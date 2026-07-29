विश्वचषकात कांस्यपदक, तरी Manu Bhaker का झाली निराश? स्वतःच केला मोठा खुलासा

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विश्वचषक स्पर्धेत कांस्य पदक जिंकल्यानंतर, मनू भाकरने ‘X’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ती म्हणाली की, ‘आणखी एक कांस्य पदक. या पदकाबद्दल माझ्या मनात संमिश्र भावना आहेत. मी माझ्या कामगिरीत सुधारणा करू शकले याचा मला आनंद आहे, पण मला हेही माहित आहे की मी याहून अधिक चांगली कामगिरी करू शकले असते. मला सर्वात जास्त आनंद या गोष्टीचा आहे की माझ्या मेहनतीचे फळ मिळत आहे. माझ्या कामगिरीमद्ये अजूनही सुधारणा करत राहिन आणि हीच गोष्ट मला प्रेरणा देते. मला एका वेळी एक पाऊल टाकत पुढे जायचे आहे.’ मनूसाठी पदक जिंकणे हे अंतिम ध्येय नाही, याउलट ती आपली कामगिरी आणि चांगली करण्यावर सातत्याने लक्ष केंद्रित करत आहे.
Another bronze. 🥉 I have mixed feelings about this one. I’m happy that I was able to improve my performance, but at the same time, I know I could have done better.
What makes me happy is seeing that the hard work is showing. There’s still plenty of room for improvement, and… pic.twitter.com/Y08HuATF8j — Manu Bhaker🇮🇳 (@realmanubhaker) July 28, 2026
आयएसएसएफ नेमबाजी विश्वचषक स्पर्धेत २१ वर्षीय ईशाने अंतिम फेरीत उत्कृष्ट कामगिरी करत ४० गुण मिळवून सुवर्णपदक जिंकले, तर पॅरिस २०२४ ऑलिम्पिकमध्ये दोन कांस्यपदके जिंकलेल्या मनूने शूट-ऑफ जिंकून कांस्यपदक पटकावले. २०२६ मध्ये मनू भाकर आपल्या पहिल्या वैयक्तिक सुवर्णपदकाच्या शोधात आहे. यापूर्वी, तिने सम्राट राणासोबत म्युनिक विश्वचषक स्पर्धेत १० मीटर एअर पिस्तूल मिश्र सांघिक प्रकारात रौप्य पदक जिंकले होते. तसेच, या वर्षाच्या सुरुवातीला दिल्लीत झालेल्या आशियाई नेमबाजी चॅम्पियनशिपमध्ये तिने दोन सुवर्णपदके जिंकली, पण ती दोन्ही सांघिक प्रकारात होती.
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