९२ धावा केल्या. याव्यतिरिक्त, ९१ टी-२० सामन्यांमध्ये त्याच्या नावावर १,८१२ धावा जमा आहेत, ज्याची सरासरी २३.२३ इतकी आहे.

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Web Title: Ipl ends indian cricketer ks bharat announces retirement from international cricket

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Published On: Jun 04, 2026 | 08:10 PM

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