Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Karnataka Dcm Dk Shivkumar Criticizes To Ipl For Final Match Venue Shift Bangloare To Ahmedabad Rcb Wins Trophy

RCB News: DK Shivkumar यांचे IPL वर गंभीर आरोप; म्हणाले, ‘… हा तर आमच्यावर अन्याय’

Updated On: Jun 01, 2026 | 02:11 PM IST
जाहिरात
सारांश

आरसीबीने अंतिम सामन्यात गुजरात टायटन्सकहा 5 विकेट्सने पराभव केला आहे. विराट कोहलीच्या नॉट आउट 75 रन्सच्या खेळीमुळे आरसीबीने आयपीएल ट्रॉफी जिंकली आहे.

RCB News: DK Shivkumar यांचे IPL वर गंभीर आरोप; म्हणाले, '... हा तर आमच्यावर अन्याय'

डिके शिवकुमार यांची आयपीएलवर नाराजी? (फोटो- सोशल मीडिया))

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

आरसीबीने सलग दुसऱ्यांदा जिंकली आयपीएल ट्रॉफी 
कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार झाले नाराज 
आयपीएलच्या आयोजकांवर व्यक्त केली नाराजी

RCB Win IPL 2026 Trophy Updates: काल अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात टायटन्समध्ये आयपीएल 2026 चा अंतिम सामना पार पडला. या सामन्यात आरसीबीने आयपीएल ट्रॉफीवर सलग दुसऱ्यांदा आपले नाव कोरले आहे. आरसीबीचे चाहते आनंद साजरा करत असताना कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डिके शिवकुमार यांनी मात्र आपली नाराजी जाहीरपणे व्यक्त केली आहे.

आरसीबीने अंतिम सामन्यात गुजरात टायटन्सकहा 5 विकेट्सने पराभव केला आहे. विराट कोहलीच्या नॉट आउट 75 रन्सच्या खेळीमुळे आरसीबीने आयपीएल ट्रॉफी जिंकली आहे. या विजयानंतर कर्नाटकसह संपूर्ण देशातील RCB चाहत्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण असतानाच डी.के. शिवकुमार यांनी आयोजकांवर नाराजी व्यक्त केली आहे.

आयपीएलचा अंतिम सामना बंगळुरूमध्ये होणे अपेक्षित होते. परंतु राजकारणामुळे हा सामना गुजरातला हलवण्यात आला. आमच्यावर अन्याय झाला आहे,” असे खळबळजनक विधान डिके शिवकुमार यांनी केले. डिके शिवकुमार यांनी नाराजी व्यक्त केली असली तरी देखील आरसीबीच्या विजयावर आनंद देखील व्यक्त केला आहे. यांच्या मुलांनी इतिहास रचला आहे. त्यांनी कर्नाटकची मान अभिमानाने उंचावली आहे, असे कौतुक त्यांनी केले आहे.

रजत पाटीदार IPL च्या इतिहासात ‘ही’ कमाल करणारा पहिला कॅप्टन

इंडियन प्रीमियर लीगच्या १९ व्या हंगामात, गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरने उत्कृष्ट कामगिरी करत ट्रॉफी आपल्याकडेच ठेवली आहे आणि सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावले. २०२५ मध्ये पहिल्यांदा आयपीएल ट्रॉफी जिंकणाऱ्या आरसीबीला आपले दुसरे विजेतेपद पटकावण्यासाठी जास्त वाट पाहावी लागली नाही, त्यांनी एका वर्षाच्या आतच दुसऱ्यांदा हे विजेतेपद मिळवले. यासह, आरसीबीचा कर्णधार रजत पाटीदारने एक असा पराक्रम केला, जो आयपीएलच्या इतिहासात यापूर्वी कोणत्याही कर्णधाराने केला नव्हता. १८ वर्षात पहिल्यांंदाच रजत पाटीदारने मागच्या वर्षी बंगळुरूला हा आनंद मिळवून दिला होता आणि सलग दुसऱ्या वर्षीही या कर्णधाराने आपला मान राखला.

RCB Record: रजत पाटीदार IPL च्या इतिहासत ‘ही’ कमाल करणारा पहिला कॅप्टन, रोहित – धोनीही करू शकले नाहीत रेकॉर्ड

कर्णधार म्हणून आपल्या पहिल्याच हंगामात ट्रॉफी जिंकणारा रजत पाटीदार पहिला खेळाडू ठरला. २०२५ च्या आयपीएल हंगामापूर्वी जेव्हा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरने रजत पाटीदारला आपला कर्णधार म्हणून नियुक्त केले, तेव्हा तो संघाला पहिल्याच हंगामात विजय मिळवून देईल अशी कोणालाही अपेक्षा नव्हती. रजत पाटीदारने सर्व टीकाकारांना खोटे ठरवत, संघाला उत्कृष्ट आणि यशस्वीपणे विजयाकडे नेले. आयपीएल २०२६ च्या हंगामात, आरसीबीने गतविजेत्या संघाप्रमाणे मैदानावर कामगिरी केली आणि सलग दुसऱ्यांदा ट्रॉफी उंचावली.

Web Title: Karnataka dcm dk shivkumar criticizes to ipl for final match venue shift bangloare to ahmedabad rcb wins trophy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 01, 2026 | 02:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

RCB: ‘Ee Sala Nu Cup Namde’ विजयानंतर RCB ने अचानक घेतला मोठा निर्णय; लाखो चाहते नाराज
1

RCB: ‘Ee Sala Nu Cup Namde’ विजयानंतर RCB ने अचानक घेतला मोठा निर्णय; लाखो चाहते नाराज

RCB Record: रजत पाटीदार IPL च्या इतिहासत ‘ही’ कमाल करणारा पहिला कॅप्टन, रोहित – धोनीही करू शकले नाहीत रेकॉर्ड
2

RCB Record: रजत पाटीदार IPL च्या इतिहासत ‘ही’ कमाल करणारा पहिला कॅप्टन, रोहित – धोनीही करू शकले नाहीत रेकॉर्ड

IPL 2026: Vaibhav Sooryavanshi वर पैशांचा पाऊस, Orange Cap सह ‘या’ पुरस्कारांवरही मिळवला कब्जा
3

IPL 2026: Vaibhav Sooryavanshi वर पैशांचा पाऊस, Orange Cap सह ‘या’ पुरस्कारांवरही मिळवला कब्जा

RCB च्या विजयानंतर अनुष्का – विराटचं जोरदार सेलिब्रेशन; मिसेस कोहलींची पहिली पोस्ट चर्चेत; टी-शर्टवरील 2 ओळींनी वेधलं लक्ष
4

RCB च्या विजयानंतर अनुष्का – विराटचं जोरदार सेलिब्रेशन; मिसेस कोहलींची पहिली पोस्ट चर्चेत; टी-शर्टवरील 2 ओळींनी वेधलं लक्ष

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
चिपळूण बसस्थानकाचे काम पुढील वर्षी पूर्ण होणार, अतिरिक्त निधीचीही तयारी; प्रताप सरनाईक यांची ग्वाही

चिपळूण बसस्थानकाचे काम पुढील वर्षी पूर्ण होणार, अतिरिक्त निधीचीही तयारी; प्रताप सरनाईक यांची ग्वाही

Jun 01, 2026 | 02:12 PM
Vastu Tips: ऑफिस टेबलवर बांबू प्लांटसोबत ठेवा या गोष्टी, काय सांगते वास्तुशास्त्र जाणून घ्या

Vastu Tips: ऑफिस टेबलवर बांबू प्लांटसोबत ठेवा या गोष्टी, काय सांगते वास्तुशास्त्र जाणून घ्या

Jun 01, 2026 | 02:10 PM
RCB News: DK Shivkumar यांचे IPL वर गंभीर आरोप; म्हणाले, ‘… हा तर आमच्यावर अन्याय’

RCB News: DK Shivkumar यांचे IPL वर गंभीर आरोप; म्हणाले, ‘… हा तर आमच्यावर अन्याय’

Jun 01, 2026 | 02:07 PM
Sanjay Raut PC: ‘मोदींचा विकास कुणी समजावून सांगितला, तर मीही भाजपमध्ये जाईन’; संजय राऊतांचे खुले आव्हान

Sanjay Raut PC: ‘मोदींचा विकास कुणी समजावून सांगितला, तर मीही भाजपमध्ये जाईन’; संजय राऊतांचे खुले आव्हान

Jun 01, 2026 | 01:47 PM
सरकारकडून थेट अल्टिमेटम! 30 दिवसांत गॅस कनेक्शनचे ‘हे’ काम पूर्ण करा! अन्यथा 1 जुलैपासून LPG सिलिंडर मिळणे होईल बंद

सरकारकडून थेट अल्टिमेटम! 30 दिवसांत गॅस कनेक्शनचे ‘हे’ काम पूर्ण करा! अन्यथा 1 जुलैपासून LPG सिलिंडर मिळणे होईल बंद

Jun 01, 2026 | 01:45 PM
War Update: कुवेत बनले रणांगण! अमेरिकेचा इराणच्या 2 बेटांवर भीषण बॉम्बहल्ला; रडार यंत्रणा उद्ध्वस्त, पाच सैनिक जखमी, तणाव शिगेला

War Update: कुवेत बनले रणांगण! अमेरिकेचा इराणच्या 2 बेटांवर भीषण बॉम्बहल्ला; रडार यंत्रणा उद्ध्वस्त, पाच सैनिक जखमी, तणाव शिगेला

Jun 01, 2026 | 01:44 PM
अवैध दारूविक्री विरोधात कठोर कारवाई करा; राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

अवैध दारूविक्री विरोधात कठोर कारवाई करा; राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

Jun 01, 2026 | 01:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM