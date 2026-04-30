राजकीय वर्तुळात शोककळा! चारधाम यात्रेदरम्यान भाजप नेत्याचा हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन

बेंगाबाद भाजप नेते मित नारायण वर्मा यांचे चार धाम यात्रेदरम्यान हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. ते २८ मार्च रोजी आपल्या पत्नी आणि इतर स्थानिक रहिवाशांसोबत यात्रेला निघाले होते. 

Updated On: Apr 30, 2026 | 07:21 PM
बेंगाबाद, प्रतिनिधी: छोटकी खरगडीहा मंडळाचे माजी भाजप अध्यक्ष मित नारायण वर्मा, जे चार धाम यात्रेवर होते, त्यांचे बुधवारी रात्री उशिरा उत्तराखंडमधील गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वारजवळ हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. भाजप नेते आरतोका येथील रहिवासी होते. त्यांच्या निधनाने एक मोठी खंत निर्माण झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, भाजप नेते मित नारायण वर्मा हे आपल्या पत्नी दुलारी देवी आणि इतर स्थानिक रहिवाशांसोबत २८ मार्च रोजी बसने चार धाम यात्रेला निघाले होते. या प्रवासादरम्यान ते उत्तराखंडमधील ऋषिकेश, हरिद्वार येथे पोहोचले होते. दरम्यान, घटनेच्या दिवशी संध्याकाळी गंगोत्रीजवळ हृदयविकाराच्या झटक्याने भाजप नेत्याचे निधन झाले.

भाजप नेत्याच्या आकस्मिक निधनाने भाजप सदस्यांमध्ये शोकाची लाट पसरली आहे. तर, या घटनेची माहिती मिळताच कुटुंबीय उत्तराखंडला रवाना झाले. भाजपसह अनेक राजकीय संघटना आणि समाजसेवकांनी भाजप नेत्याच्या आकस्मिक निधनावर शोक व्यक्त केला आहे. यामध्ये भाजप खासदार शिवपूजन राम, माजी उपाध्यक्ष उपेंद्र कुमार, बेंगाबाद भाजप मंडळ अध्यक्ष सौरभ मिश्रा, सुभाष राणा, नारायण हझम, पुरण पंडित, मनोहर वर्मा, बाबूचंद साओ, पंकज राम, कैलाश वर्मा, हिरालाल वर्मा, संतोष वर्मा, तुपलाल वर्मा, संजय वर्मा आणि इतर अनेकांचा समावेश आहे.

नेत्यांनी रद्द केले दौरे

वर्मा यांच्या आकस्मिक निधनाची बातमी समजताच भाजपच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी हळहळ व्यक्त केली आहे. त्यांच्या सन्मानार्थ अनेक नेत्यांनी आपले नियोजित दौरे रद्द करून आरतोका येथील त्यांच्या निवासस्थानी धाव घेतली. यामध्ये खासदार शिवपूजन राम, माजी सभापती उपेंद्र कुमार, बेगाबांद भाजप मंडळ अध्यक्ष सौरभ मिश्रा, सुभाष राणा, नारायण हझम यांच्यासह पुरण पंडित, मनोहर वर्मा, बाबुचंद साओ, पंकज राम, कैलाश वर्मा, हिरालाल वर्मा, संतोष वर्मा आणि तुपलाल वर्मा या मान्यवरांचा समावेश आहे.

Published On: Apr 30, 2026 | 07:21 PM

Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला 'अ' वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

May 17, 2026 | 07:57 PM
May 17, 2026 | 07:49 PM
May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:24 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM
May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM
May 16, 2026 | 08:06 PM
May 16, 2026 | 08:01 PM
