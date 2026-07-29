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International Rain Day 2026: निसर्गाचे जीवनदायी वरदान आणि धरणीची तहान भागवणारा सण; जाणून घ्या या खास दिवसाचे विशेष महत्त्व

Updated On: Jul 29, 2026 | 02:11 PM IST
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सारांश

Rain दरवर्षी २९ जुलै रोजी पावसाळा साजरा केला जातो. हा दिवस पावसाळ्याचे सौंदर्य आणि महत्त्व जाणून घेण्याची एक विशेष संधी देतो. पाऊस केवळ पृथ्वीला हिरवीगार करत नाही, तर शेतकऱ्यांच्या पिकांना जीवनदायी ठरतो.

international rain day july 29 importance water conservation marathi news

International Rain Day 2026: निसर्गाचे जीवनदायी वरदान आणि धरणीची तहान भागवणारा सण: जाणून घ्या 'इंटरनॅशनल रेन डे'चे विशेष महत्त्व ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • २९ जुलै – ‘इंटरनॅशनल रेन डे’ (आंतरराष्ट्रीय पाऊस दिन)
  • कृषी, पर्यावरण आणि भूजलासाठी संजीवनी
  • पाणी बचत आणि निसर्ग संवर्धनाचा संदेश

अथांग पसरलेली सृष्टी जेव्हा उन्हाळ्याच्या तीव्र झळांनी होरपळून निघते, तेव्हा आभाळातून येणारा पावसाचा पहिला थेंब धरणीला नवा श्वास देतो. पावसाळा हा केवळ एक ऋतू नसून तो मानवी जीवन, संस्कृती आणि निसर्गाचा सर्वात मोठा उत्सव मानला जातो. याच पावसाचे मानवी जीवनातील, पर्यावरणातील आणि शेती क्षेत्रातील अद्वितीय महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी दरवर्षी २९ जुलै रोजी जगभरात ‘इंटरनॅशनल रेन डे’ म्हणजेच ‘आंतरराष्ट्रीय पाऊस दिन’ (International Rain Day) साजरा केला जातो. हा दिवस आपल्याला पावसाचे सौंदर्य अनुभवण्यासोबतच निसर्गाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याची आणि पाणी बचतीचा संकल्प करण्याची एक महत्त्वाची संधी उपलब्ध करून देतो.

पाऊस हा आपल्या पृथ्वीवरील जलचक्राचा (Water Cycle) सर्वात महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. जेव्हा काळेभोर ढग आकाशात दाटून येतात आणि पावसाच्या धारा कोसळू लागतात, तेव्हा संपूर्ण निसर्ग एक नवीन रूप धारण करतो. कोरडी पडलेली झाडे-झुडपे हिरवीगार होतात, डोंगर-दऱ्या धबधब्यांनी फुलून उठतात आणि हवेत एक अनोखा ताजेपणा पसरतो. भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात पावसाचे स्थान देवासारखे आहे. देशातील कोट्यवधी शेतकरी बांधव वर्षभर पावसाची आतुरतेने वाट पाहत असतात. वेळेवर आणि योग्य प्रमाणात पडणारा पाऊस पिकांना जीवनदान देतो, ज्यामुळे धान्याचे उत्पादन वाढते आणि देशाची अन्नसुरक्षा मजबूत होते. शेती फुलली की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होते, म्हणूनच पावसाला ‘समृद्धीचा दूत’ मानले जाते.

पाणीटंचाईवर मात आणि भूजल पातळीत वाढ

आजच्या आधुनिक काळात वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि हवामान बदलामुळे (Climate Change) पाणीटंचाईची समस्या अधिक गंभीर बनत चालली आहे. अशा परिस्थितीत पावसाचे पाणी हेच आपल्या पाण्याचा मुख्य स्त्रोत ठरते. पावसाच्या आगमनाने आटलेल्या नद्या, विहिरी, तलाव आणि धरणे पुन्हा पाण्याने तुडुंब भरतात. तसेच जमिनीवर पडणारा पाऊस हळूहळू जमिनीत मुरून भूजल पातळी (Groundwater Level) वाढवण्यास मदत करतो. हीच वाढलेली भूजल पातळी वर्षभर मानवाला पिण्यासाठी, वापरासाठी आणि उद्योगांसाठी पाणी उपलब्ध करून देते. म्हणूनच, पाऊस हा केवळ पाणी नसून ते भविष्यातील सुरक्षिततेचे कवच आहे.

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पावसाळा हा केवळ निसर्गासाठीच नाही तर मानवी मनासाठीही अत्यंत आनंददायी ऋतू ठरतो. पावसाच्या दिवशी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वजण दैनंदिन ताणतणाव विसरून निसर्गाशी एकरूप होतात. रिमझिम पावसात चिंब भिजण्याचा आनंद घेणे, खिडकीत बसून गरमागरम चहा आणि कांदा भजी किंवा पकोड्यांचा आस्वाद घेणे, हा मराठी संस्कृतीचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. निसर्गाच्या या सुंदर रूपाचा आनंद घेण्यासाठी लोक विकेंडला पर्यटन स्थळांकडे, धबधब्यांकडे आणि हिरवळीने नटलेल्या ग्रामीण भागाकडे वळतात, ज्यामुळे पर्यटनालाही मोठा वाव मिळतो.

शाळा आणि संस्थांमध्ये जनजागृती उपक्रम

‘आंतरराष्ट्रीय पाऊस दिना’चे औचित्य साधून अनेक शाळा, महाविद्यालये आणि सामाजिक संस्थांमध्ये विविध शैक्षणिक व सांस्कृतिक उपक्रमांचे आयोजन केले जाते. लहान मुलांना पावसाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी कविता वाचन, निसर्ग चित्रांची स्पर्धा, वकृत्व स्पर्धा आणि वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. मुलांना जलचक्र कसे कार्य करते, पाऊस कसा पडतो आणि पावसाचे पाणी का साठवले पाहिजे, याचे धडे दिले जातात. लहानपणापासूनच मुलांमध्ये निसर्गाबद्दल प्रेम आणि पाणी बचतीची सवय निर्माण करणे हा या उपक्रमांमागील मुख्य हेतू असतो.

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आंतरराष्ट्रीय पाऊस दिन आपल्याला या गोष्टीची तीव्रतेने आठवण करून देतो की पाऊस ही निसर्गाने मानवाला दिलेली एक अमूल्य आणि मर्यादित देणगी आहे. वाढते प्रदूषण आणि झाडांची बेसुमार कत्तल यामुळे पावसाचे प्रमाण अनियंत्रित होत चालले आहे. कुठे अतिवृष्टी तर कुठे दुष्काळ अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे. म्हणूनच, आपण सर्वांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग (Rainwater Harvesting) म्हणजेच पावसाचे पाणी साठवण्याच्या पद्धतींचा अवलंब केला पाहिजे. आपल्या घराच्या छतावर पडणारे पावसाचे पाणी जमिनीत जिरवणे किंवा टाक्यांमध्ये साठवणे ही आजच्या काळाची गरज बनली आहे. चला तर मग, या २९ जुलै रोजी पावसाचा आनंद लुटण्यासोबतच ‘पाणी वाचवा, जीवन वाचवा’ हा संदेश प्रत्यक्षात आणण्याचा ठाम संकल्प करूया!

Web Title: International rain day july 29 importance water conservation marathi news

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Published On: Jul 29, 2026 | 02:11 PM

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