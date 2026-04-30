Mamata Banerjee: मतदानानंतर ममता बॅनर्जींची पहिली प्रतिक्रिया; TMC 226+ जागा जिंकणार असल्याचा दावा, EVM वर लक्ष ठेवण्याचे आदेश

Mamata Banerjee News: निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. ममता बॅनर्जी यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ संदेश पोस्ट करून जनतेला संबोधित केले.

Updated On: Apr 30, 2026 | 07:38 PM
मतदानानंतर ममता बॅनर्जींची पहिली प्रतिक्रिया (Photo Credit- X)

West Bengal Election Result 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या दोन्ही टप्प्यांमधील मतदान आता पूर्ण झाले आहे. आता सर्वांनाच ४ मे या दिवसाची प्रतीक्षा लागली आहे ज्या दिवशी निवडणुकीचे निकाल जाहीर होणार आहेत. या दिवशी मतांची मोजणी केली जाईल आणि अंतिम निकाल घोषित केले जातील. या वेळी पश्चिम बंगालमध्ये मतदारांचा प्रचंड प्रतिसाद दिसून आला. परिणामी, सर्वच राजकीय पक्ष आपणच दणदणीत विजय मिळवणार असल्याचा दावा करत आहेत.

बंगाल विधानसभा निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. ममता बॅनर्जी यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ संदेश पोस्ट करून जनतेला संबोधित केले. त्यांनी जनतेला शुभेच्छा दिल्या आणि सर्वांचे आभार मानले; तसेच कडाक्याची उष्णता आणि विविध प्रकारच्या धमक्या व दडपशाहीचा सामना करावा लागूनही, लोकांनी मतदानासाठी लांबच लांब रांगा लावून आपला मतदानाचा हक्क बजावला, या गोष्टीचा त्यांनी विशेष उल्लेख केला.

सुरक्षा यंत्रणांवर आरोप

ममता बॅनर्जी यांनी टीएमसीच्या (TMC) कार्यकर्त्यांचेही आभार मानले आणि म्हटले की, त्यांनी अत्यंत धैर्याने लढा दिला अगदी आपला जीव धोक्यात घालून आणि अत्यंत कठीण परिस्थितीचा सामना केला. पुढे त्यांनी असा दावा केला की, या निवडणुकीत टीएमसी २२६ हून अधिक जागांवर विजय मिळवण्याच्या स्थितीत आहे. बंगालच्या मुख्यमंत्रींनी केंद्र सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणांवर गंभीर आरोप केले. त्यांनी म्हटले की, निवडणुकीच्या काळात केंद्र सरकार आणि त्यांच्या यंत्रणांनी इतर विविध राज्यांमधील नेत्यांशी हातमिळवणी करून, बंगालच्या जनतेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी पुढे नमूद केले की, जरी त्यांनी आपली संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लावली असली, तरी जनतेने मात्र मतपेटीद्वारे आपला निर्णायक कौल दिला आहे.

गैरसमज पसरवल्याचे आरोप

ममता बॅनर्जी यांनी प्रसारमाध्यमांवरही टीका केली. त्यांनी आरोप केला की, प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा आणि त्यांचे मनोधैर्य खच्ची करण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, जनतेने आपला कौल (निकाल) आधीच दिला आहे अगदी जसा त्यांनी २०१६ आणि २०२१ च्या निवडणुकांमध्ये दिला होता. टीएमसी प्रमुखांनी आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आणि उमेदवारांना आवाहन केले की, जोपर्यंत मतांची मोजणी प्रक्रिया पूर्णपणे संपत नाही, तोपर्यंत त्यांनी सावध आणि दक्ष राहावे; तसेच त्यांनी अहोरात्र पहारा देण्याची सूचना केली. त्यांनी कार्यकर्त्यांना कोणत्याही प्रकारचा गाफीलपणा न बाळगण्याचे आणि मतमोजणी केंद्रांवर आपली उपस्थिती निश्चित करण्याचे आवाहन केले. “दीदी” यांनी असेही जाहीर केले की, जर गरज पडलीच, तर त्या स्वतः मैदानात उतरतील.

EVM मध्ये फेरफार होण्याची भीती व्यक्त

ममता बॅनर्जी यांनी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये (EVMs) फेरफार होण्याची शक्यता वर्तवत आपली भीती व्यक्त केली. या यंत्रांची साठवणूक केंद्रांपासून मतमोजणी केंद्रांपर्यंत वाहतूक करताना विशेष काळजी आणि दक्षता घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. त्यांनी आपल्या समर्थकांना आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना संयम राखण्याचे आवाहन केले, तसेच कोणत्याही चिथावणीला बळी पडून प्रतिक्रिया न देण्याची विनंती केली. ममता बॅनर्जी यांनी ठामपणे सांगितले की, त्यांना जनतेचा भक्कम पाठिंबा लाभला आहे आणि ‘माँ, माटी, मानुष’ (माता, माती आणि माणूस) या तत्त्वांवर आधारित सरकार स्थापन केले जाईल. पुढे बोलताना ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, बंगालच्या जनतेने दडपशाहीच्या विरोधात आपला कौल दिला आहे. मतमोजणीच्या दिवशी हे सिद्ध होईल की निकाल आपल्याच बाजूने लागले आहेत आणि तृणमूल काँग्रेस पुन्हा एकदा सरकार स्थापन करेल, असेही त्यांनी नमूद केले.

Published On: Apr 30, 2026 | 07:38 PM

