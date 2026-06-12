ऑस्ट्रेलियाच्या टी-20 संघामध्ये निखिल चौधरी; सहा दशकांत प्रथमच कांगारुंच्या टीममध्ये भारतीय

सिडनी : फिरकी गोलंदाजी करणारा अष्टपैलू खेळाडू निखिल चौधरी हा 60 वर्षांहून अधिक काळानंतर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघात स्थान मिळवणारा पहिला भारतीय वंशाचा पुरुष खेळाडू ठरला आहे. बांगलादेशविरुद्ध होणाऱ्या मालिकेसाठीच्या टी-२० संघात त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. तीन सामन्यांची ही टी-२० मालिका १७ ते २१ जून दरम्यान चित्तगोंग येथे खेळवली जाईल.
निखिल चौधरी बेल्जियममध्ये युरो टी-२० स्पर्धेत जेबी ब्रुज संघाकडून खेळत आहे आणि नुकताच आयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्स संघात सामील झाला आहे. तो शुक्रवारी ढाका येथे ऑस्ट्रेलियाच्या मर्यादित षटकांच्या संघात सामील होईल. निवड समितीचे सदस्य टोनी डोडमाइड यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, निवड समिती त्याच्या बीबीएलमधील, विशेषतः गेल्या हंगामातील कामगिरीने प्रभावित झाली, ज्यामुळे त्याचा संघात समावेश करण्यात आला. निखिलला बांगलादेशमध्ये मौल्यवान अनुभव मिळेल आणि तो ऑस्ट्रेलियासाठी आपला पहिला सामना खेळण्यास दावेदार आहे.
असा आहे ऑस्ट्रेलियाचा टी 20 संघ…
मिचेल मार्श (कर्णधार), झेवियर बार्टलेट, निखिल चौधरी, कूपर कॉनोली, टिम डेव्हिड, जोएल डेव्हिस, नॅथन एलिस, कॅमेरॉन ग्रीन, अॅरॉन हार्डी, ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंग्लिस, स्पेन्सर जॉन्सन, मॅथ्यू कुनेमन, रायली मेरेडिथ, जोश फिलिप, मॅथ्यू रेनशॉ आणि अॅडम झाम्पा.
आत्तापर्यंत खेळले अनेक भारतीय
ऑस्ट्रेलियाच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संघात गुरिदर संधू आणि तनवीर संघा यांच्यासह भारतीय वंशाचे अनेक खेळाडू खेळले आहेत. परंतु, १९६० च्या दशकापासून (जेव्हा गुजरातमध्ये जन्मलेले लेग स्पिनर रेक्स सेलर्स १९६४ च्या कलकत्ता कसोटीत खेळले होते) कोणताही भारतीय वंशाचा खेळाडू राष्ट्रीय संघाकडून खेळलेला नाही. पुण्यात जन्मलेल्या लिसा स्थळेकर ऑस्ट्रेलियासाठी महिला क्रिकेट खेळल्या आहेत. त्यांची गणना जगातील महान खेळाडूंमध्ये केली जाते. त्यांनी २००३ मध्ये पदार्पण केले आणि २०१३ पर्यंत सर्व फॉरमॅटमध्ये खेळल्या.
चौधरी ऑस्ट्रेलियन नागरिक नाहीत
30 वर्षीय चौधरी ऑस्ट्रेलियन नागरिक नाहीत, परंतु त्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या कायमस्वरूपी रहिवासी म्हणून पात्रतेच्या निकषांची पूर्तता करतात. दिल्लीत जन्मलेल्या या खेळाडूने भारतात पंजाबसाठी १४ लिस्ट ए सामनेही खेळले आहेत.
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