मालदीवला जाणाऱ्यांसाठी मोठा इशारा! कोणतीही सबब स्वीकारली जाणार नाही, मृत्यूदंडाचीही शिक्षा होऊ शकते; कारण जाणून घ्या

मालदीवला जाणाऱ्या भारतीय पर्यटकांसाठी महत्त्वाचा इशारा देण्यात आला आहे. अंमली पदार्थांबाबतचे कायदे अत्यंत कडक करण्यात आल्याने छोटी चूकही गंभीर ठरू शकते.

Updated On: Apr 26, 2026 | 11:41 AM
(फोटो सौजन्य: istock)

  • ड्रग्जशी संबंधित गुन्ह्यांसाठी जन्मठेप ते मृत्यूदंडाची तरतूद.
  • ‘कायद्याची माहिती नव्हती’ ही सबब मान्य केली जाणार नाही.
  • अनोळखी व्यक्तींचे सामान घेणे टाळा आणि सतर्क राहा.
जर तुम्ही मालदीवच्या सहलीचे नियोजन करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. २३ एप्रिल रोजी भारताच्या ‘नाकोटिक्स कंट्रोल ब्युरो’ (एनसीबी) ने मालदीवला प्रवास करणाऱ्या भारतीय नागरिकांसाठी एक अधिकृत ऍडव्हायझरी जारी केली आहे. मालदीवमधील अंमली पदार्थाविरोधी कायदे अलीकडेच अधिक कडक करण्यात आले आले आहेत, त्यात मृत्यूदंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांनी भारतीयांना सावध केले आहे. मालदीव सरकारने मार्च २०२६ पासून त्यांच्या ‘ड्रग्ज ॲक्ट’मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा लागू केल्या आहेत. त्या देशात अंमली पदार्थांशी संबंधित गुन्ह्यांसाठीच्या शिक्षा आता पूर्वीपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक कठोर झाल्या आहेत.

सबब चालणार नाही

मला कायद्याची माहिती नव्हती, ही सबब चालणार नाही. कोणत्याही देशात, स्थानिक कायद्यांची माहिती नसल्याचा दावा करणे कायदेशीर दंडापासून मुक्त करू शकत नाही. कायद्याचे उल्लंघन केल्यास अपरिहार्यपणे गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागते. जर प्रवासादरम्यान एखाद्या अनोळखी व्यक्तीने तुमचे सामान सोबत नेण्याचा आग्रह धरला किया तुम्हाला कोणतीही कृती संशयास्पद वाटली, तर त्या घटनेची माहिती त्वरित भारत सरकारच्या ‘नॅशनल नाकोटिक्स हेल्पलाइनवर (१९३३) या क्रमांकावर कळवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

एनसीबीचा सल्ला

  • इतरांचे सामान सोबत नेऊ नका
  • विमानतळांवर अनोळखी व्यक्तींपासून सावध राहा
  • तुमच्या सामानावर लक्ष ठेवा
नवीन कायद्यातील तरतुदी

नवीन नियमांनुसार, अंमली पदार्थांची तस्करी करणे किंवा केवळ अंमली पदार्थ बाळगणे या गुन्ह्यांसाठी जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. शिवाय, जर एखादी व्यक्ती मोठ्या प्रमाणावर अंमली पदार्थाच्या तस्करीमध्ये सहभागी असल्याचे आढळले, तर मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. तुमच्याकडे अंमली पदाथांचे प्रमाण अगदीच कमी आहे, केवळ या कारणास्तव तुम्ही शिक्षेतून वाचाल, असा गैरसमज बाळगू नका. सुधारित कायद्यांनुसार, अंमली पदार्थांचे अगदीच सूक्ष्म प्रमाण बाळगल्याससुद्धा अत्यंत कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अलीकडेच मालदीवमध्ये अंमली पदार्थांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अनेक परदेशी नागरिकांना अटक करण्यात आली, त्यात अनेक भारतीय नागरिकांचाही समावेश आहे. या गंभीर बाबीची दखल घेत, मालदीवमधील भारतीय उच्चायोग आणि एनसीबी या दोघांनीही हे प्रतिबंधात्मक पाऊल उचलले आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

