बुधवार, 29 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Raigad News: ८ महिन्यांत निवृत्ती… तरीही अचानक बदली, श्रीवर्धनमध्ये नेमकं काय घडलं? ग्रामस्थांचा प्रशासनाला इशारा

Updated On: Jul 29, 2026 | 02:20 PM IST
जाहिरात
सारांश

श्रीवर्धन तालुक्यातील बोलींपंचतन ग्रामपंचायतीचे प्रशासक किशोर नागे यांच्या अचानक झालेल्या बदलीमुळे परिसरात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. महार तलाव सुशोभीकरणातील कथित गैरव्यवहाराची चौकशी टाळण्यासाठीच ही बदली करण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी करत निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे.

Raigad News: ८ महिन्यांत निवृत्ती... तरीही अचानक बदली, श्रीवर्धनमध्ये नेमकं काय घडलं? ग्रामस्थांचा प्रशासनाला इशारा

Raigad News: ८ महिन्यांत निवृत्ती... तरीही अचानक बदली, श्रीवर्धनमध्ये नेमकं काय घडलं? ग्रामस्थांचा प्रशासनाला इशारा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सेवानिवृत्तीला अवघे ८ महिने बाकी असताना प्रशासक किशोर नागे यांची तातडीने बदली करण्यात आल्याने ग्रामस्थांनी संशय व्यक्त केला.
  • महार तलाव सुशोभीकरणातील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत नवीन निधी वापरू देणार नसल्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला.
  • प्रशासनाने ही बदली नागे यांच्या विनंती अर्जानुसार झाल्याचे स्पष्ट केले असून ग्रामस्थांनी मात्र राजकीय दबावाचा आरोप केला आहे.
दिघी: श्रीवर्धन तालुक्यातील बोलींपंचतन ग्रामपंचायतीचे प्रशासक किशोर नागे यांची सेवानिवृत्तीस अवघे ८ महिने शिल्लक असताना तडकाफडकी बदली करण्यात आल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. महार तलाव सुशोभीकरण कामातील कथित गैरव्यवहाराची चौकशी टाळण्यासाठी आणि नव्या निधीचा प्रस्ताव मंजूर न केल्याच्या रागातूनच ही सूडबुद्धीने कारवाई करण्यात आल्याचा थेट आरोप बोलींपंचतनवासियांनी केला आहे. या बदलीसाठी स्थानिक राजकारण्याने दबाव आणल्याची चर्चा सोशल मीडियावर होत आहे.

Raigad News: ‘म्युल अकाऊंट’ धारकांवर रायगड पोलिसांची धडक कारवाई; ३५ कोटींच्या सायबर फसवणुकीचा पर्दाफाश

महार तलावाच्या सुशोभीकरणासाठी मंजूर झालेल्या सुमारे १ कोटी रुपयांच्या निधीतून पूर्ण झालेले काम अपूर्ण असून, त्यात भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय व्यक्त करत ग्रामस्थांनी चौकशीची मागणी लावून धरली होती. अशातच अपूर्ण कामाची चौकशी न करता पुन्हा नव्याने निधी मंजूर करण्याचा प्रस्ताव काही महिन्यांपूर्वी ग्रामसभेत आणला गेला. त्याला ग्रामस्थांनी जोरदार विरोध दर्शवला होता. हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी प्रशासक नागे यांच्यावर मोठा राजकीय व वरिष्ठ पातळीवरून दबाव आणला जात असल्याचे सांगितले जाते.

प्रलंबित विकासकामांना बसण्याची भीती त्यानंतर नागे यांच्याकडून बदलीचा अर्ज लिहून घेत ‘वयाची ५३ वर्षे पूर्ण झाल्याने स्वेच्छा बदली’ या कारणाखाली तातडीने बदलीचे आदेश काढण्यात आले. सेवानिवृत्ती तोंडावर असताना अशी घाईघाईने केलेली बदली संशय अधिक बळवणारी ठरली आहे. गेल्या दोन वर्षांत ३ ते ४ ग्रामपंचायतींचा अतिरिक्त कारभार सांभाळताना नागे यांनी पाणीपुरवठा व स्थानिक समस्या थेट मैदानात उतरून सोडवल्या होत्या. त्यामुळे या बदलीचा फटका गावातील प्रलंबित विकासकामांना बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

तलावाची चौकशी, मगच नवा निधी! ग्रामस्थांचा इशारा

“ज्या तत्परतेने लोकभिमुख प्रशासकाची तडकाफडकी बदली केली, त्याच तत्परतेने महार तलाव सुशोभीकरणातील भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी का केली जात नाही?, असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे. तलावाच्या कामातील कथित अनियमिततेची चौकशी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत नव्याने मंजूर झालेला निधी वापरू देणार नाही आणि कोणतेही काम सुरू होऊ देणार नाही, असा इशारा दिला आहे.

Government Employees: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडियाचे नवे नियम; सरकारवर टीका केली तर होणार कडक कारवाई

मागील निधीच्या कामाची चौकशी झालेखेरीज कोणतेही कागदपत्र देण्यात येऊ नये, असा ग्रामसभेचा ठराव पारीत झाल्याने नागे यांनी कागदपत्र न पुरविलेनेच कोणाचा तरी इगो दुखविला गेल्यानेच बदली झाली आहे.- चंद्रकांत धनावडे, ग्रामस्थ, बोलींपंचतन

विस्ताराधिकारी नागे यांच्या बदली हि त्यांच्या विनंती अर्जानुसार केली आहे आणि जिल्हा परिषद मुख्याधिका-यांना तसे अधिकार आहेत. – विशाल तनपुरे, उप कार्यकारी अधिकारी

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Raigad mahar talav row administrator kishor nage transfer sparks villagers anger

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 29, 2026 | 02:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Minimum Balance: संसदेत मोठा खुलासा! मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्याने बँकांनी वसूल केले हजारो कोटी; ‘या’ बँकांची सर्वाधिक कमाई
1

Minimum Balance: संसदेत मोठा खुलासा! मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्याने बँकांनी वसूल केले हजारो कोटी; ‘या’ बँकांची सर्वाधिक कमाई

पॅकेटवर साखरेचे प्रमाण छापणे बंधनकारक! संसदीय समितीची केंद्राला शिफारस
2

पॅकेटवर साखरेचे प्रमाण छापणे बंधनकारक! संसदीय समितीची केंद्राला शिफारस

Chandrapur News: चंद्रपुरात वाघांची संख्या ३०० पार; वाढत्या मानव-वन्यजीव संघर्षामुळे व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह
3

Chandrapur News: चंद्रपुरात वाघांची संख्या ३०० पार; वाढत्या मानव-वन्यजीव संघर्षामुळे व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह

Raigad News: कर्जतमध्ये टोरंट पॉवर प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा विरोध; जमिनी देण्यास नकार, ग्रामसभेत ठराव मंजूर
4

Raigad News: कर्जतमध्ये टोरंट पॉवर प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा विरोध; जमिनी देण्यास नकार, ग्रामसभेत ठराव मंजूर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Navgrah Dosh Upay: श्रावणात या अभिषेकांनी नवग्रहदोष होऊ शकतात शांत; जाणून घ्या उपाय

Navgrah Dosh Upay: श्रावणात या अभिषेकांनी नवग्रहदोष होऊ शकतात शांत; जाणून घ्या उपाय

Jul 29, 2026 | 03:30 PM
कापून ठेवलेली फळे लगेच काळी पडून जातात? फळांचा ताजेपणा कायम टिकवून ठेवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

कापून ठेवलेली फळे लगेच काळी पडून जातात? फळांचा ताजेपणा कायम टिकवून ठेवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

Jul 29, 2026 | 03:30 PM
आता पुणे पोलिस करणार भाडेकरूंची पडताळणी; माहिती न दिल्यास थेट होणार कारवाई

आता पुणे पोलिस करणार भाडेकरूंची पडताळणी; माहिती न दिल्यास थेट होणार कारवाई

Jul 29, 2026 | 03:26 PM
‘अगं आई अहो आई’ मधील भूमिकेला हृताने का दिला होकार? अभिनेत्रीने सांगितलं खास कारण

‘अगं आई अहो आई’ मधील भूमिकेला हृताने का दिला होकार? अभिनेत्रीने सांगितलं खास कारण

Jul 29, 2026 | 03:21 PM
Global Warming: वेगाने वितळतोय अंटार्क्टिकातील बर्फ; जागतिक आपत्ती टाळण्यासाठी जगाकडे उरले फक्त 30 ते 50 वर्षे

Global Warming: वेगाने वितळतोय अंटार्क्टिकातील बर्फ; जागतिक आपत्ती टाळण्यासाठी जगाकडे उरले फक्त 30 ते 50 वर्षे

Jul 29, 2026 | 03:20 PM
Anup Jalota Birthday : ७२व्या वाढदिवसानिमित्त अनुप जलोटांच्या घरी रंगली सुरांची मैफल; संगीत क्षेत्रातील दिग्गजांची खास उपस्थिती

Anup Jalota Birthday : ७२व्या वाढदिवसानिमित्त अनुप जलोटांच्या घरी रंगली सुरांची मैफल; संगीत क्षेत्रातील दिग्गजांची खास उपस्थिती

Jul 29, 2026 | 03:15 PM
Nagpur Crime : फरार “इक्का” ला २४ तासांत केले जेरबंद

Nagpur Crime : फरार “इक्का” ला २४ तासांत केले जेरबंद

Jul 29, 2026 | 03:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा