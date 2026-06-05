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क्रिकेटपटूंसाठी BCCI चे नवे निवृत्ती धोरण; परदेशी लीगमध्ये खेळायचे असेल तर मोजावी लागेल मोठी किंमत

Updated On: Jun 05, 2026 | 02:09 PM IST
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सारांश

BCCI Apex Council Mulls over Retirement Policy: भारतीय क्रिकेटपटू परदेशी टी-20 लीगमध्ये खेळण्यासाठी अचानक निवृत्ती घेत असल्याने BCCI नवीन निवृत्ती धोरण आणण्याच्या तयारीत आहे. निवृत्तीनंतर खेळाडूंना भारतीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमनासाठी पाच वर्षांचा 'कूलिंग ऑफ' कालावधी लागू होऊ शकतो.

क्रिकेटपटूंसाठी BCCI चे नवे निवृत्ती धोरण; परदेशी लीगमध्ये खेळायचे असेल तर मोजावी लागेल मोठी किंमत
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विस्तार
  • BCCI चे नवे निवृत्ती धोरण
  • परदेशी टी-20 लीगमध्ये खेळण्यासाठी मोजावी लागेल किंमत
  • पाच वर्षांचा ‘कूलिंग ऑफ’ कालावधी
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) क्रिकेटपटूंसाठी एक नवीन निवृत्ती धोरण तयार करण्याच्या विचारात आहे. परदेशी टी-20 लीगमध्ये खेळण्यासाठी अचानक निवृत्ती घेणाऱ्या क्रिकेटपटूंवर बीसीसीआय कठोर भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहे. नुकत्याच झालेल्या अॅपेक्स काउन्सिल बैठकीत या महत्त्वाच्या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सध्या अनेक भारतीय खेळाडू आंतरराष्ट्रीय किंवा देशांतर्गत क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर करून थेट परदेशी लीगमध्ये सहभागी होत असल्याने BCCI चिंतेत आहे. त्यामुळे आता नवीन निवृत्ती धोरण आणण्याचा विचार सुरू झाला आहे.

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परदेशी लीगसाठी निवृत्तीचा वाढता ट्रेंड

BCCI च्या विद्यमान नियमांनुसार कोणताही सक्रिय भारतीय क्रिकेटपटू जो आंतरराष्ट्रीय, देशांतर्गत किंवा आयपीएल कराराअंतर्गत आहे त्याला कोणत्याही परदेशी टी२० किंवा फ्रँचायझी लीगमध्ये खेळण्याची परवानगी नाही. मात्र भारतीय क्रिकेटच्या सर्व प्रकारांमधून आणि आयपीएलमधून निवृत्तीनंतर, परदेशी टी२० किंवा फ्रँचायझी लीगमध्ये खेळण्यास परवानगी आहे. याच नियमाचा फायदा घेत अनेक खेळाडूंनी अचानक निवृत्ती घेत परदेशी लीगचा मार्ग स्वीकारला आहे. विजय शंकरने नुकतीच निवृत्ती घेतल्यानंतर लगेचच लंका प्रीमियर लीगमध्ये सहभाग निश्चित केल्याने हा मुद्दा अधिक चर्चेत आला.

BCCI चा ‘कूलिंग ऑफ’ नियम काय?

वृत्तानुसार, अॅपेक्स काउन्सिल बैठकीत खेळाडूंवर ‘कूलिंग ऑफ पिरियड’ लागू करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आला. या प्रस्तावानुसार, एखाद्या खेळाडूने निवृत्तीनंतर परदेशी लीगमध्ये खेळण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याला भारतीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करण्यासाठी किमान पाच वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागू शकते. म्हणजेच त्या खेळाडूला बीसीसीआयच्या स्पर्धांमध्ये किंवा आयपीएलमध्ये त्वरित पुनरागमन करता येणार नाही.

भारतीय क्रिकेटचा दर्जा टिकवण्याचा प्रयत्न

बीसीसीआयला देशांतर्गत क्रिकेट आणि आयपीएलची प्रतिष्ठा कायम राखायची आहे. अनुभवी खेळाडूंनी भारतीय क्रिकेटमध्येच अधिक काळ योगदान द्यावे, अशी बोर्डाची इच्छा आहे. त्यामुळेच परदेशी लीगकडे वाढणारे आकर्षण कमी करण्यासाठी कठोर नियमांची आखणी केली जात आहे. या धोरणाबाबत अंतिम निर्णय घेण्याची जबाबदारी बीसीसीआय अध्यक्ष आणि सचिवांकडे सोपवण्यात आली आहे.

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Web Title: Bcci new retirement policy cooling off period foreign t20 leagues indian cricketers

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Published On: Jun 05, 2026 | 02:09 PM

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