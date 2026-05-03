SRH vs KKR Live Score: हैदराबादची मदार हेडवर! केकेआरला विजयासाठी 166 धावांची गरज; वरुण चक्रवर्तीचा फिरकीचा जादू

KKR vs SRH: सनरायझर्स हैदराबादने कोलकाता नाइट रायडर्सविरुद्ध नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेत कोलकाता समोर 166 धावांचे लक्ष्ये ठेवले आहे.

Updated On: May 03, 2026 | 05:28 PM
केकेआरला विजयासाठी 166 धावांची गरज (Photo Credit- X)

KKR vs SRH IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या हंगामातील 45 वा साखळी सामना सनरायझर्स हैदराबाद आणि कोलकाता नाईट रायडर्स (SRH vs KKR) यांच्यात हैदराबाद येथील राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जात आहे. दरम्यान, सनरायझर्स हैदराबादने कोलकाता नाइट रायडर्सविरुद्ध नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेत कोलकाता समोर 166 धावांचे लक्ष्ये ठेवले आहे.


सनरायझर्स हैदराबादची सुरुवात फारशी चांगली झाली नाही. अभिषेक शर्माने केवळ 15 धावा केल्या होत्या, तेवढ्यात कार्तिक त्यागीच्या गोलंदाजीवर कॅमेरॉन ग्रीनने त्याला झेलबाद केले. त्यानंतर, ट्रॅव्हिस हेड आणि ईशान किशन यांनी दुसऱ्या गड्यासाठी 61 धावांची भागीदारी रचली. हेडने अवघ्या 28 चेंडूंमध्ये 61 धावांची धडाकेबाज खेळी केली; या खेळीत 9 चौकार आणि 3 षटकारांचा समावेश होता. अखेरीस, वरुण चक्रवर्तीच्या फिरकी गोलंदाजीचा बळी ठरत हेड बाद झाला.

हेनरिक क्लासेन (11 धावा), स्मरण रविचंद्रन (4 धावा), अनिकेत वर्मा (6 धावा) आणि सलिल अरोरा (2 धावा) यांनी फलंदाजीत अत्यंत निराशा केली. ईशान किशन खेळपट्टीवर स्थिरावला होता, परंतु त्याला मोठी खेळी साकारता आली नाही; त्याने 29 चेंडूंमध्ये 42 धावा केल्या, ज्यामध्ये ४ चौकार आणि 2 षटकारांचा वाटा होता. कर्णधार पॅट कमिन्सला केवळ 10 धावाच करता आल्या आणि आठवा बाद होणारा फलंदाज म्हणून तो तंबूत परतला.

दोन्ही संघाची प्लेइंग 11

कोलकाता नाईट रायडर्स (प्लेइंग इलेव्हन): अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), आंग्रिश रघुवंशी (विकेटीकपर), कॅमेरॉन ग्रीन, रोवमन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंग, अनुकुल रॉय, सुनील नरेन, वैभव अरोरा, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती

सनरायझर्स हैदराबाद (प्लेइंग इलेव्हन): अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, इशान किशन, हेनरिक क्लासेन, सलील अरोरा (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, स्मरण रविचंद्रन, पॅट कमिन्स (कर्णधार), शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, एशान मलिंगा

Published On: May 03, 2026 | 05:17 PM

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:21 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 07:18 PM
May 17, 2026 | 07:14 PM
May 17, 2026 | 07:10 PM

May 17, 2026 | 02:15 PM
May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM
May 16, 2026 | 08:06 PM
May 16, 2026 | 08:01 PM
May 16, 2026 | 07:48 PM
May 16, 2026 | 07:32 PM