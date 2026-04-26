Trump Attack: ‘थोड्या वेळापूर्वी…’ पाकिस्तानी PM शाहबाज शरीफ व्हाईट हाऊस गोळीबारांनंतर असे का म्हटले? वाचा सविस्तर

Washington Hilton Hotel Firing: पंतप्रधान मोदी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी व्हाईट हाऊस कॉरस्पॉन्डंट्स डिनरमध्ये ट्रम्प यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याच्या प्रयत्नाचा तीव्र शब्दांत निषेध केला.

Updated On: Apr 26, 2026 | 11:45 AM
व्हाईट हाऊस गोळीबारांनंतर पाकिस्तानमध्ये खळबळ; पहिली प्रतिक्रिया आली समोर, शाहबाज शरीफ म्हटले, 'थोड्या वेळापूर्वी...' ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • पाकिस्तानची पहिली प्रतिक्रिया
  • हल्लेखोराची ओळख पटली
  • जागतिक निषेध

Washington Hilton shooting Cole Thomas Allen : अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये शनिवारी रात्री जे काही घडले, त्याने केवळ अमेरिकाच नव्हे तर संपूर्ण जगाचा काळजाचा ठोका चुकला आहे. व्हाईट हाऊस कॉरस्पॉन्डंट्स असोसिएशनच्या (WHCA) वार्षिक स्नेहभोजनात, जिथे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प स्वतः उपस्थित होते, तिथे एका माथेफिरूने गोळीबार करून खळबळ उडवून दिली. या घटनेनंतर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर आता पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचीही पहिली अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आली आहे.

शाहबाज शरीफ यांची ‘एक्स’वरील भावनिक पोस्ट

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. त्यांनी ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करत म्हटले की, “थोड्या वेळापूर्वी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये झालेल्या या धक्कादायक गोळीबाराच्या घटनेने मला तीव्र धक्का बसला आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प आणि इतर सर्व मान्यवर सुरक्षित असल्याचे समजल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे.” शरीफ यांनी या संकटकाळी अमेरिकेला सहानुभूती दर्शवत जागतिक व्यासपीठावर सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावर भर दिला आहे.

कोण आहे तो हल्लेखोर? शिक्षकानेच रचला होता कट!

या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे गोळीबार करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख. सुरक्षा दलांनी ज्या सशस्त्र हल्लेखोराला घटनास्थळीच झडप घालून पकडले, तो कॅलिफोर्नियातील ३१ वर्षीय शिक्षक ‘कोल थॉमस ॲलन’ (Cole Thomas Allen) असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. एका शिक्षकाने अशा प्रकारे राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यक्रमात घुसून गोळीबार करावा, यावर कोणाचाही विश्वास बसत नाहीये. शनिवारी रात्री ८ वाजताच्या सुमारास त्याने हिल्टन हॉटेलच्या आवारात गोळ्या झाडल्या, ज्यामुळे तिथे उपस्थित असलेल्या पत्रकार आणि बड्या अधिकाऱ्यांमध्ये एकच पळापळ झाली.

पंतप्रधान मोदींचा खडासावट इशारा

या हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही जागतिक स्तरावरून अमेरिकेला पाठिंबा दर्शवला. मोदींनी आपल्या प्रतिक्रियेत स्पष्ट केले की, “लोकशाहीत हिंसेला अजिबात स्थान नाही आणि अशा कृत्यांचा सर्वांनी एकमुखाने निषेध केला पाहिजे.” मोदी आणि शरीफ या दोघांच्याही प्रतिक्रियांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या घटनेचे गांभीर्य अधिकच वाढले आहे. सध्या अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणा कोल थॉमस ॲलन याने हा हल्ला नेमका कोणत्या उद्देशाने केला, याचा सखोल तपास करत आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: गोळीबार करणाऱ्या हल्लेखोराचे नाव काय आहे?

    Ans: हल्लेखोराचे नाव कोल थॉमस ॲलन असून तो कॅलिफोर्नियातील ३१ वर्षीय शिक्षक आहे.

  • Que: या घटनेवर शाहबाज शरीफ यांनी काय प्रतिक्रिया दिली?

    Ans: शाहबाज शरीफ यांनी या घटनेला 'धक्कादायक' म्हटले असून ट्रम्प सुरक्षित असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे.

  • Que: ही घटना कोठे आणि कधी घडली?

    Ans: ही घटना वॉशिंग्टन डीसी येथील हिल्टन हॉटेलमध्ये शनिवारी रात्री ८ वाजता 'व्हाईट हाऊस कॉरस्पॉन्डंट्स डिनर' दरम्यान घडली.

Published On: Apr 26, 2026 | 11:45 AM

EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार ‘हा’ मोठा बदल

