बीसीबी अधिकारी नझमुल यांच्या राजीनाम्याची मागणी, क्रिकेट न खेळण्याची दिली धमकी! बांगलादेशी क्रिकेटपटूंचा बंड

भारत आणि श्रीलंका या दोन देशांमध्ये टी20 विश्वचषकाचे आयोजन केले जाणार आहे. याचदरम्यान भारत आणि बांग्लादेश यांच्यामध्ये तणावाचे वातावरण आहे. भारतात टी-२० विश्वचषक खेळवण्याबाबत नाराजी व्यक्त करणाऱ्या बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला आता त्यांच्याच खेळाडूंकडून बंडाचा सामना करावा लागत आहे. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाच्या वित्त समितीचे अध्यक्ष नझमुल इस्लाम यांच्या विधानामुळे संतप्त झालेल्या क्रिकेटपटूंनी त्यांचा राजीनामा मागितला आहे. जर त्यांनी राजीनामा दिला नाही तर क्रिकेटपटू देशातील सर्व क्रिकेट क्रियाकलाप थांबवतील आणि क्रिकेटवर बहिष्कार टाकतील, असे त्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, बीसीबीने नझमुलच्या विधानापासून स्वतःला दूर ठेवले आहे. क्रिकबझच्या वृत्तानुसार, बांगलादेश क्रिकेटर्स वेल्फेअर असोसिएशन (CWAB) ने बुधवारी धमकी दिली की जर नझमुल इस्लामने गुरुवार, १५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या पुढील बीपीएल सामन्यापूर्वी राजीनामा दिला नाही तर ते मैदानात उतरण्यास नकार देतील. क्रिकेटर्सच्या या कडक भूमिकेमुळे बांगलादेश क्रिकेट असोसिएशन अडचणीत आले आहे. त्यांनी नझमुल इस्लामच्या विधानापासून स्वतःला दूर ठेवले आहे परंतु त्यांना काढून टाकलेले नाही किंवा राजीनामा देण्यास सांगितले नाही.
बांगलादेश क्रिकेट संघ टी-२० विश्वचषकात खेळला नाही तर त्याचे कोणतेही आर्थिक नुकसान होणार नाही, या नझमुल इस्लामच्या विधानावर बांगलादेशी क्रिकेटपटू संतापले आहेत. आर्थिक नुकसान फक्त खेळाडूंनाच सहन करावे लागेल आणि बोर्ड त्यांना झालेल्या कोणत्याही कमाईची भरपाई देणार नाही. नझमुलने असा युक्तिवाद केला की बीसीबी खेळाडूंवर लाखो रुपये खर्च करते परंतु जेव्हा ते खराब कामगिरी करतात तेव्हा त्यांना पैसे परत करण्यास सांगत नाही, त्यामुळे खेळाडूंना भरपाई देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
नझमुल इस्लामच्या विधानानंतर, CWAP ने चर्चेनंतर बुधवारी रात्री घाईघाईने एक आपत्कालीन ऑनलाइन पत्रकार परिषद बोलावली. CWAB अध्यक्ष मोहम्मद मिथुन म्हणाले की, नझमुलचे शब्द मर्यादा ओलांडले आहेत.
मिथुन म्हणाले, “संचालक मंडळाने खेळाडूंबद्दल वापरलेले शब्द खेळाडूंना पूर्णपणे अस्वीकार्य आहेत. यामुळे संपूर्ण क्रिकेट संघटनेला दुखापत झाली आहे.” CWAP अध्यक्ष म्हणाले, “आम्ही बोर्डाला आधीच पुरेसा वेळ दिला आहे परंतु कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. आम्ही त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करतो. जर त्यांनी उद्याच्या (गुरुवार) सामन्यापूर्वी राजीनामा दिला नाही, तर आम्ही बीपीएल सामन्यांपासून सुरुवात करून सर्व प्रकारच्या क्रिकेटवर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा करू.”