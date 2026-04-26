  • Buldhana Crime Dispute Over Accidental Bump While Dancing To Dj Music 23 Year Old Man Murdered With A Sharp Weapon

Buldhana Crime: DJ वर नाचताना धक्का लागल्यावरून वाद; 23 वर्षीय तरुणाची धारदार शस्त्राने हत्या

बुलढाण्यात लग्नातील डीजेवर नाचताना लागलेल्या धक्क्यावरून वाद उफाळून 23 वर्षीय शोएब खानची धारदार शस्त्राने हत्या करण्यात आली. 4-5 जणांनी हल्ला केला असून परिसरात तणाव निर्माण झाला आहे.

Updated On: Apr 26, 2026 | 12:03 PM
crime
  • डीजेवर नाचताना लागलेल्या धक्क्यावरून वाद
  • 23 वर्षीय शोएब खानची धारदार शस्त्राने हत्या
  • 4-5 आरोपींचा सहभाग; पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात
बुलढाणा: बुलढाणा जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. रात्री क्षुल्लक कारणावरून एका तरुणाची हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. लग्न समारंभात डीजे वर नाचताना लागलेल्या धक्क्यावरून वाद झाला. आणि याचा रूपांतर थेट तरुणाच्या हत्येत झाला. चार ते पाच जणांनी एका २३ वर्षीय तरुणाचा धारदार शस्त्र आणि फायटरने हल्ला करून जागीच ठार केले. ही घटना बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव शहरातील बर्डे प्लॉट भागात रात्री घडली.

काय घडलं नेमकं?

या घटनेतील मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव शोएब खान अमीन खान (वय २३ वर्षे, रा. बर्डे प्लॉट, खामगाव) असे आहे. बर्डे प्लॉट भागातील स्मशानभूमीजवळ एका लग्न समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या लग्न समारंभात डीजे सुरु असतांना युवक नाचत होते. यामध्ये शोएब खान अमीन खान हा सुद्धा नाचत असतांना त्याचा दुसर्या एका युवकाला धक्का लागला. या क्षुल्लक कारणावरून अचानक वाद उफाळून आला आणि या वादाचे रूपांतर थोड्याच वेळात हिंसक संघर्षात झाले. परिसरातील ४ ते ५ जणांनी त्याच्यावर हल्ला चढवला. त्याच्यावर धारधार शास्त्र आणि फायटरने भीषण हल्ला केला. हा हल्ला इतका भीषण होता की, शोएब खान याचा जागीच मृत्यू झाला. यामुळे तणावाचा वातावरण निर्माण झाला आहे.

पोलीस तपास सुरु

या घटनेमुळे बर्डे प्लॉट परिसरात तणावाचे वातावरण असून खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त तैनात केला आहे. पोलीस या प्रकरणाचा सविस्तर तपास करत असून आरोपींचा शोध घेतला जात आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगावच्या बर्डे प्लॉट परिसरात.

  • Que: हत्या कशामुळे झाली?

    Ans: लग्नातील डीजेवर नाचताना लागलेल्या धक्क्यावरून वाद झाला.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: घटनास्थळी बंदोबस्त तैनात करून आरोपींचा शोध सुरू केला आहे.

Published On: Apr 26, 2026 | 12:03 PM

