WTC २०२५-२७ च्या गुणतालिकेत ऑस्ट्रेलिया सध्या पहिल्या स्थानावर वर्चस्व गाजवत आहे. ऑस्ट्रेलियन संघाने आतापर्यंत आठ कसोटी सामने खेळले असून, त्यात सात विजय आणि एका पराभवाचा समावेश आहे. ऑस्ट्रेलियाची गुण टक्केवारी (PCT) ८७.५० इतकी आहे. ७५.०० PCT सह दक्षिण आफ्रिका दुसऱ्या स्थानावर आहे.
WTC 2025-27 table after Oval Test
not much change
England’s task became harder now
NZ still have to win something on Aus tour in Dec
( 4 Tests scheduled)
NZ have not won in Aus in last 15 yrs pic.twitter.com/7llcXrysKO — ABHIJIT NAIR 🏏🇦🇺 (@Rahul_bill) June 21, 2026
दरम्यान, श्रीलंका आणि न्यूझीलंड अनुक्रमे तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानावर आहेत. इंग्लंडचा पराभव करून, न्यूझीलंडने या WTC सायकलमधील पाच सामन्यांत आपला तिसरा विजय नोंदवला. या विजयामुळे ‘कीवी’ संघाची PCT श्रीलंकेच्या बरोबरीला आली; आता दोन्ही संघांची गुण टक्केवारी ६६.६७ इतकी आहे. बांगलादेशनेही या सायकलमध्ये प्रभावी कामगिरी केली असून, ५८.३३ PCT सह ते पाचव्या स्थानावर आहेत.
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भारतीय संघ सध्या WTC २०२५-२७ च्या गुणतालिकेत सहाव्या स्थानावर आहे. टीम इंडियाने आतापर्यंत नऊ कसोटी सामने खेळले असून, त्यात चार विजय, चार पराभव आणि एका सामन्याचा अनिर्णित निकाल लागला आहे. परिणामी, भारताची गुण टक्केवारी सध्या ४८.१५ इतकी आहे. गुणतालिकेत वरच्या स्थानावर जाण्यासाठी भारतीय संघासाठी आगामी कसोटी सामने अत्यंत महत्त्वाचे असतील.
दुसरीकडे, ओव्हल कसोटीतील पराभवानंतर इंग्लंडला गुणतालिकेत फटका बसला आहे. संघाने सातवे स्थान कायम राखले असले तरी, त्यांची PCT ३७.८८ वरून घसरून ३७.३८ झाली आहे. पाकिस्तान आणि वेस्ट इंडिज हे संघ गुणतालिकेत तळाच्या दोन स्थानांवर आहेत; पाकिस्तानची PCT ८.३३ आहे, तर वेस्ट इंडिजची PCT ४.१७ आहे.
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