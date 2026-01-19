Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

बांगलादेशच्या नावाखाली पाकिस्तानने घातला गोंधळ, T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी न होण्याची दिली धमकी

बांगलादेश सरकारने सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर पाकिस्तानकडे मदत मागितली होती, त्यानंतर पाकिस्तानने ही भूमिका स्वीकारली आहे. आता पाकिस्तानने या प्रकरणात बांगलादेशला पूर्ण पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

Jan 19, 2026 | 02:21 PM
एक प्रसिद्ध हिंदी म्हण आहे – “अब्दुल्ला दुसऱ्याच्या लग्नात वेडा आहे.” हेच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला लागू होते. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात सहभागी व्हावे की नाही हा प्रश्न बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला चिंतेत टाकतो. तथापि, पीसीबीलाही तितकाच रस आहे. पाकिस्तानी सरकारी सूत्रांचा हवाला देऊन, तेथील माध्यमांनी असा दावा केला आहे की बांगलादेश क्रिकेट संघाबद्दल वाढत्या चिंता लक्षात घेता, पाकिस्तान भारतात २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात सहभागी होण्याचा आढावा घेईल.

असे म्हटले जात आहे की बांगलादेश सरकारने सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर पाकिस्तानकडे मदत मागितली होती, त्यानंतर पाकिस्तानने ही भूमिका स्वीकारली आहे. जिओ सुपर टीव्हीच्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानने यावर भर दिला आहे की कोणत्याही देशाने यजमानपदाच्या जबाबदाऱ्यांबाबत दबाव किंवा धमक्यांचा सामना करू नये आणि या प्रकरणात बांगलादेशला पूर्ण पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

तथापि, या अहवालापूर्वीच, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला बांगलादेशच्या मुद्द्यात खूप रस होता. ११ जानेवारी रोजी त्यांनी टी-२० विश्वचषकात बांगलादेशचे सामने आयोजित करण्याची इच्छा व्यक्त केली. सुरक्षेच्या कारणास्तव बांगलादेशने भारतात प्रवास न करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पाकिस्तानने ही इच्छा व्यक्त केली. तथापि, पीसीबीच्या सूत्रांनी नंतर वृत्त दिले की बांगलादेशचे सामने आयोजित करण्याची पाकिस्तानची इच्छा औपचारिक नव्हती, तर श्रीलंकेत स्टेडियम उपलब्ध नसल्यास होती.

पीसीबीच्या सूत्रांच्या हवाल्याने या अहवालात म्हटले आहे की, पाकिस्तानमधील सर्व स्टेडियम टी-२० विश्वचषक सामन्यांचे आयोजन करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहेत. त्यांनी चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ आणि आयसीसी महिला पात्रता यासह प्रमुख आयसीसी स्पर्धांचे पाकिस्तानने यशस्वी आयोजन केल्याचे नमूद केले.

शनिवारी आयसीसी आणि बीसीबी अधिकाऱ्यांमध्ये झालेली चर्चा ही या मुद्द्यावरची दुसरी बैठक होती. बैठकीदरम्यान, बीसीबीने भारतातील त्यांच्या संघाच्या आणि खेळाडूंच्या सुरक्षेबद्दल कथित चिंता व्यक्त केल्या. ईएसपीएनक्रिकइन्फोच्या अहवालानुसार, आयसीसीने त्या चिंता निराधार असल्याचे सांगत फेटाळून लावल्या. आयसीसीने भारतातील विश्वचषक सामन्यांच्या सुरक्षेचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक स्वतंत्र सुरक्षा एजन्सी नियुक्त केली आहे, ज्यामध्ये कोणत्याही पाहुण्या संघाला कोणताही धोका आढळला नाही. आयसीसीने त्या स्वतंत्र सुरक्षा एजन्सीने तयार केलेला सल्लागार विश्वचषकात सहभागी होणाऱ्या सर्व २० संघांना पाठवला आहे.

