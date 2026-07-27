CWG 2026: जादुमणिचा ‘पंच’ ठरला भारी; पाकिस्तानी बॉक्सरला नमवले, कारगिल शहिदांना समर्पित केला विजय

CWG 2026: राजा मुथुपांडीने वेटलिफ्टिंगमध्ये जिंकले रौप्य; भारताच्या खात्यात आणखी एका पदकाची भर
२२ वर्षीय जादुमणिने सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच आपले वर्चस्व कायम ठेवले. आपल्या उत्कृष्ट बॉक्सिंग, जलद हालचाली आणि मजबूत डिफेन्सच्या जोरावर त्याने पाकिस्तानी बॉक्सरला तिन्ही फेऱ्यांमध्ये पुनरागमन करण्याची कोणतीही संधी दिली नाही. पाचही पंचांनी भारताच्या बाजूने एकमताने निकाल दिला, ज्यात तीन पंचांनी ३०-२७ तर दोन पंचांनी २९-२८ असे गुण दिले. यापूर्वी त्याने आपल्या सलामीच्या सामन्यात स्कॉटिश बॉक्सर कलनला ५-० ने पराभूत केले होते. सलग दुसऱ्यांदा मिळवलेल्या या प्रभावी ५-० विजयासह, जादुमानीने सिद्ध केले की तो सध्या आपल्या सर्वोत्तम फॉर्ममध्ये आहे. दुसऱ्या एकतर्फी विजयासह, त्याने अंतिम ८ मध्ये आपले स्थान निश्चित केले.
Big Rivalry. Bigger Statement 👊 A fearless display sees Jadumani Singh defeat Pakistan’s Sumama Rehman and book his place in the Quarter-finals. 🌟 #SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026 #GlasgowMeinTiranga #Cheer4Bharat pic.twitter.com/g9ObLZDQTt — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 26, 2026
सामन्यानंतर जादुमणि म्हणाला की, पाकिस्तानविरुद्धचा विजय त्याच्यासाठी विशेष होता आणि कारगिल युद्धात सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या देशाच्या शूर सैनिकांना तो समर्पित करू इच्छितो. तो म्हणाला की, ‘हा विजय मी कारगिलच्या वीरांना समर्पित करतो. पाकिस्तानविरुद्ध जिंकल्यानंतर मला खूप आनंद झाला. आता मी उपांत्यपूर्व फेरीत आणखी चांगली कामगिरी करून भारतासाठी सुवर्णपदक घेऊन परत येईन.’
जादुमणि आता उपांत्यपूर्व फेरीत झांबिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील सामन्याच्या विजेत्याशी भिडेल. हा सामना २८ जुलै रोजी स्थानिक वेळेनुसार सायंकाळी ७:४५ वाजता खेळला जाईल. हा सामना जिंकल्यास तो उपांत्य फेरीत पोहोचेल आणि पदकापासून फक्त एक पाऊल दूर राहील.
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