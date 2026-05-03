Rajasthan Royals विकली गेली रे..! तब्बल १५,६६० कोटींना झाला फ्रँचायझीचा ताबा; कोण आहे हा नवा ‘किंग’?

स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल यांनी १५,६६० कोटी रुपयांना Rajasthan Royals फ्रँचायझी खरेदी केली आहे. या व्यवहारात अदार पूनावाला यांचीही मोठी हिस्सेदारी असून राजस्थान रॉयल्सच्या एका नव्या युगाची सुरुवात होणार आहे.

Updated On: May 03, 2026 | 04:02 PM
Rajasthan Royals Sale 2026: आयपीएलच्या (IPL) मैदानावर सध्या खेळासोबतच कॉर्पोरेट जगतातही मोठी खळबळ उडाली आहे. जगातील दिग्गज उद्योगपती आणि ‘स्टील किंग’ म्हणून ओळखले जाणारे लक्ष्मी मित्तल यांनी राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) फ्रँचायझीचे अधिग्रहण करण्याची घोषणा केली आहे. या व्यवहारामुळे क्रिकेट आणि व्यापार विश्वात नव्या चर्चेला उधाण आले आहे.

१५,६६० कोटींचा मेगा व्यवहार

भारतीय वंशाचे ब्रिटीश उद्योगपती लक्ष्मी मित्तल यांनी जयपूरस्थित या संघाच्या खरेदीसाठी अंतिम करार पूर्ण झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. हा संपूर्ण व्यवहार सुमारे १.६५ अब्ज डॉलर म्हणजेच भारतीय चलनानुसार १५,६६० कोटी रुपयांना झाला आहे. या नवीन मालकी हक्काच्या कन्सोर्टियममध्ये मित्तल यांच्यासोबत सिरम इन्स्टिट्यूटचे अदार पूनावाला आणि विद्यमान मालक मनोज बदाले यांचाही समावेश आहे.

मालकी हक्काचे नवे समीकरण

‘क्रिकबझ’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, या करारानंतर मित्तल कुटुंबाकडे राजस्थान रॉयल्सची सर्वाधिक म्हणजेच ७५ टक्के हिस्सेदारी असेल. अदार पूनावाला यांच्याकडे १८ टक्के वाटा असेल, तर उर्वरित ७ टक्के हिस्सा जुन्या गुंतवणूकदारांकडे राहील. विशेष म्हणजे, मनोज बदाले हे संघाचे मार्गदर्शक म्हणून आपली जबाबदारी कायम ठेवणार आहेत.

ग्लोबल नेटवर्कवर ताबा

या अधिग्रहणांतर्गत केवळ आयपीएलमधील राजस्थान रॉयल्सच नाही, तर दक्षिण आफ्रिकेतील ‘पार्ल रॉयल्स’ आणि कॅरेबियन प्रीमिअर लीग मधील ‘बारबाडोस रॉयल्स’ या संघांचाही समावेश आहे. बीसीसीआय (BCCI) आणि आयपीएल गव्हर्निंग कौन्सिलच्या अधिकृत मंजुरीनंतर २०२६ च्या तिसऱ्या तिमाहीपर्यंत हा व्यवहार पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

राजस्थानाशी भावनिक नाते

लक्ष्मी मित्तल यांचा जन्म राजस्थानमधील सादुलपूर गावात झाला असल्याने ही डील त्यांच्यासाठी भावनिकदृष्ट्याही महत्त्वाची आहे. “माझे कुटुंब राजस्थानचे आहे, त्यामुळे आयपीएलमध्ये या संघाचा भाग होण्यापेक्षा दुसरा मोठा आनंद नाही,” अशा भावना मित्तल यांनी व्यक्त केल्या आहेत. शालेय जीवनापासून क्रिकेटचे चाहते असलेल्या मित्तल यांनी राजस्थान रॉयल्सच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आणि चाहत्यांसोबत मैदानात उतरण्यासाठी आपण उत्सुक असल्याचे म्हटले आहे.

नव्या युगाची सुरुवात

२००८ मध्ये आयपीएलचे पहिले जेतेपद पटकावणारा राजस्थान रॉयल्स हा संघ सध्या २०२६ च्या हंगामातही प्लेऑफच्या शर्यतीत आहे. वैभव सूर्यवंशी यांसारख्या तरुण खेळाडूंच्या चमकदार कामगिरीमुळे संघ फॉर्मात असतानाच, मित्तल यांच्यासारख्या बड्या नेतृत्वाचा पाठिंबा मिळाल्याने राजस्थान रॉयल्सच्या एका नव्या पर्वाची सुरुवात होणार आहे. मजबूत आर्थिक पाठबळामुळे आगामी काळात हा संघ यशाची नवनवी शिखरे सर करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

Published On: May 03, 2026 | 04:02 PM

Pune News : रुग्णालयाच्या टॉयलेटमध्ये आढळली बॉम्बसदृश वस्तू; हडपसर परिसरात एकच खळबळ

Chihuahua Appreciation Day: जगातील सर्वात इवल्याशा पण 'स्वॅग'मध्ये राहणाऱ्या चिवावा कुत्र्यांचा आज आहे खास दिवस; वाचा रंजक माहिती

Moon transit: गुरु प्रदोषातील चंद्राच्या संक्रमणाचा या राशींच्या जीवनात होणार मोठे बदल

उत्तर प्रदेशात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार; तीव्र वादळामुळे 62 जणांचा मृत्यू, अनेक जिल्ह्यांत वीजपुरवठा खंडित

कोर्ट फी स्टॅम्पची जादा किंमतीने विक्री! नागरिकांची चालली आर्थिक लूट; १०० रुपयांचा मुद्रांक १५० ला

चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! 'या' १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे 'टाळ-मृदुंग' आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

