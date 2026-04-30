IPL 2026: नेमका घोळ काय? अंगकृष रघुवंशी आउट की नॉट आउट? MCC ने दिले ‘हे’ स्पष्टीकरण

केकेआरचा तरुण फलंदाज अंगक्रिश रघुवंशी याला ‘ऑबस्ट्रक्टिंग द फील्ड’ (Obstructing the Field – OBS) म्हणजेच फिल्डिंगमध्ये अडथळा आणल्याच्या कारणावरून आउट देण्यात आले.

Updated On: Apr 30, 2026 | 08:25 PM
रघुवंशीच्या विकेटवर एमसीसीचे स्पष्टीकरण (फोटो- ट्विटर)

थर्ड अंपायरने अंगरीक्ष रघुवंशीला दिले आउट 
विचित्र पद्धतीने आउट झालेला रघुवंशी 
व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात झालेला व्हायरल 

Angriksh Raghuvanshi Wicket: कोलकाता नाइट रायडर्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स यांच्यात अटीतटीचा सामना पार पडला. या सामन्यात केकेआरचा विजय झाला आहे. केकेआर जिंकला असला तरी देखील चर्चा (IPL 2026) अंगरीक्ष रघुवंशीची सुरू आहे. ओबीएस पद्धतीने दिलेली त्याची विकेट, त्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते. आता यावर एमसीसीने स्पष्टीकरण दिले आहे.

एमसीसीने क्रिकेट नियमावलीमधील 37.1.1 चा दाखला दिला आहे. या नियमानुसार, जर एखाद्या फलंदाजाने आपल्या हालचालीने किंवा कृतीने जाणूनबुजून  फिल्डिंग करणाऱ्या संघास अडथळा निर्माण केला तर त्याला ओबीएस अंतर्गत आउट ठरवले जाते. एमसीसीने म्हटले आहे की, फलंदाजाची ती कृती फिल्डिंगमध्ये अडथळा आणणारी होती, त्यामुळे त्याला आउट देणे हा निर्णय तांत्रिकदृष्ट्या अचूक आहे.

नेमकं काय घडलं?

कोलकाता नाईट रायडर्सच्या डावातील ५ व्या षटकात ही घटना घडली. अंगक्रिशने चेंडू खेळून एक धाव घेण्यासाठी धाव घेतली. फील्डरने चेंडू पकडून नॉन-स्ट्रायकर एंडच्या दिशेने वेगाने फेकला. यावेळी रन पूर्ण करताना अंगक्रिशने आपली दिशा बदलली आणि थ्रो करण्यात आलेला चेंडू थेट त्याच्या पॅडला लागला.

लखनऊच्या खेळाडूंनी तात्काळ अपील केले. मैदानातील पंचांनी हा निर्णय थर्ड अंपायरकडे सोपवला. विविध प्रकारचे रिप्ले पाहिल्यानंतर, थर्ड अंपायरने असा निष्कर्ष काढला की, अंगक्रिशने जाणीवपूर्वक आपली ‘रनिंग लाईन’ बदलली. बॉल स्टंपला लागू नये म्हणून अंगक्रिशने जाणीवपूर्वक आपली ‘रनिंग लाईन’ बदलली. नियमानुसार हे ‘फिल्डिंगमध्ये अडथळा’ आणणे असे समजले जाते, त्यामुळे त्याला आउट करण्यात आले.

Published On: Apr 30, 2026 | 08:13 PM

