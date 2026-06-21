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WTC Points Table Update: न्यूझीलंडच्या विजयाने बदलले वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपचे पॉइंट्स टेबल; इंग्लंडला झटका, भारताची स्थिती काय?

Updated On: Jun 21, 2026 | 07:08 PM IST
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सारांश

WTC Points Table: दुसऱ्या कसोटी सामन्यात इंग्लंडवर २५३ धावांनी दणदणीत विजय मिळवून न्यूझीलंडने तीन सामन्यांची मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. या सामन्यानंतर 'वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप २०२५-२७' च्या गुणतालिकेत महत्त्वपूर्ण बदल दिसून आला आहे.

WTC Points Table Update (Photo Credit- X)

WTC Points Table Update (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • न्यूझीलंडच्या विजयाने बदलले वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपचे पॉइंट्स टेबल
  • इंग्लंडला झटका
  • भारताची स्थिती काय?
WTC Points Table 2025-27: केनिंग्टन ओव्हलवर खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात न्यूझीलंडने इंग्लंडचा २५३ धावांच्या मोठ्या फरकाने पराभव केला. ४६३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना इंग्लंडचा संघ पाचव्या दिवशी २०९ धावांत सर्वबाद झाला आणि या विजयासह न्यूझीलंडने मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. न्यूझीलंडच्या या दणदणीत विजयाचा परिणाम ‘वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप’ (WTC) २०२५-२७ च्या गुणतालिकेवरही झाला; न्यूझीलंडने आपली गुण टक्केवारी (PCT) सुधारली, तर इंग्लंडला पराभवाचा फटका बसला.

ऑस्ट्रेलिया अव्वल स्थानी; न्यूझीलंडचे चौथे स्थान कायम

WTC २०२५-२७ च्या गुणतालिकेत ऑस्ट्रेलिया सध्या पहिल्या स्थानावर वर्चस्व गाजवत आहे. ऑस्ट्रेलियन संघाने आतापर्यंत आठ कसोटी सामने खेळले असून, त्यात सात विजय आणि एका पराभवाचा समावेश आहे. ऑस्ट्रेलियाची गुण टक्केवारी (PCT) ८७.५० इतकी आहे. ७५.०० PCT सह दक्षिण आफ्रिका दुसऱ्या स्थानावर आहे.


दरम्यान, श्रीलंका आणि न्यूझीलंड अनुक्रमे तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानावर आहेत. इंग्लंडचा पराभव करून, न्यूझीलंडने या WTC सायकलमधील पाच सामन्यांत आपला तिसरा विजय नोंदवला. या विजयामुळे ‘कीवी’ संघाची PCT श्रीलंकेच्या बरोबरीला आली; आता दोन्ही संघांची गुण टक्केवारी ६६.६७ इतकी आहे. बांगलादेशनेही या सायकलमध्ये प्रभावी कामगिरी केली असून, ५८.३३ PCT सह ते पाचव्या स्थानावर आहेत.

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भारतीय संघ सहाव्या क्रमांकावर; इंग्लंडला फटका

भारतीय संघ सध्या WTC २०२५-२७ च्या गुणतालिकेत सहाव्या स्थानावर आहे. टीम इंडियाने आतापर्यंत नऊ कसोटी सामने खेळले असून, त्यात चार विजय, चार पराभव आणि एका सामन्याचा अनिर्णित निकाल लागला आहे. परिणामी, भारताची गुण टक्केवारी सध्या ४८.१५ इतकी आहे. गुणतालिकेत वरच्या स्थानावर जाण्यासाठी भारतीय संघासाठी आगामी कसोटी सामने अत्यंत महत्त्वाचे असतील.

दुसरीकडे, ओव्हल कसोटीतील पराभवानंतर इंग्लंडला गुणतालिकेत फटका बसला आहे. संघाने सातवे स्थान कायम राखले असले तरी, त्यांची PCT ३७.८८ वरून घसरून ३७.३८ झाली आहे. पाकिस्तान आणि वेस्ट इंडिज हे संघ गुणतालिकेत तळाच्या दोन स्थानांवर आहेत; पाकिस्तानची PCT ८.३३ आहे, तर वेस्ट इंडिजची PCT ४.१७ आहे.

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Web Title: New zealand win changes wtc points table england suffers blow team india status

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Published On: Jun 21, 2026 | 07:08 PM

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