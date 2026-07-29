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WI Vs PAK: शेंबड्या पोराला कर्णधार करा! वेस्ट इंडिजचा पाकड्यांना दणका, WTC मध्ये झाली दुर्दशा

Updated On: Jul 29, 2026 | 02:23 PM IST
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सारांश

वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपमध्ये मोठ्या हालचाली झाल्या आहेत. पाकिस्तानची स्थिती वाईट झाली आहे. पाकिस्तानने बाहेरील देशांमध्ये कसोटी खेळताना सलग 8 वा सामना गमावला आहे.

WI Vs PAK: शेंबड्या पोराला कर्णधार करा! वेस्ट इंडिजचा पाकड्यांना दणका, WTC मध्ये झाली दुर्दशा

वेस्ट इंडिजचा पाकिस्तानवर विजय (फोटो- ट्विटर)

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विस्तार
  • वेस्ट इंडिजचा पाकिस्तानचा 90 रन्सने पराभव
  • वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या पॉईंट्स टेबलमध्ये उलथापालथ 
  • बाबर आझम कर्णधार म्हणून पुन्हा अपयशी 
West Indies Vs Pakistan Test Series: सध्या वेस्ट इंडिज आणि पाकिस्तान यांच्यात दोन कसोटी सामन्यांची सिरिज खेळवली जात आहे. यातील पहिला सामना पार पडला आहे. या सामन्यात वेस्ट इंडिजच्या संघाने पाकिस्तानवर 90 रन्सने विजय मिळवला आहे. या सिरिजमध्ये वेस्ट इंडिजने 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. या सामन्यानंतर वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियन्सशिपच्या पॉईंट्स टेबलमध्ये उलथापालथ झाली आहे.

पाकिस्तानचा पराभव झाल्याने वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपमध्ये मोठ्या हालचाली झाल्या आहेत. पाकिस्तानची स्थिती वाईट झाली आहे. पाकिस्तानने बाहेरील देशांमध्ये कसोटी खेळताना सलग 8 वा सामना गमावला आहे. तसेच पाकिस्तानचा संघ वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या पॉईंट्सटेबलमध्ये शेवटच्या स्थानावर आहे. त्यामुळे पुढील सामना मोठ्या फरकाने जिंकण्याचे आव्हान पाकिस्तानसमोर असणार आहे.

या सीझनमध्ये पाकिस्तानने 5 कसोटी सामने खेळले आहेत. मात्र त्यापैकी 4 सामन्यांमध्ये पाकिस्तानचा पराभव झाला आहे. पाकिस्तानकडे आता 4 पॉईंट्स जमा आहेत. तसेच त्यांची पीसीटी 8.33 वरुण 6.66 टक्क्यांवर घसरली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचा संघ शेवटच्या स्थानावर आहे. त्यामुळे पुढील सामना पाकिस्तानला जिंकावाच लागणार आहे.

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पाकिस्तानच्या संघाला wtc च्या अंतिम सामन्यात प्रवेश करण्याचे स्वप्न आता जवळपास धुळीस मिळाले आहे. वेस्ट इंडिजचा 11 समन्यांमधील हा दुसरा विजय ठरला आहे. सध्या त्यांचा संघ आठव्या स्थानावर आहे. तर भारतीय संघ डब्लूटीसीच्या पॉईंट्स टेबलमध्ये पाचव्या स्थानावर आहे. वेस्ट इंडिजने दिलेल्या 211 रन्सचा पाठलाग करताना पाकिस्तानची वाट लागली. 211 रन्सचे आव्हान पार करताना पाकिस्तानचा दुसरा डाव 120 रन्सवर ऑल आउट झाला. जायडन सील्सने 20 रन्समध्ये 5 विकेट घेतल्या.

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वेगवान गोलंदाजांच्या वर्चस्वामुळे ५ बळी घेण्याचे अनेक विक्रमही नोंदवले गेले. पाकिस्तानच्या पहिल्या डावात वेस्ट इंडिजच्या जस्टिन ग्रीव्ह्सने केवळ २७ धावांत ५ बळी घेतले. प्रत्युत्तरात, पाकिस्तानच्या मोहम्मद अब्बासने आपल्या धारदार स्विंगचा वापर करून दुसऱ्या डावात २२ धावांत ५ वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजांना बाद केले.

Web Title: West indies beat 90 runs to pakistan then team last position of wtc points table

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Published On: Jul 29, 2026 | 02:21 PM

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