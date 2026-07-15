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IND vs ENG: एड्जबॅस्टनमध्ये भारताचा ऐतिहासिक विजय; इंग्लंडचा ११ वर्षांचा गड अखेर ढासळला

Updated On: Jul 15, 2026 | 01:34 PM IST
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सारांश

India Beat England in first odi edgbaston birmingham after 11 years: पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात भारतीय संघाने इंग्लंडचा ६ विकेट्सने पराभव केला. या विजयासह भारताने तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली.

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विस्तार
  • एड्जबॅस्टनमध्ये भारताचा ऐतिहासिक विजय
  • इंग्लंडचा ११ वर्षांचा गड अखेर ढासळला
  • इंग्लंडमध्ये टीम इंडियाचा अखेर विजय
भारत आणि इंग्लंड यांच्यात ३ सामन्यांच्या एकदिवसीय मालकेतील पहिला सामना मंगळवारी (दि. १४) खेळला गेला. या सामन्यात भारताने इंग्लंडचा ६ विकेट्सने पराभव केला. इंग्लंडने प्रथम फलंदाजी करत ४७.५ षटकांत २५८ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात भारताने ४५.२ षटकांत चार विकेट्स गमावून लक्ष्य गाठले. कर्णधार शुभमन गिलच्या शानदार खेळीमुळे आणि अक्षर पटेलच्या दमदार अष्टपैलू कामगिरीमुळे टीम इंडियाने विजय मिळवला. या विजयासह भारताने तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. तब्बल ११ वर्षानंतर एड्जबॅस्टनवर इंग्लंडचा पराभव करत टीम इंडियाने इतिहास रचला.

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एड्जबॅस्टनवर ११ वर्षांचा विक्रम मोडला

भारताच्या विजयामुळे एडजबॅस्टन येथील इंग्लंडच्या प्रभावी विक्रमालाही पूर्णविराम मिळाला. २०१५ नंतर या मैदानावर इंग्लंडला पहिल्यांदाच एकदिवसीय सामन्यात पराभवाला सामोरे जावे लागले. यापूर्वी, २०१४ मध्ये एडजबॅस्टन येथे एकदिवसीय सामन्यात इंग्लंडला पराभूत करणारा भारत हा शेवटचा संघ होता. आता, २०२६ मध्ये देखील भारतीय संघाने पुन्हा एकदा इंग्लंडला धूळ चारली.

भारताचा सलग सहावा विजय

या विजयासह, भारतीय संघाने इंग्लंडविरुद्ध आपला सलग सहावा एकदिवसीय विजय नोंदवला आहे. कोणत्याही फॉरमॅटमध्ये इंग्लंडविरुद्ध भारताची ही सर्वात मोठी विजय मालिका आहे. यापूर्वी, टीम इंडियाने इंग्लंडविरुद्ध सलग ५ एकदिवसीय सामन्यात विजय मिळवला होता. दोन्ही संघांमधील तीन सामन्यांच्या मालिकेतील दुसरा सामना १६ जुलै रोजी कार्डिफमध्ये खेळला जाईल, जिथे भारत मालिका जिंकण्याचा प्रयत्न करेल, तर इंग्लंड देखील पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करेल.

इंग्लंडमध्ये टीम इंडियाचा अखेर विजय

नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीसाठी आलेल्या इंग्लंडची सुरुवात आक्रमक होती. परंतु, काही षटकांनंतर बारतीय गोलंदाजांनी देखील उत्कृष्ट कामगिरी केली. सलामीसाठी आलेले बेन डकेट आक्रमकपणे फलंदाजी करत होता, पण दुसऱ्या टोकाला जेकब बेथेल १४ धावांवर बाद झाला. गुरनूर ब्रारने त्याला बाद केले. त्यानंतर ब्रारने बेन डकेटलाही ४३ धावंवर बाद केले. इंग्लंडची मधली फळी पूर्णपणे कोसळली. कर्णधार ब्रुकने १, बटलरने ५ धावा केल्या आणि करनला आपले खाते उघडता आले नाही. परंतु, जो रूटच्या नाबाद ७६ आणि लियाम डॉसनच्या ६८ धावांनी इंग्लंडला सामन्यात परत आणले. या दोघांनी शतकी भागीदारी करत इंग्लंडला २५० धावांच्या पुढे नेले.  इंग्लंडने भारतासमोर ४७.५ षटकांत २५८ धावांचे लक्ष्य ठेवले.

प्रत्युत्तरात भारताची सुरुवातही खराब झाली. रोहित शर्मा ११ धावांवर आणि विराट कोहली अवघ्या ५ धावांवर बाद झाला. मात्र, कर्णधार शुभमन गिलने श्रेयस अय्यरसोबत अर्धशतकी भागीदारी रचली. गिलने ७५ चेंडूंमध्ये ८० धावा केल्या, पण तो दुखापतीमुळे रिटायर्ड हर्ट झाला. गिल बाहेर गेल्यानंतर अय्यर ३५ धावांवर धावबाद झाला. राहुललाही केवळ १ धाव करता आली. पण यानंतर, वॉशिंग्टन सुंदर आणि अक्षर पटेल यांनी शानदार फलंदाजी करून इंग्लंडला पराभूत केले. अक्षर पटेलने अवघ्या ३८ चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावले. वॉशिंग्टन सुंदरनेही ६३ चेंडूंमध्ये नाबाद ५२ धावा करून भारताला विजय मिळवून दिला.

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Web Title: Ind vs eng india beat england edgbaston shubman gill axar patel odi series 2026

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Published On: Jul 15, 2026 | 01:34 PM

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