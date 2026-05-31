  • Do You Know The Meaning Of That Sanskrit Verse Inscribed On The Glittering Ipl Trophy

IPL Trophy History: आयपीएलच्या चमचमात्या ट्रॉफीवर लिहिलेल्या ‘त्या’ संस्कृत श्लोकाचा अर्थ माहीत आहे का? जाणून घ्या रंजक इतिहास

Updated On: May 31, 2026 | 06:34 PM IST
सारांश

IPL 2026 च्या अंतिम सामन्यापूर्वी जाणून घ्या आयपीएलच्या प्रतिष्ठित ट्रॉफीचा रंजक इतिहास. ट्रॉफीवर लिहिलेल्या "यत्र प्रतिभा अवसरं प्राप्नोतिहि" या संस्कृत श्लोकाचा नेमका अर्थ काय आहे?

आयपीएलच्या चमचमात्या ट्रॉफीवर लिहिलेल्या 'त्या' संस्कृत श्लोकाचा अर्थ माहीत आहे का? (Photo Credit- X)

विस्तार

What is Written on IPL Trophy: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 च्या (IPL 2026) महाअंतिम सामन्याचा मंच आता पूर्णपणे सज्ज झाला आहे. रविवार, 31 मे रोजी अहमदाबाद येथील भव्य ‘नरेंद्र मोदी स्टेडियम’वर गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) आणि गुजरात टायटन्स (GT) यांच्यात खिताबी (RCB vs GT) लढत रंगणार आहे. एकीकडे आरसीबी सलग दुसऱ्यांदा जेतेपदावर नाव कोरण्यासाठी उत्सुक आहे, तर दुसरीकडे गुजरातचा संघ 2022 नंतर दुसऱ्यांदा ट्रॉफी उंचावण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरेल. या ऐतिहासिक महामुकाबल्यात विजय मिळवणाऱ्या संघाला कोट्यवधी रुपयांच्या बक्षीसासोबतच एक आकर्षक आयपीएल ट्रॉफी दिली जाईल. आयपीएलची ही प्रतिष्ठित ट्रॉफी तिच्या उत्कृष्ट रचनेसाठी जगभरात प्रसिद्ध आहे. परंतु, या ट्रॉफीवर संस्कृतमध्ये एक विशेष वाक्य कोरलेले आहे, जे या संपूर्ण स्पर्धेची मूळ विचारसरणी स्पष्ट करते, हे फार कमी लोकांना माहीत आहे. फायनल सामन्यापूर्वी या ट्रॉफीचा इतिहास आणि त्यावरील श्लोकाचा रंजक अर्थ सविस्तर जाणून घेऊया.

आयपीएल ट्रॉफीवर नक्की काय लिहिले आहे?

साल 2008 मध्ये सुरू झालेली इंडियन प्रीमियर लीग आज जगातील सर्वात मोठी आणि लोकप्रिय टी-२० लीग बनली आहे. या स्पर्धेने जगभरातील तरुण आणि प्रतिभावान खेळाडूंना स्वतःची ओळख निर्माण करण्याची सुवर्णसंधी दिली आहे. गेल्या 19 वर्षांच्या इतिहासात आयपीएलने आपला हा उद्देश अतिशय प्रामाणिकपणे यशस्वी करून दाखवला आहे. आयपीएलची हीच मूळ संकल्पना ट्रॉफीवर एका संस्कृत वाक्याच्या रूपात कोरण्यात आली आहे. साल २०११ पासून वापरल्या जाणाऱ्या आयपीएल ट्रॉफीवर संस्कृतमध्ये “यत्र प्रतिभा अवसरं प्राप्नोतिहि” असे लिहिले आहे. याचा मराठीत सोपा अर्थ “जिथे प्रतिभेला संधी मिळते” किंवा “जिथे प्रतिभा आणि संधीचा मिलाफ होतो” असा आहे. हे केवळ एक वाक्य नसून आयपीएलची अधिकृत टॅगलाईन देखील आहे. जेव्हा योग्य प्रतिभेला योग्य व्यासपीठ आणि संधी मिळते, तेव्हाच नवे जागतिक स्टार जन्माला येतात, यावर या लीगचा विश्वास आहे.

सुरुवातीला कशी होती आयपीएल ट्रॉफी?

आयपीएलच्या सुरुवातीच्या पहिल्या तीन हंगामात (2008, 2009 आणि 2010) विजेत्या संघाला अगदी वेगळ्या डिझाईनची ट्रॉफी दिली जात होती. त्या जुन्या ट्रॉफीचा आकार भारताच्या नकाशासारखा होता आणि ती दिसायला सध्याच्या ट्रॉफीपेक्षा खूप वेगळी होती. परंतु, 2011 मध्ये भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) ट्रॉफीचे डिझाईन पूर्णपणे बदलण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सध्याची सोन्याचा मुलामा असलेली आकर्षक ‘कप-स्टाईल’ ट्रॉफी आणण्यात आली. गेल्या 15 वर्षांत या मूळ रचनेत कोणताही मोठा बदल करण्यात आलेला नाही.

विजेत्या संघाला कोणती ट्रॉफी मिळते?

फायनल सामना जिंकल्यानंतर चॅम्पियन संघाला मुख्य मंचावर मूळ आयपीएल ट्रॉफी सोपवली जाते. मात्र, ही मूळ ट्रॉफी कायमस्वरूपी त्या संघाकडे राहत नाही. सादरीकरण सोहळ्यानंतर विजेत्या फ्रेंचायझीला हुबेहूब तशीच दिसणारी ‘प्रतिकृती’ दिली जाते, ज्यावरही तोच संस्कृत श्लोक लिहिलेला असतो. मूळ मुख्य ट्रॉफी बीसीसीआय स्वतःकडे सुरक्षित ठेवते आणि प्रत्येक हंगामाच्या अंतिम सामन्यात केवळ ती वापरली जाते.

Published On: May 31, 2026 | 06:34 PM

May 31, 2026 | 06:34 PM
UEFA Champions League: PSG चॅम्पियन, पण पॅरिसमध्ये राडा! विजयाच्या उत्सवाला हिंसक वळण, पोलिसांची मोठी कारवाई, 400 अटकेत

