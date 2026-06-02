‘मी सुष्मिताचा Kept Boyfriend….’, अरे देवा हे काय बोलून गेला ललित मोदी, नात्यावर धक्कादायक खुलासा

जवळपास साडेतीन तासांच्या या पॉडकास्टमध्ये ललित मोदींनी सुष्मिता सेनची खूप प्रशंसा केली आहे, ‘गोल्ड डिगर’ (पैशासाठी नात्यात येणारी स्त्री) ही संकल्पना सुष्मिताच्या बाबतीत ललित मोदीने पूर्णपणे फेटाळून लावली आहे आणि सुष्मिताला एक ‘स्वबळावर यशस्वी झालेली स्त्री’ असेही संबोधले आहे. ललित मोदीने या मुलाखतीमध्ये म्हटले की, तो स्वतः सुष्मिताचा ‘केप्ट बॉयफ्रेंड’ होता. आता हा शब्द वाचून तुम्हाला नक्कीच धक्का बसला असेल ना? या शब्दाचा नक्की अर्थ तरी काय? चला तर मग जाणून घेऊया की ‘केप्ट बॉयफ्रेंड’ म्हणजे नक्की काय? ललित मोदीच्या म्हणण्याचा नेमका अर्थ काय आहे ?
‘केप्ट बॉयफ्रेंड’ म्हणजे काय?
‘Kept Boyfriend’ ही आजच्या पॉप कल्चरमधील एक संज्ञा आहे. ‘केप्ट बॉयफ्रेंड’ आपल्या जोडीदाराच्या जीवनशैलीचा संपूर्ण खर्च उचलतो. त्या बदल्यात, जोडीदार त्याच्या किंवा तिच्या भावनिक आणि शारीरिक गरजा पूर्ण करतो. अशा नात्यात, दोन्ही जोडीदारांमध्ये खर्च विभागला जात नाही, उलट एकाच व्यक्तीवर जबाबदारी असते.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे इंग्रजीमध्ये ‘केप्ट बॉयफ्रेंड’ (kept boyfriend) हा शब्दप्रयोग अनेकदा वापरला जातो. मात्र, हिंदी वा मराठीमध्ये ‘केप्ट बॉयफ्रेंड’चा अर्थ खूपच असभ्य आहे. हिंदीमध्ये याचा अर्थ ‘बाहेरख्याली व्यक्ती’ किंवा ‘रखेल’ असा घेतला जातो. पॉप कल्चरमध्ये याचा सरळ अर्थ असा होतो की, एक जोडीदार घरी राहून कुटुंबाची काळजी घेतो, तर दुसरा सर्व आर्थिक खर्च उचलतो. यासाठी दोघांनाही कोणत्याही प्रकारची लाज नसते आणि हा दोघांमधील समंजसपणा असतो आपल्या नात्याला जपण्यासाठी.
'केप्ट बॉयफ्रेंड' म्हणजे काय?
आयपीएल २०१० नंतर ललित मोदीवर अनेक गंभीर आरोप झाले. सर्वात गंभीर आरोप हा होता की, त्याने आयपीएलच्या प्रसारण हक्कांमध्ये आणि नवीन संघांच्या लिलावात मोठ्या प्रमाणावर हेराफेरी केली होती. त्याच्यावर आपल्या आवडत्या कंपन्यांना झुकते माप देऊन त्याबदल्यात मोठी रक्कम घेतल्याचा आरोप होता. जेव्हा ललित मोदीनी सोशल मीडियावर कोची संघाच्या भागधारकांची नावे उघड केली, तेव्हा हा वाद सार्वजनिक झाला; यामध्ये तत्कालीन केंद्रीय मंत्री शशी थरूर यांच्या पत्नी सुनंदा पुष्कर यांचाही समावेश होता.
या खुलाशाने मोठा राजकीय गदारोळ माजवला, ज्यामुळे शशी थरूर यांना राजीनामा देण्यास भाग पडले. त्यानंतर लगेचच, सरकारने ललित मोदी आणि आयपीएलच्या आर्थिक व्यवहारांची कसून चौकशी सुरू केली. या गदारोळात, ललित मोदी भारतातून पळून लंडनला गेला. या आरोपांनंतर, बीसीसीआयने ललित मोदीना आयपीएल आयुक्त पदावरून निलंबित केले आणि २०१३ मध्ये त्यांच्यावर आजीवन बंदी घातली. ललित मोदी तेव्हापासून भारतात आलेला नाही. मात्र कोणत्या ना कोणत्या कारणाने एक्सवरून ट्विट करत वा एखाद्या युट्यूब चॅनेलला मुलाखत देत तो सतत चर्चेत असतो.
