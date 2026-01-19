बांग्लादेशमध्ये मैदानाच्या मध्यभागी रमीझ राजाचा झाला पोपट… रवी शास्त्रींच्या शैलीची नक्कल करणे पडले महागात! पहा Video

Rameez Raja BPL 2025-26 : बांगलादेश प्रीमियर लीगमध्ये झालेल्या वादानंतर आता पुन्हा ही स्पर्धा सुरू झाली आहे. भारतामध्ये रवी शआस्त्री त्याचबरोबर मुरली कार्तिक सारखे कमालीचे माजी खेळाडू सध्या आयसीसीसाठी प्रेझेंटर म्हणून काम करतात. तर दुसरीकडे पाकिस्तानी खेळाडूंना आजकाल जगभरात प्रचंड अपमान सहन करावा लागत आहे. पाकिस्तानच्या अनेक खेळाडूंचे सोशल मिडियावर अनेक व्हिडिओ वाऱ्यासारखे व्हायरल होत आहेत.
बिग बॅश लीगमध्ये, मोहम्मद रिझवानला मिडफिल्डमधून निवृत्त झाल्यानंतर ड्रेसिंग रूममध्ये बोलावण्यात आले होते, तर स्टीव्ह स्मिथने बाबर आझमला धाव घेण्यास परवानगी देण्यास नकार दिला होता. आता, बांगलादेशच्या भूमीवर माजी पीसीबी अध्यक्ष रमीझ राजा यांचा गंभीर अपमान करण्यात आला आहे. बांगलादेश प्रीमियर लीग दरम्यान रमीझ रवी शास्त्रींच्या शैलीची नक्कल करण्याचा प्रयत्न करत होता, पण प्रेक्षकांनी रमीझचा असा अपमान केला की तो कदाचित बराच काळ विसरू शकणार नाही.
बांगलादेशच्या नावाखाली पाकिस्तानने घातला गोंधळ, T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी न होण्याची दिली धमकी
खरंतर, बांगलादेश प्रीमियर लीग सामन्यादरम्यान रमीझ राजा प्रस्तुतकर्ता म्हणून काम करत होता. टॉस दरम्यान, त्याने ढाक्यातील प्रेक्षकांना जल्लोष करण्यास प्रोत्साहित करण्याचा प्रयत्न केला. त्याने स्टँडमधील चाहत्यांना जल्लोष करण्यास सांगितले. तथापि, स्टँडमधील प्रेक्षकांनी त्याच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला नाही, ज्यामुळे माजी पाकिस्तानी खेळाडू पूर्णपणे अस्वस्थ झाला.
हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सध्या बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड आणि खेळाडूंमध्ये तणाव सुरू आहे. बांगलादेशी खेळाडूंनी अलीकडेच स्पर्धेत खेळण्यास नकार दिला. त्यांनी सांगितले की जोपर्यंत बीसीबी संचालक नझमुल इस्लाम यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकले जात नाही तोपर्यंत ते लीगमध्ये सहभागी होणार नाहीत. यानंतर, बोर्डाने खेळाडूंच्या मागण्या मान्य केल्या आणि नझमुल इस्लाम यांना तात्काळ निलंबित केले.
Ramiz Raja attempted a Ravi Shastri-style hype, but the crowd stayed unmoved. pic.twitter.com/qLFQpT5IOH — Cricketopia (@CricketopiaCom) January 19, 2026
केवळ रमीज राजाच नाही तर पाकिस्तान संघातील सध्याच्या खेळाडूंनाही जगभरात मोठ्या प्रमाणात अपमान सहन करावा लागत आहे. अलिकडेच, बिग बॅश लीगमध्ये, बाबर आझमला सामन्याच्या मध्यभागी स्टीव्ह स्मिथने धाव घेण्यास नकार दिला. त्यानंतर, बाबर पॅव्हेलियनमध्ये परतताना रागाने त्याच्या बॅटने सीमारेषेवर मारताना दिसला. दरम्यान, मेलबर्न रेनेगेड्सकडून खेळणाऱ्या मोहम्मद रिझवानला एका सामन्यात रिटायर आउट करून ड्रेसिंग रूममध्ये बोलावण्यात आले. रिझवानच्या सार्वजनिक अपमानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला.