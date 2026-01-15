Ranji Trophy : न्यूझीलंड मालिकेदरम्यान मोहम्मद सिराजला मिळाले या संघाचे कर्णधारपद, या स्पर्धेत करेल कमाल

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेमध्ये दोन्ही संघांनी 1-1 सामना जिंकली आहे. शेवटचा सामना हा 18 जानेवारी रोजी खेळवला जाणार आहे. मोहम्मद सिराज हा भारतीय गोलंदाजी आक्रमणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. त्याआधी भारताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजसाठी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. आता मालिकेच्या मध्यात त्याला स्थानिक क्रिकेटचा कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
तो रणजी ट्रॉफीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावेल. सिराज हा भारतीय संघातील सर्वात वरिष्ठ खेळाडूंपैकी एक आहे आणि तो रणजी ट्रॉफीमध्ये खेळणार आहे. हैदराबाद क्रिकेट असोसिएशनने (एचसीए) निर्णय घेतला आहे की मोहम्मद सिराज आता रणजी ट्रॉफीमध्ये हैदराबादचे नेतृत्व करेल. तो या महिन्यात होणाऱ्या दोन रणजी ट्रॉफी सामन्यांमध्ये (मुंबई आणि छत्तीसगड विरुद्ध) संघाचे नेतृत्व करेल. सिराज पहिल्यांदाच राहुल सिंग आणि हैदराबादचे कर्णधारपद भूषवेल. सिराजच्या उपस्थितीमुळे हैदराबादला स्पर्धेत पुनरागमन करण्यास आणि अव्वल स्थानावर पोहोचण्यास मदत होऊ शकते.
हैदराबाद क्रिकेट असोसिएशनचे मुख्य निवडकर्ता पी. हरिमोहन यांनी मोहम्मद सिराजच्या कराराची घोषणा करताना म्हटले आहे की, “आम्ही त्याच्याशी बोललो आहोत आणि तो उर्वरित हंगामासाठी उपलब्ध आहे. तो एक लढाऊ आहे आणि नेहमीच जिंकण्यासाठी प्रयत्नशील असतो. आम्हाला विश्वास आहे की तो इतर संघांसाठी गोष्टी कठीण करेल.”
२०२५-२६ च्या रणजी ट्रॉफी स्पर्धेत हैदराबाद ग्रुप डी चा भाग आहे. ते सध्या पॉइंट टेबलमध्ये चौथ्या स्थानावर आहेत, त्यांनी त्यांच्या पाच सामन्यांपैकी एक जिंकला आहे आणि एक अनिर्णित आहे. हैदराबाद २२ जानेवारी रोजी मुंबईशी सामना करेल. त्यांचा शेवटचा ग्रुप स्टेज सामना २९ जानेवारी रोजी छत्तीसगड विरुद्ध होईल. सिराजच्या अनुपस्थितीत, राहुल सिंग संघाचा उपकर्णधार असेल.
मोहम्मद सिराज (कर्णधार), राहुल सिंग (उपकर्णधार), सीव्ही मिलिंद, तनय त्यागराजन, के रोहित रायडू, के हिमातेजा, ए वरुण गौड, एम अभिरथ रेड्डी, राहुल रादेश (यष्टीरक्षक), अमन राव पेराला, सीटीएल रक्षा रेड्डी, एन नितिन साई यादव, कनाला रेड्डी, रेड्डी रेड्डी आणि प्रवीण रेड्डी (विकेटकीपर). बी पुननय्या.