  Lalit Modi Revealed Shocking Story About Relationship With Sushmita Sen What Is Kept Boyfriend Term

‘मी सुष्मिताचा Kept Boyfriend….’, अरे देवा हे काय बोलून गेला ललित मोदी, नात्यावर धक्कादायक खुलासा

Updated On: Jun 02, 2026 | 08:40 PM IST
इंडियन प्रीमियर लीगचे माजी आयुक्त आपल्या वक्तव्यांमुळे अनेकदा चर्चेत असतात. ललित मोदींनी पुन्हा एकदा सुष्मितासह नात्यावर मौन सोडले आहे आणि आता एका वेगळ्याच व्याख्येमुळे चर्चेत आहे

केप्ट बॉयफ्रेंड म्हणजे नेमके काय (फोटो सौजन्य - X.com)

विस्तार
  ललित मोदीचा सुष्मिता सेनसह नात्यावर खुलासा 
  • दिले धक्कादायक विधान 
  • मी तिचा केप्ट बॉयफ्रेंड होतो…ती गोल्ड डिगर नाही…
ललित मोदींनी सुष्मिता सेनच्या नात्यावर आता पुन्हा एकदा धक्कादायक खुलासा केला आहे आणि आता प्रत्येकाला जाणून घ्यायचे आहे की हा ‘केप्ट बॉयफ्रेंड’ म्हणजे नक्की काय आहे? खरे तर, भारत सोडून लंडनमध्ये स्थायिक झालेले माजी आयपीएल आयुक्त ललित मोदी पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. एका यूट्यूब चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत ललित मोदींनी माजी मिस युनिव्हर्स सुष्मिता सेनसोबतच्या आपल्या नात्याबद्दल अनेक महत्त्वाचे खुलासे केले आहेत.

जवळपास साडेतीन तासांच्या या पॉडकास्टमध्ये ललित मोदींनी सुष्मिता सेनची खूप प्रशंसा केली आहे, ‘गोल्ड डिगर’ (पैशासाठी नात्यात येणारी स्त्री) ही संकल्पना सुष्मिताच्या बाबतीत ललित मोदीने पूर्णपणे फेटाळून लावली आहे आणि सुष्मिताला एक ‘स्वबळावर यशस्वी झालेली स्त्री’ असेही संबोधले आहे. ललित मोदीने या मुलाखतीमध्ये म्हटले की, तो स्वतः सुष्मिताचा ‘केप्ट बॉयफ्रेंड’ होता. आता हा शब्द वाचून तुम्हाला नक्कीच धक्का बसला असेल ना? या शब्दाचा नक्की अर्थ तरी काय? चला तर मग जाणून घेऊया की ‘केप्ट बॉयफ्रेंड’ म्हणजे नक्की काय? ललित मोदीच्या म्हणण्याचा नेमका अर्थ काय आहे ?

‘केप्ट बॉयफ्रेंड’ म्हणजे काय?

‘Kept Boyfriend’ ही आजच्या पॉप कल्चरमधील एक संज्ञा आहे. ‘केप्ट बॉयफ्रेंड’ आपल्या जोडीदाराच्या जीवनशैलीचा संपूर्ण खर्च उचलतो. त्या बदल्यात, जोडीदार त्याच्या किंवा तिच्या भावनिक आणि शारीरिक गरजा पूर्ण करतो. अशा नात्यात, दोन्ही जोडीदारांमध्ये खर्च विभागला जात नाही, उलट एकाच व्यक्तीवर जबाबदारी असते. 

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे इंग्रजीमध्ये ‘केप्ट बॉयफ्रेंड’ (kept boyfriend) हा शब्दप्रयोग अनेकदा वापरला जातो. मात्र, हिंदी वा मराठीमध्ये ‘केप्ट बॉयफ्रेंड’चा अर्थ खूपच असभ्य आहे. हिंदीमध्ये याचा अर्थ ‘बाहेरख्याली व्यक्ती’ किंवा ‘रखेल’ असा घेतला जातो. पॉप कल्चरमध्ये याचा सरळ अर्थ असा होतो की, एक जोडीदार घरी राहून कुटुंबाची काळजी घेतो, तर दुसरा सर्व आर्थिक खर्च उचलतो. यासाठी दोघांनाही कोणत्याही प्रकारची लाज नसते आणि हा दोघांमधील समंजसपणा असतो आपल्या नात्याला जपण्यासाठी. 

ललित मोदी भारत सोडून लंडनला का गेला?

आयपीएल २०१० नंतर ललित मोदीवर अनेक गंभीर आरोप झाले. सर्वात गंभीर आरोप हा होता की, त्याने आयपीएलच्या प्रसारण हक्कांमध्ये आणि नवीन संघांच्या लिलावात मोठ्या प्रमाणावर हेराफेरी केली होती. त्याच्यावर आपल्या आवडत्या कंपन्यांना झुकते माप देऊन त्याबदल्यात मोठी रक्कम घेतल्याचा आरोप होता. जेव्हा ललित मोदीनी सोशल मीडियावर कोची संघाच्या भागधारकांची नावे उघड केली, तेव्हा हा वाद सार्वजनिक झाला; यामध्ये तत्कालीन केंद्रीय मंत्री शशी थरूर यांच्या पत्नी सुनंदा पुष्कर यांचाही समावेश होता.

या खुलाशाने मोठा राजकीय गदारोळ माजवला, ज्यामुळे शशी थरूर यांना राजीनामा देण्यास भाग पडले. त्यानंतर लगेचच, सरकारने ललित मोदी आणि आयपीएलच्या आर्थिक व्यवहारांची कसून चौकशी सुरू केली. या गदारोळात, ललित मोदी भारतातून पळून लंडनला गेला. या आरोपांनंतर, बीसीसीआयने ललित मोदीना आयपीएल आयुक्त पदावरून निलंबित केले आणि २०१३ मध्ये त्यांच्यावर आजीवन बंदी घातली. ललित मोदी तेव्हापासून भारतात आलेला नाही. मात्र कोणत्या ना कोणत्या कारणाने एक्सवरून ट्विट करत वा एखाद्या युट्यूब चॅनेलला मुलाखत देत तो सतत चर्चेत असतो. 

Published On: Jun 02, 2026 | 08:40 PM

