Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Team India Rohit Sharma Break 37 Years Mohindar Amarnath Record Afghanistan Odi Series

‘द हिट मॅन शो’! Rohit Sharma मोडणार 37 वर्षांचा ‘हा’ रेकॉर्ड; अफगणिस्तानविरुद्ध भिडणार टीम इंडिया

Updated On: Jun 11, 2026 | 07:33 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारतीय संघ आतापासूनच आयसीसी पुरुष विश्वचषक 2027 च्या तयारीला लागला आहे. या मोहिमेची सुरुवात येत्या १३ जूनपासून अफगाणिस्तानविरुद्ध सुरू होणाऱ्या ३ सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेपासून  होणार आहे.  

‘द हिट मॅन शो’! Rohit Sharma मोडणार 37 वर्षांचा ‘हा’ रेकॉर्ड; अफगणिस्तानविरुद्ध भिडणार टीम इंडिया

रोहित शर्मा (फोटो- ians)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

अफगणिस्तानविरुद्ध रोहित शर्मा नवा रेकॉर्ड रचणार
रोहित शर्माने पार केली फिटनेस टेस्ट 
मोहिंदर अमरनाथचा रेकॉर्ड मोडण्याची संधी

India Vs Afghanistan ODI Series: 13 जूनपासून भारत आणि अफगणिस्तान यांच्यात एकदिवसीय सिरिज सुरू होणार आहे. एकमेव कसोटी सामन्यात अफगणिस्तानवर भारताने एक डाव 300 रन्सने विजय मिळवला आहे. दरम्यान वनडे सिरिजमध्ये भारत अफगणिस्तानविरुद्ध भिडणार आहे. रोहित शर्मा देखील या सिरिजमध्ये खेळणार आहे. त्याने फिटनेस टेस्ट पार केली. मात्र रोहित शर्मा या सिरिजमध्यी खेळून एक रेकॉर्ड आपल्या नावावर करणार आहे.

भारतीय संघ आतापासूनच आयसीसी पुरुष विश्वचषक 2027 च्या (ICC World Cup) तयारीला लागला आहे. या मोहिमेची सुरुवात येत्या १३ जूनपासून अफगाणिस्तानविरुद्ध सुरू होणाऱ्या ३ सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेपासून  होणार आहे.  भारताचा अनुभवी खेळाडू आणि पूर्व कर्णधार रोहित शर्मा याने फिटनेस टेस्ट पास केली असून तो या मालिकेतील तिन्ही सामन्यांमध्ये खेळण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज झाला आहे.

रोहित शर्मा या सिरिजमध्ये रन्सचा पाऊस पाडण्यासाठी उत्सुक असणार आहे. मात्र तो या सिरिजमध्ये एका रेकॉर्ड मोडण्याच्या तयारीत आहे. भारताचे माजी क्रिकेटपटू मोहिंदर अमरनाथ यांनी वयाच्या 38 व्या वर्षी भारतासाठी वन-डे क्रिकेट खेळताना एक मोठा टप्पा गाठला होता. रोहित शर्मा आता जवळपास 39 वर्षांचा होत आला आहे. जर रोहितने या मालिकेत शानदार कामगिरी केली, तर तो भारतासाठी वयाच्या ३९ व्या वर्षी वन-डे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा आणि सर्वोत्तम कामगिरी करणारा भारतीय खेळाडू होणार आहे.

नेट्समध्ये दिसला रोहित शर्माचा धमाका

भारतीय संघाच्या सराव सत्राला १० जून रोजी मोहाली येथील आयएस बिंद्रा स्टेडियमवर सुरुवात झाली. सर्वांच्या नजरा रोहित शर्मावर होत्या. बऱ्याच कालावधीनंतर रोहित नेटमध्ये फलंदाजीसाठी मैदानात उतरला. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेपूर्वी रोहितने खूप घाम गाळून आपली तयारी दाखवून दिली. गेल्या काही दिवसांपासून रोहित शर्मा तंदुरुस्तीच्या कारणास्तव खेळापासून दूर होता. मात्र या मालिकेत तो भारतीय टीमकडून मैदानावर उतरणार आहे. यावेळी रोहितने मैदानात नेट्स प्रॅक्टिस केली आणि सर्वांचे मन जिंकले. दमदार प्रदर्शन करत त्याने आपण खेळण्यासाठी सज्ज आहोत हे दाखवून दिले.

IND vs AFG: नेट्समध्ये दिसला रोहित शर्माचा धमाका, अफगाणिस्तान सिरीजपूर्वी मैदानात गाळला घाम; खेळण्यासाठी सज्ज

भारतीय संघाच्या शिबिरात यावेळी अनेक तरुण चेहरे आहेत. नवीन टी-२० कर्णधार श्रेयस अय्यर, यशस्वी जैस्वाल, गुरनूर ब्रार आणि प्रिन्स यादव यांसारखे खेळाडूही सराव करत होते, पण रोहित शर्माने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. गेल्या काही दिवसांपासून त्याच्या तंदुरुस्तीबद्दल सतत चर्चा सुरू होती आणि त्याच्या मोहालीतील पुनरागमनाने या सर्व प्रश्नांना पूर्णविराम दिला.

Web Title: Team india rohit sharma break 37 years mohindar amarnath record afghanistan odi series

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 11, 2026 | 07:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India A Vs AFG A Live: पावसाने हिरावला भारताचा विजय; DLS नियमामुळे अफगाणिस्तानचा 4 रन्सने विजय
1

India A Vs AFG A Live: पावसाने हिरावला भारताचा विजय; DLS नियमामुळे अफगाणिस्तानचा 4 रन्सने विजय

AUS Vs BAN Live: धडाधड कोसळली! ऑस्ट्रेलियाचे तीन फलंदाज शून्यावर आउट; बांग्लादेशचा कहर
2

AUS Vs BAN Live: धडाधड कोसळली! ऑस्ट्रेलियाचे तीन फलंदाज शून्यावर आउट; बांग्लादेशचा कहर

IND A Vs AFG A: आया रे तूफान! Vaibhav Sooryavanshi ची आक्रमक खेळी; अफगणिस्तानला 350 रन्सचे टार्गेट
3

IND A Vs AFG A: आया रे तूफान! Vaibhav Sooryavanshi ची आक्रमक खेळी; अफगणिस्तानला 350 रन्सचे टार्गेट

IND vs AFG: नेट्समध्ये दिसला रोहित शर्माचा धमाका, अफगाणिस्तान सिरीजपूर्वी मैदानात गाळला घाम; खेळण्यासाठी सज्ज
4

IND vs AFG: नेट्समध्ये दिसला रोहित शर्माचा धमाका, अफगाणिस्तान सिरीजपूर्वी मैदानात गाळला घाम; खेळण्यासाठी सज्ज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Fitness Tips: जिम, रनिंग किंवा योगा…व्यायामापूर्वी वॉर्म-अप का गरजेचे? जाणून घ्या

Fitness Tips: जिम, रनिंग किंवा योगा…व्यायामापूर्वी वॉर्म-अप का गरजेचे? जाणून घ्या

Jun 11, 2026 | 07:31 PM
‘द हिट मॅन शो’! Rohit Sharma मोडणार 37 वर्षांचा ‘हा’ रेकॉर्ड; अफगणिस्तानविरुद्ध भिडणार टीम इंडिया

‘द हिट मॅन शो’! Rohit Sharma मोडणार 37 वर्षांचा ‘हा’ रेकॉर्ड; अफगणिस्तानविरुद्ध भिडणार टीम इंडिया

Jun 11, 2026 | 07:31 PM
एएम/एनएस इंडिया आणि बिट्स पिलानीच्या सहकार्याने पहिल्या एमबीए बॅचचा पदवीदान समारंभ; क्षमता विकासाला नवी दिशा

एएम/एनएस इंडिया आणि बिट्स पिलानीच्या सहकार्याने पहिल्या एमबीए बॅचचा पदवीदान समारंभ; क्षमता विकासाला नवी दिशा

Jun 11, 2026 | 07:29 PM
सुनील तटकरेंची सुनेत्रा पवारांसमोरच भुजबळांवर आगपाखड; ‘छगन भुजबळ शिवसेनेत असताना…’

सुनील तटकरेंची सुनेत्रा पवारांसमोरच भुजबळांवर आगपाखड; ‘छगन भुजबळ शिवसेनेत असताना…’

Jun 11, 2026 | 07:22 PM
Diabetes: डायबिटीज कंट्रोलमध्ये ठेवायचंय? रोजच्या ‘या’ सवयी ठरतील वरदान, ब्लड शुगर राहील नियंत्रणात

Diabetes: डायबिटीज कंट्रोलमध्ये ठेवायचंय? रोजच्या ‘या’ सवयी ठरतील वरदान, ब्लड शुगर राहील नियंत्रणात

Jun 11, 2026 | 07:07 PM
Pandharpur News: नरेंद्र मोदींचा ४३९९ दिवसांचा ऐतिहासिक महाविक्रम! पंढरपूरच्या प्रसिद्ध सूर्यनारायण मंदिरात भव्य महाआरती

Pandharpur News: नरेंद्र मोदींचा ४३९९ दिवसांचा ऐतिहासिक महाविक्रम! पंढरपूरच्या प्रसिद्ध सूर्यनारायण मंदिरात भव्य महाआरती

Jun 11, 2026 | 07:06 PM
आता याचेही दर वाढले… केस कापणं, दाढी करणं महागलं, जाणून घ्या कोणत्या राज्यात किती रुपयांनी वाढ

आता याचेही दर वाढले… केस कापणं, दाढी करणं महागलं, जाणून घ्या कोणत्या राज्यात किती रुपयांनी वाढ

Jun 11, 2026 | 07:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
ऐप में पढ़ें