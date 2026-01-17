अरेरे…आणखी एकदा लाज घालवली, ऑस्ट्रेलियात रिझवाननंतर बाबर आझम बेइज्जत! स्टिव्ह स्मिथच्या या कृत्यावर आला राग

बिग बॅश लीगचे सामने सुरू आहेत. सध्या या स्पर्धेमध्ये पाकिस्तानचे अनेक खेळाडू सहभागी झाले आहेत. बिग बॅश लीगच्या प्रत्येक सामन्यात ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटूंकडून पाकिस्तानी फलंदाजांना अपमानित केले जात आहे. मोहम्मद रिझवानला अलीकडेच एका सामन्यादरम्यान निवृत्त होण्यास भाग पाडण्यात आले होते आणि आता पाकिस्तानचा स्टार फलंदाज बाबर आझमला स्टीव्ह स्मिथने मध्यभागी धाव नाकारली, दोन्ही खेळाडू सलामीवीर असूनही यापूर्वी बाबर आझमनेही क्षेत्ररक्षण करताना एक चेंडू टाकला होता, ज्यामुळे स्टीव्ह स्मिथ संतापला होता.
बिग बॅश लीगचा ३७ वा सामना सिडनी सिक्सर्स आणि सिडनी थंडर यांच्यात झाला, ज्यामध्ये सिडनी सिक्सर्सने ५ विकेट्सच्या मोठ्या फरकाने विजय मिळवला. सिडनी थंडरच्या डावादरम्यान, डेव्हिड वॉर्नरचा एक शॉट रोखण्याचा प्रयत्न करताना, स्टीव्ह स्मिथ आणि बाबर आझम यांच्यात गैरसमज झाला आणि चेंडू सीमारेषेबाहेर गेला. रिप्लेमध्ये स्पष्टपणे दिसून आले की बाबर आझम चेंडू पकडू शकला असता, बाबरची खराब क्षेत्ररक्षण पाहून स्टीव्ह स्मिथ आश्चर्यचकित झाला. आणि काही वेळाने, असाच आणखी एक शॉट आला, जिथे स्मिथने बाबरकडे दुर्लक्ष केले आणि स्वतः चेंडू पकडला. प्रथम फलंदाजी करताना सिडनी थंडरने २० षटकांत ६ विकेट्सच्या मोठ्या फरकाने १८९ धावा केल्या.
IND vs BAN U19 Live Streaming : भारत विरुद्ध बांगलादेश सामना किती वाजता सुरू होईल, कुठे आणि कसा लाईव्ह पाहता येईल?
प्रत्युत्तरादाखल, सिडनी सिक्सर्सकडून स्टीव्ह स्मिथ आणि बाबर आझम यांनी डावाची सुरुवात केली. तथापि, बाबर आझमला पुन्हा एकदा धावा काढण्यात अडचण आली. ११ व्या षटकात, क्रिस ग्रीनच्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर, बाबर आझमने लॉग-ऑनच्या दिशेने शॉट मारला आणि धावण्यासाठी धावला, परंतु स्टीव्ह स्मिथने धाव घेण्यास नकार दिला. षटकानंतर, बाबर आझम स्मिथशी बोलताना आणि नाराजी व्यक्त करताना दिसला. स्मिथचे उत्तर ऐकून बाबर आझम रागावलेला दिसत होता.
“They’ve said no run to that.” Steve Smith knocked a run back off the bat of Babar Azam, so he could have the strike for the Power Surge! #BBL15 pic.twitter.com/BaZET2UF2t — KFC Big Bash League (@BBL) January 16, 2026
बाबर आझमने ३९ चेंडूत ४७ धावा (७ चौकार) केल्या आणि नंतर तो नॅथन मॅकअँड्र्यूच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. त्यानंतर स्टीव्ह स्मिथने शानदार कामगिरी केली. त्याने फक्त ४२ चेंडूत १०० धावा केल्या, ज्यामध्ये अनेक मोठे फटके मारले. स्मिथच्या खेळीत एका षटकात ३२ धावा (बीबीएल इतिहासातील सर्वात लांब षटक) होत्या.