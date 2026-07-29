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विश्वचषकात कांस्यपदक, तरी Manu Bhaker का झाली निराश? स्वतःच केला मोठा खुलासा

Updated On: Jul 29, 2026 | 02:21 PM IST
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सारांश

Manu Bhaker Reaction On Winning Bronze Medal: हांगझू विश्वचषक स्पर्धेत २५ मीटर पिस्तूल प्रकारात कांस्यपदक जिंकूनही, मनू भाकर ही आपल्या कामगिरीवर पूर्णपणे समाधानी नसल्याचे म्हटले आहे.

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विस्तार
  • ब्राँझ जिंकूनही मनू भाकरची स्वतःवर नाराजी
  • काय म्हणाली भारताची स्टार नेमबाज?
  • वैयक्तिक सुवर्णपदक अजूनही प्रतीक्षेत
भारतीय स्टार नेमबाज आणि दोन वेळची ऑलिम्पिक पदक विजेती, मनू भाकरने नुकत्याच हांगझू येथे झालेल्या आयएसएसएफ (ISSF)  नेमबाजी विश्वचषक स्पर्धेत २५ मीटर पिस्तूल प्रकारात कांस्य पदक जिंकले. तर , ईशा सिंगने सुवर्णपदक जिंकले. मात्र, हे पदक जिंकल्यानंतरही मनू भाकरने नाराजी व्यक्त केली आहे. कास्यंपदक जिंकूनही मनाल संमिश्र भावना असल्याचे तिने म्हटले आहे. मनूने यापूर्वी म्युनिक विश्वचषक स्पर्धेत सम्राट राणासोबत १० मीटर एअर पिस्तूल मिश्र सांघिक प्रकारात रौप्य पदक आणि आशियाई चॅम्पियनशिपमध्ये सांघिक प्रकारात सुवर्णपदक जिंकले होते.

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मी याहून चांगली कामगिरी करू शकले असते…

विश्वचषक स्पर्धेत कांस्य पदक जिंकल्यानंतर, मनू भाकरने ‘X’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ती म्हणाली की, ‘आणखी एक कांस्य पदक. या पदकाबद्दल माझ्या मनात संमिश्र भावना आहेत. मी माझ्या कामगिरीत सुधारणा करू शकले याचा मला आनंद आहे, पण मला हेही माहित आहे की मी याहून अधिक चांगली कामगिरी करू शकले असते. मला सर्वात जास्त आनंद या गोष्टीचा आहे की माझ्या मेहनतीचे फळ मिळत आहे. माझ्या कामगिरीमद्ये अजूनही सुधारणा करत राहिन  आणि हीच गोष्ट मला प्रेरणा देते. मला एका वेळी एक पाऊल टाकत पुढे जायचे आहे.’ मनूसाठी पदक जिंकणे हे अंतिम ध्येय नाही, याउलट ती आपली कामगिरी आणि चांगली करण्यावर सातत्याने लक्ष केंद्रित करत आहे.

वैयक्तिक सुवर्णपदक अजूनही प्रतीक्षेत

आयएसएसएफ नेमबाजी विश्वचषक स्पर्धेत २१ वर्षीय ईशाने अंतिम फेरीत उत्कृष्ट कामगिरी करत ४० गुण मिळवून सुवर्णपदक जिंकले, तर पॅरिस २०२४ ऑलिम्पिकमध्ये दोन कांस्यपदके जिंकलेल्या मनूने शूट-ऑफ जिंकून कांस्यपदक पटकावले. २०२६ मध्ये मनू भाकर आपल्या पहिल्या वैयक्तिक सुवर्णपदकाच्या शोधात आहे. यापूर्वी, तिने सम्राट राणासोबत म्युनिक विश्वचषक स्पर्धेत १० मीटर एअर पिस्तूल मिश्र सांघिक प्रकारात रौप्य पदक जिंकले होते. तसेच, या वर्षाच्या सुरुवातीला दिल्लीत झालेल्या आशियाई नेमबाजी चॅम्पियनशिपमध्ये तिने दोन सुवर्णपदके जिंकली, पण ती दोन्ही सांघिक प्रकारात होती.

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Web Title: Manu bhaker bronze medal reaction mixed feeling on winning issf world cup 2026

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Published On: Jul 29, 2026 | 02:21 PM

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