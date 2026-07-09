गुरुवार, 9 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Team India Dont Do This Mistakes Against England T20 Sereis Shreyas Iyer Gautam Gambhir

गंभीर अन् अय्यर लावणार वाट! ‘या’ चुका न टाळल्यास जाऊ शकते मालिका अन् लाज; Team India साठी ‘करो या मरो’

Updated On: Jul 09, 2026 | 02:38 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारतीय संघाला आज विजय हवा असेल तर काही चुका टाळण्याची गरज असणार आहे. कर्णधार श्रेयस अय्यरवर मोठी जबाबदारी असणार आहे. भारतीय संघाने कोणत्या चुका टाळल्या पाहिजेत याबाबत जाणून घेऊयात.

गंभीर अन् अय्यर लावणार वाट! ‘या’ चुका न टाळल्यास जाऊ शकते मालिका अन् लाज; Team India साठी ‘करो या मरो’

भारत विरुद्ध इंग्लंड (फोटो- ians)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • आज भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात 4 था टी सामना 
  • श्रेयस अय्यरसमोर असणार मोठे आव्हान 
  • मालिका वाचवण्यासाठी विजय आवश्यकच 
India Vs England 4th T20 Live Updates: सध्या भारत अन् इंग्लंडमध्ये 5 टी 20 सामन्यांची मालिका सुरू आहे. यामधील तीन सामने आधी झाले आहेत आणि चौथा सामना आज होणार आहे. भारतासमोर आज मोठे आव्हान असणार आहे. तिसऱ्या सामन्यात भारताचा 125 रन्सने पराभव झाला होता. त्यामुळे आज भारतीय संघाची कसोटी लागणार आहे. मात्र कोणत्या चुका टाळल्यास विजयाची शक्यता वाढू शकते हे जाणून घेऊयात.

इंग्लंड दौऱ्यात भारतीय संघाची पीछेहाट होताना दिसून येत आहे. भारतीय टी संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यर पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. त्याच्या नेतृत्वात भारताने पाच सामने गमावले आहेत. त्यामुळे भारतीय संघाचे व्यवस्थापन फलंदाजीत आणि क्रमवारीत करत असलेले बदल संघाला घातक ठरत असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे आज श्रेयस अय्यर, गौतम गंभीर आणि पूर्ण भारतीय संघासमोर मोठे आव्हान असणार आहे.

भारतीय संघाला आज विजय हवा असेल तर काही चुका टाळण्याची गरज असणार आहे. कर्णधार श्रेयस अय्यरवर मोठी जबाबदारी असणार आहे. भारतीय संघाने कोणत्या चुका टाळल्या पाहिजेत याबाबत जाणून घेऊयात. भारतीय संघात फलंदाजीत सातत्याने बदल केले जात आहेत.

IND vs ENG :तिलक वर्मा OUT, संजू सॅमसन IN? मालिका वाचवण्यासाठी टीम इंडियाची अग्निपरीक्षा; पाहा पिच रिपोर्ट आणि संभाव्य Playing XI

1. भारतीय फलंदाजीत सातत्याने केले जाणारे बदल भारतीय संघाला भोगावे लागत आहेत. पहिल्या क्रमाकांपासून फलंदाजीत बदल करण्यात येत आहेत. मागील सामन्यात तिलक वर्मा आणि शिवम दुबे यांच्या आधी अक्षर पटेल आणि हर्षित राणा यांना वरच्या क्रमाकांवर खेळण्यास पाठविल्याने भारतीय संघाला मोठा फटका बसल्याचे पाहायला मिळाले.

2. भारतीय गोलंदाज देखील इंग्लंडविरुद्ध अपयशी ठरले आहेत. इंग्लंडचे गोलंदाज त्यांच्या खेळपट्टीवरील पीचचा फायदा घेत आहेत. मात्र दुसरीकडे भारतीय गोलंदाज तीच फायदा घेऊ शकत नाहीयेत.

3. भारतीय संघाला तिसरी समस्या मिडल ऑर्डरमध्ये सतावत आहेत. श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल आणि ईशान किशन पूर्णपणे फ्लॉप ठरले आहेत. टॉप ऑर्डरमध्ये केवळ अभिषेक शर्मा रन्स करताना दिसून येत आहे. वैभव सूर्यवंशी देखील चांगला खेळ करत आहे, मात्र त्याला मोठ्या खेळीत रूपांतर करता न आल्याचे दिसून येत आहेत.

‘…तर त्याला खेळवू नका’; Sanju Samson ला वगळताच अभिषेक नायरचे मोठे विधान

भारत: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), शिवम दुबे, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती आणि प्रिन्स यादव.

इंग्लंड: फिल सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हॅरी ब्रुक (कर्णधार), जेकब बेथेल, टॉम बँटन, सॅम करन, विल जॅक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद आणि जोश टंग

Web Title: Team india dont do this mistakes against england t20 sereis shreyas iyer gautam gambhir

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 09, 2026 | 02:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मालिका आणि अब्रू दोन्ही पणाला! श्रेयस अय्यरच्या कर्णधारपदाला लागला पराभवाचा शाप? ‘या’ लाजिरवाण्या आकड्यांनी वाढवली चिंता
1

मालिका आणि अब्रू दोन्ही पणाला! श्रेयस अय्यरच्या कर्णधारपदाला लागला पराभवाचा शाप? ‘या’ लाजिरवाण्या आकड्यांनी वाढवली चिंता

IND vs ENG :तिलक वर्मा OUT, संजू सॅमसन IN? मालिका वाचवण्यासाठी टीम इंडियाची अग्निपरीक्षा; पाहा पिच रिपोर्ट आणि संभाव्य Playing XI
2

IND vs ENG :तिलक वर्मा OUT, संजू सॅमसन IN? मालिका वाचवण्यासाठी टीम इंडियाची अग्निपरीक्षा; पाहा पिच रिपोर्ट आणि संभाव्य Playing XI

नजर लागली! इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी सामन्याआधी महिला क्रिकेट संघाला मोठा धक्का; ‘ही’ खेळाडू बाहेर
3

नजर लागली! इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी सामन्याआधी महिला क्रिकेट संघाला मोठा धक्का; ‘ही’ खेळाडू बाहेर

‘…तर त्याला खेळवू नका’; Sanju Samson ला वगळताच अभिषेक नायरचे मोठे विधान
4

‘…तर त्याला खेळवू नका’; Sanju Samson ला वगळताच अभिषेक नायरचे मोठे विधान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
खंडणी मागणारे ‘ते’ पाच पोलिस अटकेत; फरार पोलिस नाईकाचा शोध सुरू

खंडणी मागणारे ‘ते’ पाच पोलिस अटकेत; फरार पोलिस नाईकाचा शोध सुरू

Jul 09, 2026 | 02:38 PM
गंभीर अन् अय्यर लावणार वाट! ‘या’ चुका न टाळल्यास जाऊ शकते मालिका अन् लाज; Team India साठी ‘करो या मरो’

गंभीर अन् अय्यर लावणार वाट! ‘या’ चुका न टाळल्यास जाऊ शकते मालिका अन् लाज; Team India साठी ‘करो या मरो’

Jul 09, 2026 | 02:36 PM
केस गळून टक्कल पडण्याची भीती वाटते? मग घरी बनवा आजीच्या बटव्यातील आयुर्वेदिक शाम्पू, महिनाभरात केस होतील मजबूत

केस गळून टक्कल पडण्याची भीती वाटते? मग घरी बनवा आजीच्या बटव्यातील आयुर्वेदिक शाम्पू, महिनाभरात केस होतील मजबूत

Jul 09, 2026 | 02:32 PM
NATO Summit : शस्त्र की राजनैतिक खेळी? पंतप्रधान एर्दोगान यांनी ट्रम्प, मॅक्रॉन आणि स्टारमर भेट म्हणून दिली तुर्की बनावटीची पिस्तू

NATO Summit : शस्त्र की राजनैतिक खेळी? पंतप्रधान एर्दोगान यांनी ट्रम्प, मॅक्रॉन आणि स्टारमर भेट म्हणून दिली तुर्की बनावटीची पिस्तू

Jul 09, 2026 | 02:22 PM
Uniform Civil Act: मोठी बातमी! UCC लागू करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र सरकारची तयारी; ७ सदस्यीय समिती स्थापन, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

Uniform Civil Act: मोठी बातमी! UCC लागू करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र सरकारची तयारी; ७ सदस्यीय समिती स्थापन, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

Jul 09, 2026 | 02:16 PM
Zee Marathi Serial: ‘दीपज्योती’ आणि ‘शुभ श्रावणी’मध्ये येणार मोठे ट्विस्ट; नात्यांची होणार कठीण परीक्षा

Zee Marathi Serial: ‘दीपज्योती’ आणि ‘शुभ श्रावणी’मध्ये येणार मोठे ट्विस्ट; नात्यांची होणार कठीण परीक्षा

Jul 09, 2026 | 02:05 PM
६७ कोटी पाण्यात! पडेगाव कचरा प्रकल्प की डम्पिंग ग्राउंड? अंबादास दानवे आक्रमक; पंकजा मुंडेंकडून चौकशीचे आदेश

६७ कोटी पाण्यात! पडेगाव कचरा प्रकल्प की डम्पिंग ग्राउंड? अंबादास दानवे आक्रमक; पंकजा मुंडेंकडून चौकशीचे आदेश

Jul 09, 2026 | 02:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा