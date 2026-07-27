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CWG 2026: जादुमणिचा ‘पंच’ ठरला भारी; पाकिस्तानी बॉक्सरला नमवले, कारगिल शहिदांना समर्पित केला विजय

Updated On: Jul 27, 2026 | 02:32 PM IST
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सारांश

Jadumani Singh Defeats Pakistani Boxer in world 2026: भारतीय बॉक्सर जादुमणि सिंगने पाकिस्तानच्या सुमामा रहमानला ५-० ने हरवून क्वार्टरफायनलमध्ये आपली जागा निश्चित केली. यासह हा विजय कारगिलच्या वीर शहिदांना समर्पित केला.

CWG 2026: जादुमणिचा ‘पंच’ ठरला भारी; पाकिस्तानी बॉक्सरला नमवले, कारगिल शहिदांना समर्पित केला विजय
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विस्तार
  • जादुमणिचा ‘पंच’ ठरला भारी
  • पाकिस्तानी बॉक्सरला नमवले
  • कारगिल शहिदांना समर्पित केला विजय
राष्ट्रकुल क्रिडा २०२६ स्पर्धेत ( Commomwealth Games 2026) रविवारी २६ जुलै रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील बहुप्रतिक्षित बॉक्सिंग सामना खेळला गेला. या सामन्यात, भारतीय स्टार बॉक्सर जादुमणी सिंग मांडेंगबामने पाकिस्तानच्या सुमामा रहमानला ५-० ने पराभूत करुन एकतर्फी विजय मिळवला. या विजयसाह त्याने पुरुषांच्या ५५ ​​किलो वजनी गटाच्या उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. जादुमणीने संपूर्ण सामन्यात आपले वर्चस्व कायम ठेवले आणि आपल्या प्रतिस्पर्ध्याला सावरण्याची संधी दिली नाही. हा सामना २६ जुलै रोजी, कारगिल विजय दिवशी खेळला गेला. या विजयानंतर जादुमणीने आपली ही प्रभावी कामगिरी कारगिल युद्धातील शूर सैनिकांना समर्पित केली.
पाकिस्तानी बॉक्सरने जादुमणिसमोर शरणागती पत्करली.

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जादुमणि सिंहचा पाकिस्तानी बॉक्सरला दमदार पंच

२२ वर्षीय जादुमणिने सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच आपले वर्चस्व कायम ठेवले. आपल्या उत्कृष्ट बॉक्सिंग, जलद हालचाली आणि मजबूत डिफेन्सच्या जोरावर त्याने पाकिस्तानी बॉक्सरला तिन्ही फेऱ्यांमध्ये पुनरागमन करण्याची कोणतीही संधी दिली नाही. पाचही पंचांनी भारताच्या बाजूने एकमताने निकाल दिला, ज्यात तीन पंचांनी ३०-२७ तर दोन पंचांनी २९-२८ असे गुण दिले. यापूर्वी त्याने आपल्या सलामीच्या सामन्यात स्कॉटिश बॉक्सर कलनला ५-० ने पराभूत केले होते. सलग दुसऱ्यांदा मिळवलेल्या या प्रभावी ५-० विजयासह, जादुमानीने सिद्ध केले की तो सध्या आपल्या सर्वोत्तम फॉर्ममध्ये आहे. दुसऱ्या एकतर्फी विजयासह, त्याने अंतिम ८ मध्ये आपले स्थान निश्चित केले.

हा विजय कारगिलच्या वीरांना समर्पित

सामन्यानंतर जादुमणि म्हणाला की, पाकिस्तानविरुद्धचा विजय त्याच्यासाठी विशेष होता आणि कारगिल युद्धात सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या देशाच्या शूर सैनिकांना तो समर्पित करू इच्छितो. तो म्हणाला की, ‘हा विजय मी कारगिलच्या वीरांना समर्पित करतो. पाकिस्तानविरुद्ध जिंकल्यानंतर मला खूप आनंद झाला. आता मी उपांत्यपूर्व फेरीत आणखी चांगली कामगिरी करून भारतासाठी सुवर्णपदक घेऊन परत येईन.’

उपांत्यपूर्व फेरीत जादुमणिचा सामना कोणाशी?

जादुमणि आता उपांत्यपूर्व फेरीत झांबिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील सामन्याच्या विजेत्याशी भिडेल. हा सामना २८ जुलै रोजी स्थानिक वेळेनुसार सायंकाळी ७:४५ वाजता खेळला जाईल. हा सामना जिंकल्यास तो उपांत्य फेरीत पोहोचेल आणि पदकापासून फक्त एक पाऊल दूर राहील.

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Web Title: Jadumani singh defeated pakistani boxer cwg 2026 boxing

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Published On: Jul 27, 2026 | 02:32 PM

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