Trump Attack: ‘थोड्या वेळापूर्वी…’ पाकिस्तानी PM शाहबाज शरीफ व्हाईट हाऊस गोळीबारांनंतर असे का म्हटले? वाचा सविस्तर

Washington Hilton shooting Cole Thomas Allen : अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये शनिवारी रात्री जे काही घडले, त्याने केवळ अमेरिकाच नव्हे तर संपूर्ण जगाचा काळजाचा ठोका चुकला आहे. व्हाईट हाऊस कॉरस्पॉन्डंट्स असोसिएशनच्या (WHCA) वार्षिक स्नेहभोजनात, जिथे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प स्वतः उपस्थित होते, तिथे एका माथेफिरूने गोळीबार करून खळबळ उडवून दिली. या घटनेनंतर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर आता पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचीही पहिली अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आली आहे.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. त्यांनी ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करत म्हटले की, “थोड्या वेळापूर्वी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये झालेल्या या धक्कादायक गोळीबाराच्या घटनेने मला तीव्र धक्का बसला आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प आणि इतर सर्व मान्यवर सुरक्षित असल्याचे समजल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे.” शरीफ यांनी या संकटकाळी अमेरिकेला सहानुभूती दर्शवत जागतिक व्यासपीठावर सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावर भर दिला आहे.
Deeply shocked by the disturbing shooting incident at the White House Correspondents’ Association Dinner in Washington, D.C., a short while ago. Relieved to know that President Trump, the First Lady, and other attendees are safe. My thoughts and prayers are with him, and I wish… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 26, 2026
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे गोळीबार करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख. सुरक्षा दलांनी ज्या सशस्त्र हल्लेखोराला घटनास्थळीच झडप घालून पकडले, तो कॅलिफोर्नियातील ३१ वर्षीय शिक्षक ‘कोल थॉमस ॲलन’ (Cole Thomas Allen) असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. एका शिक्षकाने अशा प्रकारे राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यक्रमात घुसून गोळीबार करावा, यावर कोणाचाही विश्वास बसत नाहीये. शनिवारी रात्री ८ वाजताच्या सुमारास त्याने हिल्टन हॉटेलच्या आवारात गोळ्या झाडल्या, ज्यामुळे तिथे उपस्थित असलेल्या पत्रकार आणि बड्या अधिकाऱ्यांमध्ये एकच पळापळ झाली.
या हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही जागतिक स्तरावरून अमेरिकेला पाठिंबा दर्शवला. मोदींनी आपल्या प्रतिक्रियेत स्पष्ट केले की, “लोकशाहीत हिंसेला अजिबात स्थान नाही आणि अशा कृत्यांचा सर्वांनी एकमुखाने निषेध केला पाहिजे.” मोदी आणि शरीफ या दोघांच्याही प्रतिक्रियांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या घटनेचे गांभीर्य अधिकच वाढले आहे. सध्या अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणा कोल थॉमस ॲलन याने हा हल्ला नेमका कोणत्या उद्देशाने केला, याचा सखोल तपास करत आहेत.
